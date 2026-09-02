100-летний студент раскрыл секрет своего долголетия

Бывший преподаватель Чарли Притчетт в 100 лет продолжает посещать занятия в Университете Западной Флориды и в разговоре с TODAY назвал любовь к учёбе и скромность основой своей долгой и счастливой жизни.

После выхода на пенсию Притчетт вместе с женой переехал во Флориду и узнал о программе для местных жителей старше 60 лет, позволяющей бесплатно посещать занятия в вузах штата. С тех пор он окончил уже 51 курс и останавливаться не собирается.

Среди его любимых предметов — курс о женщинах в исламском мире и социология спорта. По словам Притчетта, учёба помогает не только узнавать новое, но и пересматривать собственные представления о мире.

Одним из главных принципов мужчина считает скромность. Несмотря на многолетний преподавательский опыт, на занятиях он не пытается доминировать в обсуждениях и воспринимает себя скорее как гостя, уступая инициативу студентам.

В список его личных правил также вошли общение, физическая активность и умение радоваться каждому дню. Притчетт поддерживает отношения с преподавателями и тренерами, нашёл друзей в пенсионном сообществе, купил трубу за 25 долларов и собрал музыкальную группу из семи человек.

Дважды в неделю он плавает по 45 минут в университетском бассейне, а недавно освоил бильярд. Возраст мужчина старается не превращать в повод для тревоги: вместо мыслей о том, сколько времени осталось, он выбирает учиться, двигаться и встречаться с людьми.

К слову, Life.ru собрал шесть привычек, которые помогают сохранить память и снизить риск деменции. Среди них — освоение нового, физическая активность, качественный сон и живое общение: такие занятия помогают поддерживать когнитивный резерв.