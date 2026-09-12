Новости СВО 12 сентября: ВС РФ взяли Зоревку и Новогришино, ВСУ бегут из Сум, Славянск в полукольце, Буданов грозит ударами по Москве Оглавление Сумская область 12 сентября: ликвидация украинских пограничников Запорожская область 12 сентября: освобождена Зоревка ДНР 12 сентября: наступление у Доброполья и Краматорска Карта СВО на 12 сентября 2026 года Москва предлагает переговоры, Киев грозит ударами: какие условия ставит Украина Армия России взяла под контроль сёла в Запорожской области и ДНР, украинских пограничников уничтожают у Белгородской области, Киев ставит условия по мирному соглашению, Москва призывает к переговорам — дайджест на 12 сентября 2026 года. Армия России расширяет зону контроля у Доброполья. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сумская область 12 сентября: ликвидация украинских пограничников

На границе с Курской областью продолжается наступление ВС РФ. Бойцы группировки «Север» ведут бои у Уланово и Толстодубово. Эти сёла находятся в Сумской области. 158-я бригада ВСУ попыталась атаковать наши позиции у Хотени.

В селе Земляное ракетами Х-39 разбит пункт временной дислокации украинского 5-го пограничного отряда. Населённый пункт находится в 11 километрах от Белгородской области.

Украинские подразделения за сутки в Сумской области потеряли свыше 160 человек. Уничтожены САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30, автомобили, НРТК, БПЛА самолётного типа и типа «Баба-Яга».

Запорожская область 12 сентября: освобождена Зоревка

Группировка «Восток» ВС РФ проломила оборону противника в Запорожской области и заняла село Зоревка. На этом участке воюет элитная 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.

— Благодаря комплексной работе наших войск беспилотных систем, артиллерии и мужеству штурмовых подразделений воины-дальневосточники продолжают вклиниваться в оборону противника и расширяют зону контроля в Запорожской области, — сообщает канал «Воин DV».

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что следующей целью Армии России станет Терноватое. Этот посёлок является важным опорным пунктом украинских войск.

ВКС РФ поразили пункты дислокации противника в Запорожской и Сумской областях. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 12 сентября: наступление у Доброполья и Краматорска

В Донецкой Народной Республике бойцы группировки «Центр» освободили Новогришино. Село находится юго-западнее Доброполья. ВС РФ на этом участке наступают вдоль реки Водяная. Военкор Александр Коц отмечает, что на Доброполье давят и с северо-запада.

— Освобождение этого города лишит противника последнего крупного опорного пункта на западе ДНР и высвободит силы группировки «Центр» для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию с западного направления, — считает Коц.

Наступление на Краматорск и Славянск идёт сейчас с востока. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил, что ВС РФ осталось до окраин Краматорска 6-7 километров. Все передвижения в населённом пункте контролируются российскими операторами БПЛА.

— Мы находимся сейчас относительно Краматорска на господствующих высотах, то есть Краматорск находится в низине. У нас достаточно устойчивый радиогоризонт. Он позволяет нашим операторам лететь на предельно малых высотах туда. И это наше преимущество, — рассказал Кукушкин.

В соседнем Славянске разрушен мост через реку Казённый Торец. Он соединял центральную часть города с восточной.

Карта СВО на 12 сентября 2026 года

Карта СВО. ВС РФ освободили Новогришино. Фото © Telegram / divgen

Москва предлагает переговоры, Киев грозит ударами: какие условия ставит Украина

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* показал, кто действительно желает остановки боевых действий. В эфире литовского телевидения он пригрозил Москве новыми ударами.

— Наши удары будут становиться всё глубже и с большей боевой мощью, — похвастался Кирилл Буданов*.

По его мнению, вооружённый конфликт должен закончиться по линии боевого соприкосновения и без юридического признания потери территорий. Такие условия точно не устроят Россию, но Кремль готов обсуждать мирное урегулирование.

— Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог. Другое дело, что какая будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже, — заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский предположил, что встреча представителей России и Украины при посредничестве США может состояться после выборов в Государственную думу. Они завершатся 20 сентября 2026 года.

*Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Даниил Черных