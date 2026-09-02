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Опубликовано 2 сентября, 10:54

Третьяковскую галерею оштрафовали на 100 тыс. руб. за отказ ремонтировать фасад

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Замоскворецкий суд в Москве привлёк к ответственности Государственную Третьяковскую галерею. Учреждение культуры признали виновным в игнорировании предписаний надзорного органа. Сотрудники ведомства по охране памятников ранее выяснили, что внешние стены здания находятся в плохом состоянии.

Представители контроля неоднократно направляли руководству музея документы с требованием устранить нарушения. Однако юридическое лицо не выполнило указания в положенный срок, за что и было возбуждено дело по статье 19.5 КоАП РФ.

В итоге суд постановил взыскать с галереи штраф в размере 100 тысяч рублей. Средства должны быть перечислены в государственный бюджет.

Постановление уже обрело законную силу.

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