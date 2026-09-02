«Беспрерывное жевание» до добра не доведёт: Онищенко назвал главную угрозу здоровью россиян

Привязанность к фастфуду и отсутствие чёткого распорядка приёмов пищи разрушают саму систему здорового питания в России. Об этом РИА «Новости» рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Фастфуд, переход на индустриальное питание — это крушение самого режима приёма пищи. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина, это тоже играет свою роль», — заявил он

Онищенко призвал соотечественников исключить вредную еду из рациона, чтобы не столкнуться с ожирением. Он подчеркнул, что такие возможности есть, хотя они и требуют серьёзных усилий: речь идёт об отказе от фастфуда, рафинированных и, как выразился академик, «мусорных» продуктов.

Ранее Онищенко допустил, что человечество в перспективе сможет заметно продлить максимальную продолжительность жизни — вплоть до 150 лет. Правда, научного подтверждения этому пока нет. По словам Онищенко, исследователям ещё не удалось доказать, что у организма есть физиологические резервы для такого долголетия.