За экс-посла Украины в США Стефанишину внесли залог по делу о коррупции

Бывший украинский посол в США Ольга Стефанишина, обвиняемая в незаконном обогащении, внесла залог в размере 6 млн гривен, чтобы выйти на свободу. Деньги за экс-дипломата перечислила юридическая компания «Ильяшев и партнёры», пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на свой источник.

Следствие утверждает, что Стефанишина не задекларировала имущество стоимостью свыше $300 тыс., включая жилую и нежилую недвижимость, а также автомобиль Mercedes-Benz. Чтобы скрыть активы, они были оформлены на подставных лиц: родителей, подругу и подчиненного.

Напомним, бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной вменяют незаконное обогащение на 13,9 млн гривен. Уже 5 августа 2026 года Высший антикоррупционный суд начал закрытое рассмотрение вопроса о мере пресечения — через два дня после того, как Владимир Зеленский уволил её с дипломатической должности. Сама Стефанишина считает себя невиновной. Она также отметила, что не располагает средствами для внесения залога в 6 миллионов гривен — сумму назначил суд.