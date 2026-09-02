«Меня оклеветали»: Трабер рассказал о причине уголовного дела после освобождения из СИЗО

Бизнесмен Илья Трабер заявил, что стал фигурантом дела об убийстве депутата Александра Петрова из-за оговора. Об этом он рассказал в интервью «Фонтанке» после освобождения из СИЗО.

По словам Трабера, причиной его уголовного преследования стали показания бывшего водителя Игоря Лыкова. Бизнесмен утверждает, что тот пытался переложить ответственность за собственные преступления на него, его партнёра Владимира Даниленко и ещё двух человек.

Трабер при этом отметил, что не имеет претензий к правоохранительным органам. По его словам, следствие действовало правильно, поскольку полученная информация на тот момент была достаточной для проверки версии о причастности фигурантов.

Бизнесмен также заявил, что не планирует требовать компенсации за время в СИЗО и связанные с уголовным преследованием потери.

Трабера задержали по делу об организации убийства депутата и предпринимателя Александра Петрова, который был застрелен в 2020 году. Вместе с ним под арест попали его деловой партнёр Владимир Даниленко и ещё двое фигурантов. В конце августа уголовное преследование было прекращено, а обвиняемых освободили.