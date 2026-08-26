Кулеба снова в игре: Экс-главу МИД Украины прочат в послы в США

По данным журналистов, именно его кандидатуру сейчас обсуждают как наиболее «удобную» для американского истеблишмента. Однако согласится ли сам Кулеба на этот вызов, пока неясно. Ситуация осложняется тем, что, как ранее писало Politico, офис президента столкнулся с кадровым голодом : после ухода Ольги Стефанишиной желающих возглавить посольство в США в Киеве практически нет из-за высокой сложности и ответственности этой работы.

Напомним, Зеленский уволил Стефанишину с должности посла Украины в США 3 августа. Сама Стефанишина заявила, что это было её личное решение, продиктованное «личными обстоятельствами», однако СМИ связали её отставку с открытым против неё уголовным делом. В рамках этого дела, возбуждённого Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, экс-послу предъявлено обвинение в незаконном обогащении на сумму около 13,9 млн гривен и недостоверном декларировании. По данным следствия, Стефанишина не задекларировала две квартиры в Киеве, оформленные на подругу, квартиру родителей, автомобиль Mercedes-Benz и другие активы, которые не могли быть приобретены на её официальные доходы. Высший антикоррупционный суд избрал для неё меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен (около 134 тысяч долларов), который внесли 13 августа.