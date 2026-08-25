«‎Я очень скучал»: Прилетевший из США Валерий Леонтьев выступил в Казани

Народный артист России Валерий Леонтьев вновь вышел на большую сцену — певец принял участие в юбилейном вечере Раймонда Паулса на «Новой волне» в Казани. Концерт был посвящён 90-летию композитора.

77-летний Леонтьев исполнил песни Паулса, в том числе знаменитый «Вернисаж». Один из номеров артист спел дуэтом с солисткой Artik & Asti Севиль. Перед выступлением певец признался, что скучал по российским зрителям.

«Должен вам признаться, что я очень скучал. Сегодняшний концерт, сегодняшнее шоу — это самый настоящий большой праздник для тех, кто выбрал в качестве своей самой главной музыкальной привязанности в жизни песню», — сказал Леонтьев со сцены.

Юбилейный вечер Паулса прошёл 24 августа в New Wave Hall. В концерте также участвовали Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дима Билан, Ани Лорак и другие артисты. Сам фестиваль проходит в Казани с 20 по 26 августа.

В 2024 году Леонтьев объявил об уходе с большой сцены, объяснив, что его жанр «не терпит дряхлости». При этом полностью от выступлений артист не отказался и периодически появляется на фестивалях и частных мероприятиях.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько Леонтьев ежегодно платит за виллу в Майами. Только налог на недвижимость обходится артисту почти в пять миллионов рублей, а страхование дома — ещё примерно в восемь миллионов. А ещё певец и его супруга Людмила Исакович сэкономили около 350 тысяч долларов, или 27,3 миллиона рублей, на налогах в США.