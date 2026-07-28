Верховный суд РФ вступился за студента, выселенного из общежития на каникулах

Студент Артём Дубинин добился отмены правил, на основании которых его выселили из университетского общежития. Руководство вуза лишило молодого человека комнаты из-за отсутствия более двух месяцев. Однако учащийся объяснил, что не проживал там во время летних каникул. Об этом рассказали в пресс-службе Верховного суда России.

Дубинин посчитал наказание необоснованным и обратился в Верховный суд. Он указал, что расторгнуть договор найма и выселить жильца можно только через суд с учётом всех обстоятельств.

По мнению заявителя, внутренний документ университета противоречил закону «Об образовании в РФ» и Жилищному кодексу. Спорные пункты позволяли администрации самостоятельно принимать решение о выселении.

Верховный суд признал эти положения недействующими. Оказалось, что акт не был зарегистрирован в установленном порядке, поэтому не мог регулировать права и обязанности студентов.

С 1 сентября 2026 года в России начнёт действовать единый порядок предоставления мест в общежитиях вузов и колледжей. Он предусматривает обязательное заключение договора найма, норму не менее шести квадратных метров на человека и публикацию правил заселения и выселения на сайте учебного заведения.