Украинская «жена» Павла Дурова* подала иск в США и обвинила его в преследовании

Жительница Украины Маргарита Глушко подала иск в американский суд против основателя Telegram Павла Дурова*, обвинив его в преследовании, угрозах и домогательствах. Об этом сообщает Mash.

Женщина утверждает, что Дуров* якобы оказывал на неё давление, угрожал ей и пытался контролировать её жизнь. В иске также содержатся заявления о попытке причинить ей вред и других эпизодах, которые она связывает с предпринимателем.

Глушко заявляет, что с 2017 года считает себя официальной супругой Дурова* и называет его человеком, с которым у неё были отношения. При этом, согласно открытым данным, сам основатель Telegram не подтверждал наличие таких отношений.

Женщина также потребовала ограничить возможные контакты Дурова* с ней, а также взыскать около $850 компенсации за различные расходы.

Однако суд в Калифорнии отказался рассматривать поданный иск. При этом заявительнице оставили возможность обратиться повторно после устранения причин отказа.

Ранее Глушко публиковала в социальных сетях материалы, в которых называла себя женой Дурова* и размещала созданные с помощью графических редакторов изображения с предпринимателем. Подтверждений её утверждений со стороны Дурова* не поступало.

Павел Дуров* уже не раз оказывался в центре внимания из-за заявлений женщин, связывающих себя с ним. Ранее Life.ru писал о Маргарите, которая называла себя женой основателя Telegram и заявляла о желании родить ему детей. Тогда женщина рассказывала о своих взглядах на отношения с предпринимателем, однако сам Дуров* эти утверждения не подтверждал. Позже вокруг бизнесмена разгорелся другой публичный скандал: Ирина Болгар заявила о совместных детях с Дуровым* и подала на него в суд, что стало одной из самых обсуждаемых историй вокруг личной жизни основателя Telegram.

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