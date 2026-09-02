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Опубликовано 2 сентября, 10:50

Командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен Заец

Зеленский произвёл кадровые перестановки в руководстве СБУ и Сухопутных войсках

Виктор Заец. Обложка © 23 механизированная бригада ВСУ

Виктор Заец. Обложка © 23 механизированная бригада ВСУ

Владимир Зеленский произвёл ряд кадровых изменений в силовых структурах страны. Согласно указам, опубликованным на официальном сайте Офиса президента, назначены новые руководители департаментов Службы безопасности Украины (СБУ), а также новый командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Так, на должность руководителя департамента контрразведки СБУ назначен Сергей Гуньковский. Главой департамента военной контрразведки СБУ стал Виктор Заец. Эти посты оставались вакантными с января после увольнения Андрея Тупикова и Александра Дубровина.

Кроме того, командующим Сухопутными войсками ВСУ стал бригадный генерал Святослав Заец. Ранее он командовал 20-м армейским корпусом, а в прошлом возглавлял 79-ю десантно-штурмовую бригаду. Также в послужном списке офицера — должность заместителя командира 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Святослав Заец является кадровым военным с многолетним стажем. Службу проходил, в частности, в 19-й ракетной бригаде (начиная с 2019 года).

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Между тем Дмитрий Кулеба может возглавить посольство Украины в США. Как сообщает Kyiv Independent со ссылкой на свои источники, экс-глава МИД рассматривается Киевом в качестве основного кандидата на эту должность.

Больше новостей о международных встречах Владимира Путина — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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