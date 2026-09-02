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Опубликовано 2 сентября, 10:22

Майли Сайрус получила ник в X, принадлежавший россиянке

Обложка © ТАСС / Jordan Strauss / АР

Обложка © ТАСС / Jordan Strauss / АР

Американская певица Майли Сайрус получила в соцсети X короткий ник Miley, который ранее много лет принадлежал россиянке по имени Ксения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам девушки, передача юзернейма произошла без её согласия и предварительного уведомления. Она утверждает, что представители артистки с ней не связывались и не предлагали выкупить аккаунт.

Сайрус недавно решила изменить оформление своих страниц в социальных сетях и использовать только имя Miley вместо полного имени с фамилией. Однако нужный ник в X уже был занят — его Ксения зарегистрировала много лет назад и использовала для публикации шуток и коротких записей.

В последние годы аккаунт практически не обновлялся. Как рассказала россиянка, вместо переговоров платформа самостоятельно изменила имя её страницы, после чего юзернейм стал доступен для певицы.

Короткие и узнаваемые ники в соцсетях часто имеют высокую ценность для знаменитостей и компаний. Обычно владельцы таких имён могут договориться об их передаче напрямую. Сама Майли Сайрус и представители соцсети X ситуацию пока публично не комментировали.

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Ранее сообщалось, что Майли Сайрус может оказаться в числе наследников музыкального каталога своей крёстной Долли Партон. Певица скончалась 25 августа в возрасте 80 лет. Её супруг Карл Дин умер ещё в марте 2025 года, детей у пары не было. Завещание артистки публично не раскрывалось, поэтому точного списка наследников на данный момент нет. Зарубежные СМИ пытаются определить, кому могут перейти активы звезды — от прав на музыку до долей в бизнес-проектах. Имя Майли Сайрус фигурирует в таких предположениях из-за особенно близких отношений двух певиц.

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Юлия Сафиулина
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