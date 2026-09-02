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Опубликовано 2 сентября, 09:24

«Дело идёт к реинкарнации»: Захарова заявила, что Запад вскоре начнёт обожествлять Гитлера

Захарова: На Западе в скором времени начнут обожествлять Адольфа Гитлера

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные страны постепенно снижают общественную чувствительность к преступлениям нацизма, что может привести к его оправданию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.

По её словам, речь идёт не только о лицемерии отдельных политиков, а о попытках изменить отношение общества к историческим событиям и сделать ранее неприемлемые явления менее шокирующими.

«Западники обнажились по полной. Это свершившийся факт. Меня волнует не столько их лицемерие, сколько попытка в глобальном мире насаждать то, что вроде бы не является чем-то очевидно чудовищным», — сказала дипломат.

Захарова заявила, что, по её мнению, подобный процесс связан с постепенным привыканием людей к проявлениям жестокости. Она отметила, что в разные исторические периоды на Западе предпринимались попытки представить одни народы выше других, в том числе через псевдонаучные объяснения.

Представитель МИД РФ напомнила, что ранее российское внешнеполитическое ведомство предупреждало о возможном пересмотре отношения к нацистской идеологии спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны. По словам Захаровой, одним из факторов стала смена поколений.

Она также привела в пример публикации и публичные мероприятия, которые, как считает дипломат, могут способствовать снижению критического отношения к фигуре Адольфа Гитлера и идеологии Третьего рейха.

«В результате все придут к прямому поклонению, к прямому даже обожествлению, реинкарнации Гитлера, гитлеризма, нацизма, фашизма, японского милитаризма», — заключила Захарова.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в России оценили дискуссии вокруг переиздания «Майн кампф» и других случаев, связанных с обвинениями в героизации нацистской идеологии. Напомним, что автобиографию Гитлера решили переиздать на Украине.

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