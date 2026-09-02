Головин: ЕР продолжит обеспечивать равные возможности для образования детей

Партия «Единая Россия» не намерена останавливать программу обновления учебных заведений, включая сельские, чтобы у всех детей были одинаковые условия для учёбы. Об этом заявил член Высшего совета партии Владислав Головин.

По его словам, справедливость в этой сфере начинается с базовых вещей: ученик из отдалённого населённого пункта должен располагать теми же ресурсами, что и его сверстник из мегаполиса. Задачу обеспечить равный доступ к образованию и спорту он назвал общей и важной.

Заявление прозвучало во время визита Головина в обнинскую школу № 17. Он отметил, что соответствующие обязательства зафиксированы в разделе «Новые детские сады и школы» Народной программы партии.

Документ также предполагает усиление общественного контроля за тем, чтобы расстояния до образовательных учреждений соответствовали нормативам. Отдельное внимание уделяется расширению сети групп продленного дня для младших классов.

Кроме того, программа допускает гибкий подход к режиму работы детсадов. График может быть пересмотрен, если это удобно родителям.

Инициатива капремонта школ была запущена Владимиром Путиным в 2021 году. С тех пор в стране введено в строй свыше 1,7 тыс. новых зданий, отремонтировано более 6,5 тыс. учреждений, а также приведено в порядок свыше 800 пришкольных территорий и спортплощадок.

Ранее сообщалось, что более половины школ, колледжей и детсадов восстановлено в новых регионах РФ. Параллельно учебные заведения переходят на российские образовательные стандарты и федеральные программы. Полностью завершить интеграцию четырёх регионов в единое образовательное пространство страны планируют в течение двух лет.