Школы, дороги и кампусы: Стройкомплекс РФ наращивает темпы возведения учебных учреждений

Марат Хуснуллин в День знаний рассказал о комплексной работе по обновлению образовательной инфраструктуры. По словам вице-премьера, стройкомплекс страны сосредоточен на создании комфортной среды для обучения и реализации талантов молодёжи.

Хуснуллин показал обновленные школы, вузы и колледжи. Видео © Telegram / Марат Хуснуллин

Ключевым направлением остаётся возведение и капитальный ремонт школ, детских садов, а также колледжей. Особое внимание уделяется новым регионам, где с 2022 года восстановлено почти 1800 объектов.

Безопасность учащихся также стала приоритетом. С начала года дорожные службы привели в нормативное состояние 1300 километров магистралей, ведущих к учебным заведениям.

Масштабные преобразования затронули и высшую школу. По поручению президента по всей стране возводят современные кампусы мирового уровня. Культурные кластеры теперь строят повсеместно — от Калининграда до Дальнего Востока.

Зампред правительства выразил уверенность, что созданная база «станет надёжной опорой для ваших больших планов». В завершение своего сообщения в телеграм-канале чиновник поздравил учащихся с праздником и пожелал успехов в начинаниях.

Ранее сообщалось, что для учеников первых классов в 2026/27 учебном году сохранят облегчённый формат занятий. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, первоклассникам не будут задавать работу на дом, ставить отметки и устраивать контрольные. Такой подход, по замыслу ведомства, поможет детям постепенно освоиться в школьной среде, привыкнуть к распорядку дня и новым правилам.