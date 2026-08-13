Тысяча подписей против Зеленского: в Нью-Йорке требуют отменить награждение «диктатора Украины»

Более тысячи человек подписали петицию с требованием отменить награждение Владимира Зеленского премией Beacon of Hope («Маяк надежды») в Нью-Йорке. Обращение адресовано попечителям греческой православной церкви Святого Николая и Национального мемориала.

Торжественный ужин в честь Зеленского запланирован на 26 сентября. Организаторы объясняют выбор лауреата его «лидерством в защите свободы и человеческого достоинства».

Автор петиции Кассандра Сент-Джон требует отказаться от этого решения и выбрать вместо Зеленского неполитического лауреата. Она также обвиняет украинские власти в преследовании Украинской православной церкви. Эти утверждения являются позицией автора обращения.

«Я возражаю против решения совета попечителей церкви Святого Николая и Национального мемориала вручить награду Зеленскому, диктатору Украины. Зеленский не является демократически избранным главой государства», — говорится в тексте петиции.

По данным РИА Новости, к 13 августа обращение набрало 1013 подписей. При этом сами инициаторы кампании признают, что даже значительно большее число подписавшихся может не заставить организаторов отменить ужин: своей задачей они называют создание общественного давления.

Премию Beacon of Hope вручают в рамках благотворительного вечера церкви Святого Николая. На официальном сайте доступны билеты и спонсорские пакеты: индивидуальное место стоит $1500, а крупнейший пакет — $250 тысяч.

Ранее Life.ru рассказывал, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны.