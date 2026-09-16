Острова попутали: Япония истерит о Курилах и монументах, но приняла рекордные 200 тыс россиян Оглавление Почему Япония бесится из-за солдата в Хабаровске Курилы наши: Путин приехал, Токио в осадке Ракеты у границы: Япония готовится к реваншу Деньги не пахнут: рекордный наплыв российских туристов Власти Японии возмущены визитом президента России Владимира Путина на Курилы и мемориалом в Хабаровске в честь победы СССР, забывая о том, что это не их дело. Почему Страна восходящего солнца опять скандалит, хотя принимает наших туристов — в материале Life.ru. Япония возмущается из-за нашего памятника победы и Курил, хотя принимает туристов: что опять им не нравится. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Евгения Летта, EPA / FRANCK ROBICHON, © Life.ru, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Последние месяцы Япония делает всё, чтобы испортить отношения с Россией. Протестует из-за Курил, жалуется на памятник в Хабаровске, устраивает учения на границе. И всё это происходит на фоне рекордного числа российских туристов в стране самураев.

Почему Япония бесится из-за солдата в Хабаровске

Токио потребовал от Москвы демонтировать новый мемориал, только что установленный на самой высокой точке Хабаровска в честь победы СССР над Японией и окончания Второй мировой войны.

Памятник представляет собой бронзовую 15-метровую фигуру советского солдата, бьющего прикладом по пограничному камню с хризантемой — копии тех камней, что устанавливали на оккупированной части Сахалина после Русско-японской войны.

— Хризантемовый герб широко признан как символ Японии, и установка памятника, изображающего его разрушение, абсолютно неприемлема. Мы настоятельно призываем российскую сторону к его демонтажу, — написала в соцсетях премьер Санаэ Такаити. Она прославилась тем, что от одиночества и нагрузок дружит с тараканом в своём кабинете.

Российские представители уже парировали этот выпад.

— Хризантема — это не только символ императорского дома, это и символ милитаристской Японии, совершившей чудовищные преступления во время Второй мировой войны. В памятнике воспроизведена точная копия пограничного камня, который японцы установили на Сахалине после Русско-японской войны, — объяснил российскую позицию замглавы управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко.

Не стоит думать, что только Россия вызывает у японцев злую реакцию. Токио в целом пристально следит за тем, как и где упоминается военное прошлое их страны. Ранее Япония также ругались из-за установки мемориала жертвам японского милитаризма в Южной Корее.

В Китае позицию России поддержали и обратили внимание на символическое значение сцены: советский солдат уничтожает не современную Японию и не знак японского народа, а пограничный столб государства, потерпевшего поражение во Второй мировой войне.

Мемориал победы над милитаристской Японией в Хабаровске. Фото © ТАСС / Евгения Летта

Курилы наши: Путин приехал, Токио в осадке

В последнее время у японцев случилось настоящее обострение дипломатической и военной активностей, направленных против России. Началось всё с исторического визита президента РФ Владимира Путина на Курилы. Это возмутило некоторых представителей японских властей. Резче всех высказалась дружащая с тараканами Санаэ Такаити.

— [Южно-курильские - прим.] острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи являются исконной северной территорией Японии. Визит российского президента туда не приемлем и задевает чувства японцев, — заявила Такаити.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на Итуруп, Курилы. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

На Россию посыпались протесты, наш консул был вызван для обструкции в японский МИД.

Впрочем, по мнению большинства экспертов по обе стороны баррикад, эта история не стоит выеденного яйца.

— Это как в фигурном катании, есть обязательная программа. Я не припомню случая, чтобы японская сторона не оставляла без внимания визиты российских руководителей на наши российские территории, которые Япония считает принадлежащими ей, — высказался замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Но не все так однозначно в Японии.

— Путин выполняет естественные обязанности президента России. Реагировать на каждое такое действие выглядит по-детски, это незрело. Это мешает улучшению отношений между странами, — такое мнение выразил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, выступающий за сближения наших государств.

Напомним, Курильские острова и Южный Сахалин перешли к России по итогам Второй мировой войны на легитимных основаниях, закрепленных договоренностями союзных держав и Уставом ООН.

Премьер Японии Санаэ Такаити. Фото © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON

Ракеты у границы: Япония готовится к реваншу

В конце августа 2026 года Япония единственная в Азии присоединилась к очередному заявлению ООН с осуждением России и поддержкой Украины. Симптоматично, что даже главный союзник страны восходящего солнца — Соединённые штаты Америки — не стал участвовать в этом цирке.

Куда хуже, что Япония милитаризируется, поэтапно наращивая свои оборонные расходы уже пятнадцать лет подряд. На будущий год запланирован настоящий рывок. Минобороны страны запросило сумму размером $56 млрд — это рекорд. Уже начались совместные японо-американо-австралийские военные учения Orient Shield, которые проходят в том числе на острове Хоккайдо в 43 километрах от границы с Россией. Будут испытаны американские наземные комплексы Typhon, пускающие ракеты средней и меньшей дальности. Ещё Япония учится использовать дроны и создаёт с нуля новую разведку.

Эти военные учения с неудовольствием прокомментировали не только в нашей стране, но и в Китае с Северной Кореей.

— Размещение подобного вооружения на территории Японии под предлогом военных учений, абсолютно неприемлемо, поскольку создает угрозы безопасности России. Москва будет вынуждена принять компенсирующие контрмеры, — отметила представитель российского МИД Мария Захарова.

— Опасные тенденции поразительно напоминают подготовку Японии ко Второй мировой войне. Япония тогда потерпела поражение. Потсдамская декларация и пацифистская конституция прямо запрещают ей обладать наступательными вооружениями, — констатировал спикер Минобороны КНР Чжан Сяоган.

— Мы ни в коем случае не будем допускать процесс военной эволюции Японии, которая может быть серьезной угрозой для безопасности КНДР, — заявила сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

На самом деле действия Японии направлены, прежде всего, против азиатских конкурентов, а не против нас. Так, в «Стратегии национальной безопасности» страны закреплено, что Северная Корея является для японцев прямой угрозой, Китай — крупнейшим стратегическим вызовом, а Россия лишь вызывает обеспокоенность, да и то только из-за непосредственного соседства и взаимодействия с китайцами.

В Токио установлена мини-копия американской статуи Свободы, чтобы японцы не забывали, кто над ними главный. Фото © ТАСС / Арина Антонова

Деньги не пахнут: рекордный наплыв российских туристов

На словах и жестах Япония кажется самой антироссийской страной Азии. Однако особо нам и не вредит. Так, страна восходящего солнца отказалась передавать украинцам любое оружие, в том числе произведенные по американской лицензии перехватчики Patriot.

Также Япония саботировала недавнюю идею «Большой семёрки» о том, что не входящие в ЕС союзники Киева должны покрыть дефицит украинского бюджета размером в 45 млрд евро.

Но показательно даже другое: насколько Япония радушно принимает российских туристов. Раньше японская виза была для подавляющего большинства наших сограждан несбыточной мечтой. Теперь визу дают почти всем, бесплатно и менее чем за неделю. Если у соискателей будут ошибки в заявлении, помогут исправить. Интересно, что такое радушие проявилось вскоре после старта СВО. Таким образом поток наших туристов в Японию растет с каждым годом, примерно на +100-150%. В прошлом году эту страну посетили почти 200 тысяч россиян.

Рядовые японцы далеки от политики и они хорошо относятся к гостям из России. В этом убедился корреспондент Life.ru во время недавней поездки в Токио.

— Российские туристы, которые к нам хлынули в последнее время, нам очень нравятся. При деньгах, соблюдают наши правила, любят нашу культуру, не пытаются курить, где не положено. Да и, вообще, ведут себя куда воспитаннее китайцев, американцев, англичан и скандинавов, — признались две хозяйки бара в Гинзе.

Японцы очень осторожны с темой бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

— Мы предпочитаем не вспоминать про Хиросиму и Нагасаки, жить со всеми в мире, хотя, конечно, далеко не все наши граждане простили Америку, — признаётся глава большого семейства.

Получается, власти Японии не очень-то прислушиваются к мнению своих граждан, когда пытаются конфликтовать с Россией. Возможно, они слушают, что им скажет США.

Авторы Пётр Егоров