Общежитие по новым правилам: что нужно знать студентам с 1 сентября

С 1 сентября российские вузы начали применять единый порядок предоставления мест в общежитиях. Новые правила утверждены совместным приказом Минобрнауки и Минпросвещения РФ.

Чтобы претендовать на место, учащемуся необходимо обратиться в университет с заявлением и комплектом подтверждающих документов. В частности, потребуется подтвердить факт обучения по очной или заочной форме, отсутствие регистрации по месту расположения вуза и собственного жилья в этом городе.

Дополнительные бумаги могут потребоваться в соответствии с внутренними правилами конкретного учебного заведения. Они должны подтверждать необходимость проживания в студенческом общежитии. Для семейных студентов предусмотрена возможность получить отдельную комнату. В таком случае к заявлению необходимо приложить свидетельство о браке, а при наличии детей — документы об их рождении или усыновлении.

Окончательное решение принимает специальная комиссия университета. При распределении мест она должна руководствоваться критериями, установленными российским законодательством и локальными нормативными актами самого вуза.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России начали действовать многочисленные изменения, затрагивающие разные категории граждан. Новые правила коснулись в том числе учащихся, пенсионеров, предпринимателей и плательщиков коммунальных услуг. С началом нового учебного года учащиеся, состоящие в браке и воспитывающие детей, получили законное право претендовать на отдельную комнату в общежитии.