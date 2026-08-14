Есть кандидаты, да не те: Зеленский столкнулся со сложностями при поиске нового посла в США

Владимир Зеленский столкнулся с трудностями при поиске нового посла страны в США после увольнения Ольги Стефанишиной. Потенциальные кандидаты не хотят занимать должность из-за сложности работы с администрацией президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на бывших украинских чиновников и депутатов Верховной рады.

По словам источников издания, Киеву нужен дипломат с достаточным авторитетом и влиянием, способный эффективно представлять интересы Украины в Вашингтоне. Однако подходящие кандидаты сомневаются, что получат необходимые условия для работы, особенно если не входят в ближайшее окружение Зеленского.

Бывший украинский дипломат заявил Politico, что говорить об отсутствии желающих на эту должность было бы преуменьшением ситуации. По его словам, претенденты есть, однако они не соответствуют требованиям.

Издание отмечает, что значение должности украинского посла в США особенно выросло на фоне возможного возобновления переговоров по урегулированию конфликта. Отсутствие влиятельного представителя Киева в Вашингтоне может осложнить обсуждение вопросов поставок вооружений, противовоздушной обороны, логистики и обмена разведывательной информацией.

Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предположил, что Зеленский может отложить назначение нового посла до завершения выборов в Конгресс США.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Нью-Йорке требуют отменить награждение Владимира Зеленского премией Beacon of Hope («Маяк надежды»). Торжественный ужин в честь украинского политика запланирован на 26 сентября. Организаторы объясняют выбор лауреата его «лидерством в защите свободы и человеческого достоинства».