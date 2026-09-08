8 сентября — День Бородина: Как Наполеон вошёл в Кремль триумфатором, а вышел беглецом Оглавление Что произошло после Бородинского сражения Почему Кутузов сдал Москву без боя Пожар Москвы и его последствия для армии Наполеона Почему провалились расчеты Наполеона на мир с Александром I Почему Наполеон не остался зимовать в Москве Отступление: Малоярославец, морозы, партизаны Березина и гибель «Великой армии» Главный вывод: почему взятие Москвы не спасло Наполеона от поражения 8 сентября — День Бородина, годовщина сражения 1812 года. Разбираем, почему после Бородина Наполеон дошёл до Москвы, но так и не выиграл войну. Наполеон зашёл в Москву, но в итоге потерял всё: что погубило «Великую армию». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

8 сентября 2026 года — день воинской славы России, годовщина Бородинской битвы 1812 года. Она считается одной из крупнейших в истории среди однодневных сражений, но об итогах историки спорят до сих пор, утверждая, что ни одна из сторон не добилась желаемых результатов. Life.ru разбирается, почему Наполеон, зайдя после Бородина в Москву, всё же проиграл и потерял «Великую армию».

Что произошло после Бородинского сражения

Французская армия понесла огромные потери, однако Наполеону не удалось добиться главного — уничтожить русскую армию как организованную силу. Русские войска отошли с поля боя, сохранив способность продолжать войну. Для Наполеона это было принципиальной проблемой. Его военная система была построена на быстрых кампаниях и решающих сражениях: противник должен был потерпеть такое поражение, после которого продолжение войны становилось для него бессмысленным. В России этот расчёт не сработал.

После Бородина перед русским командованием встал вопрос: продолжать оборону Москвы или сохранить армию ценой оставления города. 13 сентября в Филях состоялся военный совет. Главнокомандующий Михаил Кутузов принял решение отвести войска и оставить Москву без боя. Это было тяжёлым шагом, но его смысл заключался в том, чтобы сохранить армию. На следующий день русские войска покинули город.

Чем на самом деле кончилось Бородинское сражение: шокирующие выводы. Фото © Wikipedia / Петер фон Гесс

Почему Кутузов сдал Москву без боя

На первый взгляд это выглядит парадоксальным: русская армия отдала противнику древнюю столицу. Однако для Кутузова Москва была важнее как политический символ, чем как военная позиция. Защита города любой ценой могла привести к новому сражению, в котором русская армия рисковала понести невосполнимые потери. Сохранённая армия позволяла же продолжать войну.

После ухода из Москвы русские войска совершили манёвр, названный Тарутинским. Армия сначала двинулась по Рязанской дороге, а затем повернула на запад и заняла позицию в районе Тарутина под Калугой. В результате Кутузов вывел армию из-под непосредственного удара, прикрыл южные губернии и получил возможность готовиться к дальнейшим действиям. Именно здесь произошла важнейшая перемена в кампании: Наполеон физически двигался вперед, но стратегически постепенно терял преимущества.

14 сентября французские войска вошли в Москву. Но Наполеон получил далеко не то, на что рассчитывал. Город оказался почти пуст. Жители в значительной степени покинули его вместе с отступавшими русскими войсками. Кроме того, он рассчитывал, что российский император Александр I после падения Москвы запросит переговоры, и тогда можно будет победоносно завершить войну. Но Александр не капитулировал и не предложил мира, что явно не входило в планы французов.

Почему Кутузов оставил Москву. Фото © Wikipedia / R.M. Volkov

Пожар Москвы и его последствия для армии Наполеона

Почти сразу после вступления французов Москва начала гореть. Пожары продолжались несколько дней и уничтожили значительную часть городской застройки — в ряде исторических источников говорится примерно о двух третях города. При этом до сих пор до конца не ясно, кто именно поджигал Москву. Были свидетельства о сознательном уничтожении некоторых запасов и объектов, которые могли достаться противнику.

Известно, что Наполеон вошёл в Кремль, но ветер погнал огонь прямо на крепость, и императору Франции пришлось бежать.

Французская армия рассчитывала использовать город как место отдыха, размещения войск, лечения раненых и пополнения запасов. Но богатого и удобного города французам достался разрушенный и частично опустевший населенный пункт. Даже сохранившиеся запасы не могли решить проблему. Наполеоновская армия находилась далеко от собственных баз, а коммуникации растянулись на сотни километров.

Наполеон покидает Кремль. Перед отступлением он приказал взорвать его. Фото © Wikipedia / Viktor Mazurovsky

Почему провалились расчеты Наполеона на мир с Александром I

Главная ошибка Наполеона заключалась не столько во взятии Москвы, сколько в ожидании, что после этого Александр I согласится на переговоры. Французский император несколько раз пытался добиться контакта с российской стороной. Но Александр не пошел на это. Для российского императора уход из Москвы не означал поражения – пока существовала армия, война продолжалась.

Такой подход разрушал саму логику французского похода. Наполеон рассчитывал, что одно крупное политическое или военное потрясение заставит Россию прекратить сопротивление. Но Россия имела огромную территорию, ресурсы и возможность отступать дальше на восток. Поэтому занятие Москвы не стало аналогом побед Наполеона в европейских войнах. В Центральной Европе захват столицы или разгром главной армии противника часто означал конец кампании. В России это оказалось лишь эпизодом.

Почему Наполеон требовал мира от Александра Первого. Фото © Wikipedia / Nikolas Gosse

Почему Наполеон не остался зимовать в Москве

Наполеон действительно провёл в Москве больше месяца — с начала сентября до середины октября. Но для зимовки армии требовались продовольствие и фураж, а лошадям — корм. Нужны были дороги, исправные коммуникации, медицинская инфраструктура и возможность поддерживать связь с тылом. «Великая армия» уже понесла огромные потери в предыдущих боях и испытывала проблемы со снабжением. Остаться в Москве — находиться в глубине вражеской территории, практически не имея политического результата.

При отступлении из Москвы Наполеон отдал приказ поджечь уцелевшие склады, магазины, казармы и все публичные здания за исключением Воспитательного дома и взорвать Кремль. Под многие сооружения, в том числе под башни и стены, были заложены порох и мины. Но тлевшие фитили намочил дождь. Тем не менее, повреждения были — очень пострадал Сенат и несколько кремлёвских башен, огонь затронул Грановитую палату. А вражеские солдаты разорили оставшиеся церкви и здания, похитили крест с колокольни Ивана Великого, который Наполеон повелел водрузить в Париже над Домом инвалидов, фигуру орла с Никольских ворот, пытались вскрывать усыпальницы царей в поисках сокровищ и устраивали конюшни в соборах.

Сам Наполеон покинул Москву 19 октября. Император хотел двинуться через южные районы, где война еще не успела уничтожить запасы продовольствия и фуража, а затем выйти на западные коммуникации. Но здесь ему противостояла русская армия.

В оставленной Москве французы мародёрили и разоряли дома и храмы. Французы в оставленной жителями Москве в сентябре 1812 года. Фото © Wikipedia / Дмитрий Николаевич Кардовский

Отступление: Малоярославец, морозы, партизаны

Первым серьезным препятствием стало сражение под Малоярославцем, произошедшее 24 октября. Наполеон стремился пробиться к Калуге, где находились значительные запасы продовольствия и фуража. Если бы французской армии удалось пройти дальше на юг, она получила бы возможность отступать по территориям, ещё не разоренным войной. Но русская армия перекрыла этот путь.

Бой за Малоярославец был чрезвычайно ожесточенным: город несколько раз переходил из рук в руки. В конечном счете Наполеон отказался от движения к Калуге и был вынужден повернуть на старую Смоленскую дорогу. И это решение оказалось роковым. По той же дороге французская армия уже прошла летом. Районы вокруг неё были разорены. Продовольствия становилось все меньше, а отступавшие войска были вынуждены двигаться по территории, которая уже не могла нормально их снабжать. К этому добавились постоянные нападения казаков и партизанских отрядов.

Сражение под Малоярославцем, после которого Наполеон отступил на Смоленскую дорогу. Фото © Wikipedia / Петер фон Гесс

Холод сам по себе не был единственной причиной катастрофы — популярное объяснение «Наполеона победила русская зима» упрощает события, а осень тогда была относительно тёплой. Армия начала разваливаться ещё до наступления зимы: она потеряла значительную часть людей, лошадей и обозов, испытывала нехватку продовольствия и была вынуждена отступать по разоренной территории, многие болели. Похолодание лишь ускорило уже начавшийся процесс.

Березина и гибель «Великой армии»

К ноябрю отступление превратилось в борьбу за выживание. Французская армия двигалась на запад, преследуемая русскими войсками. В районе Березины (нынешняя Белоруссия) Наполеон оказался перед серьезной угрозой окружения. Русское командование стремилось перекрыть пути отхода, а французам необходимо было любой ценой переправиться через реку.

В ноябре 1812 года произошли бои у Березины. Французские инженеры под руководством генерала Жана-Батиста Эбле сумели построить мосты у Студенки, что позволило основным силам переправиться. Но операция сопровождалась огромными потерями. После «Великая армия» уже не представляла собой ту огромную силу, которая летом пересекла российскую границу. Выражение «C'est la bérézina» («Это Березина») вошло во французский язык и означает катастрофу или крах.

Переправа наполеоновских войск через Березину. Это стало концом «Великой армии». Фото © Wikipedia / Альбрехт Адам

Главный вывод: почему взятие Москвы не спасло Наполеона от поражения

Тактически Наполеон Москву взял. Стратегически он не добился своей цели. Ему удалось занять город после Бородинского сражения. Но русская армия сохранилась. Александр I не пошел на мир, а Москва не стала базой для снабжения. Пожар и эвакуация населения лишили французов значительной части ресурсов. Огромные расстояния растянули коммуникации.

Тарутинский маневр позволил Кутузову сохранить армию и прикрыть южные районы. Столкновение у Малоярославца не дало Наполеону уйти по относительно нетронутым территориям. После этого французам пришлось возвращаться по разоренной Смоленской дороге.

Против Наполеона одновременно сработали несколько факторов: сохраненная русская армия, огромная территория страны, проблемы снабжения, действия казаков и партизан, болезни, голод и холод. А также тот момент, что в России не сработал привычный ему алгоритм, при котором взятие крупного города сразу означало поражение.

Авторы Альмир Хабибуллин