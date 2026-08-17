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17 августа, 07:37

Не за счёт студента: В Госдуме рассказали, за что общежития не могут брать деньги

Депутат Горячева: Общежитие не может просить студента оплатить ремонт в комнате

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Заселение в общежитие не должно превращаться для первокурсника в квест с внезапными платежами за ремонт, мебель или исправную сантехнику. Депутат Госдумы Ксения Горячева объяснила Life.ru, какие расходы уже входят в обязанности вуза и почему требовать со студентов дополнительные деньги при заселении незаконно.

По закону студент платит за наём места в общежитии и коммунальные услуги. Размер платы устанавливает сам вуз своим локальным актом, а со студентом заключается договор найма. Поэтому любые дополнительные обязательные «сборы на ремонт», которые не предусмотрены установленными правилами и договором, требовать при заселении нельзя.

Ксения Горячева

Депутат

По закону студент платит за наём места в общежитии и коммунальные услуги. Размер платы устанавливает сам вуз своим локальным актом, а со студентом заключается договор найма. Поэтому любые дополнительные обязательные «сборы на ремонт», которые не предусмотрены установленными правилами и договором, требовать при заселении нельзя.
По закону студент платит за наём места в общежитии и коммунальные услуги. Размер платы устанавливает сам вуз своим локальным актом, а со студентом заключается договор найма. Поэтому любые дополнительные обязательные «сборы на ремонт», которые не предусмотрены установленными правилами и договором, требовать при заселении нельзя.

По словам депутата, комната должна быть пригодна для проживания, а исправность сантехники, электрики и другого оборудования — зона ответственности общежития и вуза, а не повод собирать со студентов деньги. Матрасы, подушки, одеяла относятся к мягкому инвентарю общежития. Санитарные правила прямо регулируют их содержание и обработку.

Если при заселении с вас требуют дополнительные деньги, попросите показать документ, на основании которого установлен этот платёж. Если в комнате что-то сломано или она находится в плохом состоянии, сразу снимите это на фото и видео и письменно обратитесь к администрации общежития и руководству вуза. Если проблему не решают, можно обращаться в ведомство, которому подчиняется вуз, и надзорные органы, отметила парламентарий.

Первокурсник, который приехал в незнакомый город, иногда за тысячи километров от дома, впервые остаётся без родителей и ещё толком не понимает, к кому обращаться и что ему положено.

«Он находится в заведомо уязвимом положении. Этим нельзя пользоваться. То, как в общежитии встречают вчерашнего школьника в его первый день вдали от дома, тоже формирует мнение обо всей системе образования», заключила Горячева.

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С 1 сентября 2026 года в России начинает действовать единый порядок заселения студентов в общежития вузов и колледжей. Он предусматривает обязательный договор найма, норму не менее шести квадратных метров на человека и обязанность учебных заведений публиковать размер и порядок платы за проживание.

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Ольга Годуненко
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