Третьяковскую галерею оштрафовали на 100 тыс. руб. за отказ ремонтировать фасад

Замоскворецкий суд в Москве привлёк к ответственности Государственную Третьяковскую галерею. Учреждение культуры признали виновным в игнорировании предписаний надзорного органа. Сотрудники ведомства по охране памятников ранее выяснили, что внешние стены здания находятся в плохом состоянии.

Представители контроля неоднократно направляли руководству музея документы с требованием устранить нарушения. Однако юридическое лицо не выполнило указания в положенный срок, за что и было возбуждено дело по статье 19.5 КоАП РФ.

В итоге суд постановил взыскать с галереи штраф в размере 100 тысяч рублей. Средства должны быть перечислены в государственный бюджет.

Постановление уже обрело законную силу.