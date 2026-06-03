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3 июня, 01:00

Большинство об этом не знает: Как правильно вернуться в вуз после академа или отчисления

В Госдуме назвали разницу в восстановлении в вуз при академе и отчислении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VisualBricks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VisualBricks

Студенты нередко путают академический отпуск и отчисление, хотя юридически это совершенно разные ситуации. Депутат Государственной думы Анна Скрозникова объяснила Life.ru, какие правила действуют при возвращении к учёбе и почему после отчисления важно сохранить справку об обучении.

Уходя в академ, человек остаётся студентом и просто берёт академическую паузу, а вернуться может как по окончании срока, так и раньше, по собственному заявлению и безо всякого конкурса. Жизнь редко укладывается в учебный график, и хорошо, что закон это учитывает.

Анна Скрозникова

Депутат Государственной Думы

Уходя в академ, человек остаётся студентом и просто берёт академическую паузу, а вернуться может как по окончании срока, так и раньше, по собственному заявлению и безо всякого конкурса. Жизнь редко укладывается в учебный график, и хорошо, что закон это учитывает.
Уходя в академ, человек остаётся студентом и просто берёт академическую паузу, а вернуться может как по окончании срока, так и раньше, по собственному заявлению и безо всякого конкурса. Жизнь редко укладывается в учебный график, и хорошо, что закон это учитывает.

По словам депутата, с прошлого года правила предоставления академического отпуска стали более гибкими. Обычно его дают на один год, а по медицинским показаниям или в связи с прохождением военной службы — на срок до двух лет. Количество академических отпусков за весь период обучения не ограничено.

Совсем иначе ситуация выглядит при отчислении. В этом случае отношения студента с вузом прекращаются, а порядок восстановления зависит от причины ухода.

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Если же причиной стали академические задолженности или дисциплинарные нарушения, безусловных гарантий на восстановление уже нет. Сроки и условия в таком случае определяются локальными нормативными актами конкретного вуза, а решение принимается индивидуально.

Если студент был отчислен по собственному желанию, он сохраняет право восстановиться в том же вузе в течение пяти лет на прежних условиях. Однако для этого должны быть свободные места. Кроме того, восстановление возможно не раньше окончания семестра, в котором произошло отчисление.

Существует важный нюанс, из-за которого многие теряют время. Восстановиться можно только в тот вуз, из которого студент был отчислен. Перейти сразу в другой университет через процедуру восстановления нельзя.

«При отчислении вуз обязан выдать справку об обучении. Она понадобится как для восстановления, так и для последующего перевода в другое учебное заведение», — подчеркнула Скрозникова.

Депутат напомнила, что право на восстановление после добровольного отчисления сохраняется только в течение пяти лет. Если этот срок пропущен либо студент был отчислен без права восстановления, вернуться к обучению можно будет только через новое поступление на общих основаниях.

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Ранее Life.ru сообщал, что Минобрнауки обновило правила приёма в аспирантуру. С 2026 года подать документы в электронном виде можно будет через портал «Госуслуги», при этом основные условия поступления останутся без изменений.

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Ольга Годуненко
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