Отдельные комнаты для студентов и баллы за волонтёрство: Что ждёт россиян с 1 сентября

С началом осени в России вступает в силу целый ряд изменений, которые затронут студентов, школьников, предпринимателей, пенсионеров и всех, кто платит за коммуналку. Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT перечислил ключевые нововведения.

Самое долгожданное для учащейся молодёжи — студенческие семьи с детьми теперь имеют законное право на отдельную комнату в общежитии. Для этого достаточно подать заявление в вуз, подтвердив свидетельство о браке и рождение ребёнка. Минобрнауки уже обязало университеты выделять таким семьям изолированные помещения.

Школьников 10–11-х классов ждёт новое обязательство: с 1 сентября волонтёрская деятельность станет частью учебной программы в рамках предмета «Индивидуальный проект». Старшеклассники будут решать реальные социальные задачи — от экологических акций до помощи пожилым в освоении гаджетов. За успешную защиту проекта можно получить до 25 волонтёрских часов на платформе «Добро.рф», которые конвертируются в дополнительные баллы к ЕГЭ — от одного до десяти в зависимости от вуза.

Бизнес тоже ждут перемены. Уточняется правовой статус мобильной торговли — автолавок, фудтраков и кофейных фургонов. Самозанятые теперь могут на равных с юрлицами включать свои объекты в общую схему размещения. Для уже работающих точек предусмотрен переходный период в три месяца на подачу заявления.

В сфере ЖКХ ужесточаются требования к управляющим компаниям. Для получения лицензии теперь нужно подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов — инженера и бухгалтера с профильным образованием и опытом. Срок выдачи лицензий сократили до 10 рабочих дней.

И ещё одно важное нововведение: с 1 сентября граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх. Оформить его можно через «Госуслуги» или МФЦ. Минимальный срок действия — один год, досрочно отменить ограничение не получится.

Кроме того, россиян затронут новвоведения в банковской сфере. По словам эксперта, Росфинмониторинг получит прямой автоматический доступ к данным об операциях через карты «Мир», СБП и единый QR-код от Национальной системы платёжных карт, что должно ускорить выявление подозрительных транзакций.