«Назад дороги нет»: Певец Павел Артемьев объяснил, почему не вернётся к «Корням»

Павел Артемьев заявил, что не рассматривает возвращение в группу «Корни» и сосредоточен на собственных творческих проектах. Об этом артист рассказал в беседе с Kp.ru.

Артемьев рассказал, что сейчас активно работает сразу в нескольких направлениях. По его словам, он пишет музыку для фильма режиссёра Романа Шаляпина, занимается проектами своей группы Artemiev, а также участвует в театральных постановках.

«Сейчас пишу музыку к фильму своего друга, режиссёра Романа Шаляпина. Новые альбомы выпустили с моей группой Artemiev летом. Пишутся сценарии, спектакли играются в Театре «Наций». В общем, много-много-много всего», — рассказал певец.

Артист отметил, что возвращаться к прежнему коллективу не собирается. Из «Корней» он ушёл ещё в 2010 году, выбрав сольную карьеру. Сейчас группа продолжает выступать в другом составе.

«У меня всё прекрасно, очень много дел своих. У меня очень-очень много всего ещё впереди, чего надо сделать, поэтому нет нужды возвращаться назад», — поделился музыкант.

Вопросы о личной жизни Павел Артемьев оставил без комментариев. Ранее появлялась информация, что артист и актриса Ирина Сухорецкая могли стать родителями, однако официально пара эти сведения не подтверждала.

Ранее директор Валерия Леонтьева заявил, что выступление на «Новой волне» в Казани было для 77-летнего артиста последним, и теперь он уже никогда не вернётся на сцену. Зрители тогда были в восторге от него и надеялись за возобновление карьеры.