Не было печали, просто уходило лето: Когда в Москве наступит астрономическая осень

Астрономическая осень в Москве и Подмосковье начнётся 23 сентября около 03:00 по московскому времени. Об этом 360.ru рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

Дата наступления астрономического сезона меняется каждый год и зависит от особенностей календаря, в том числе от високосных лет. В этот момент продолжительность дня и ночи выравнивается, после чего тёмное время суток начинает постепенно увеличиваться.

«В этом году это произойдёт 23 сентября около трёх часов ночи по московскому времени. В другие годы эта дата и время обычно другие. Меняется в основном из-за наличия високосных лет и в целом из-за особенностей календаря», — объяснил учёный.

Астрономическая осень отличается от календарной тем, что связана не с датой в календаре, а с положением Земли относительно Солнца. После её начала ночь в Северном полушарии становится длиннее дня.

В сентябре жители столичного региона заметят постепенное сокращение светового времени суток. По словам специалиста, до конца месяца продолжительность дня уменьшится примерно на два часа.

Ранее Life.ru рассказывал, что бабье лето в Центральной России ожидается в середине сентября и продлится около пяти дней. После этого, по прогнозу синоптика, регион ждёт полноценная осенняя погода. Сам сентябрь будет теплее нормы, но с повышенным количеством осадков.