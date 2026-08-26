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26 августа, 08:01

Директор Леонтьева — о возвращении певца на сцену: «Закончил творческую деятельность»

Директор Леонтьева: Артист не вернётся на сцену после выступления в Казани

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Выступление на «Новой волне» в Казани стало для Валерия Леонтьева не триумфальным возвращением, а скорее эпизодом, который окончательно подтвердил: звезда ушла со сцены. 77-летний артист исполнил свои знаковые хиты — «Зелёный свет», «Затмение сердца», «Исчезли солнечные дни» — и сорвал овации.

Зрители восхищались тем, как он держит зал, и многие поверили в чудо — вдруг гастроли возобновятся? Однако чуда не случится. Директор исполнителя Борис Чигирёв в беседе с NEWS.ru развеял надежды поклонников.

«Валерий Яковлевич закончил творческую деятельность. Он не планирует концерты. Сейчас он на заслуженном отдыхе, занимается спортом и замечательно себя чувствует», — уточнил специалист.

По его словам, Леонтьев завершил концертную практику два года назад, и с тех пор ничего не изменилось.

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Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев выступил на юбилейном вечере Раймонда Паулса в Казани. 77-летний артист исполнил песни Паулса, в том числе знаменитый «Вернисаж». Один из номеров Леонтьев спел дуэтом с солисткой Artik & Asti Севиль. Перед выступлением певец признался, что скучал по российским зрителям.

Больше новостей о певцах, концертах и российской сцене — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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