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Что мировые СМИ скрывают о БРИКС: реакция Запада выдала его с головой

Политолог Геворг Мирзаян — о том, как мировые СМИ ищут разлад в БРИКС, а находят единство: реакция Запада выдала его страх перед новым мировым порядком.

Опубликовано 14 сентября, 10:58
Реакция СМИ на саммит БРИКС: Паника, ирония и признание очевидного. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Реакция СМИ на саммит БРИКС: Паника, ирония и признание очевидного. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

С 12 по 13 сентября 2026 года в индийской столице Нью-Дели прошел саммит БРИКС. Встреча лидеров крупнейших, важнейших и влиятельнейших стран Глобального Юга, входящих в эту организацию. Тех, на кого сейчас приходится порядка 40% глобального ВВП и почти половина мирового населения. Поэтому неудивительно, что саммит оказался и на передовицах мировых СМИ.

Журналисты из стран-участниц, конечно, поют осанну. Эволюция этой группы способствует проведению инклюзивных реформ глобального управления в условиях меняющегося мирового порядка. «Благодаря импульсу, который дает БРИКС, страны Глобального Юга переживают историческую трансформацию, переходя от второстепенных ролей к лидерству в глобальных делах», — пишет China Daily.

Западные же СМИ в целом настроены более критично. Их любимой темой стал разлад внутри организации. Точнее то, что они считают за разлад.

«У членов блока сильно расходятся — а порой и конфликтуют — интересы, а их экономические и политические обстоятельства сильно различаются. Из-за этого им сложно достичь консенсуса по широкому кругу спорных вопросов», — отмечает Bloomberg.

Во многом это связано с тем, что членов стало слишком много. «Расширение группы увеличило ее глобальное влияние, но также привнесло в саму организацию региональное соперничество. Иран и ОАЭ — особенно яркий тому пример. Обе страны входят в БРИКС, однако их стратегические расчеты на Ближнем Востоке противоречат друг другу. Таким образом, их участие в одной организации создает некий потолок для того, насколько далеко группа может зайти в противостоянии конфликту, непосредственно затрагивающему обе стороны», — пишет «Аль-Джазира».

Однако дело в том, что региональное соперничество присутствовало в Организации прямо в моменте ее создания когда там оказались Индия и Китай. Страны, которые не только воевали друг с другом, но и имеют спорные территории. Однако своей работой в БРИКС они доказали, что взаимовыгодное сотрудничество по ключевым вопросам может если уж не нивелировать конфликт, то, по крайней мере, отодвинуть его на второй план. Тем более в ситуации, когда обе страны подвергаются внешнему давлению.

«Эта встреча позволила обеим странам продемонстрировать всему миру, что отношения между ними налаживаются, в то время как каждая из них пытается урегулировать свои непростые отношения с США при Трампе», — указывает Bloomberg.

Собственно, даже западные СМИ признают, что американцы сейчас играют цементирующую роль внутри БРИКС. Как верно отмечает The Financial Times, действия Трампа приводят к единству стран-членов Организации. И да, среди членов БРИКС есть номинально те, на кого Штаты могут положиться. «В состав блока теперь входят союзники США по договорам или давние партнеры, среди которых ОАЭ, Саудовская Аравия и Индонезия. Их присутствие станет еще одним сдерживающим фактором для амбиций БРИКС», — уверен журнал Time. Однако в то же время само издание признает, что эти страны вступили в БРИКС для того, чтобы разложить яйца в разные корзины и снизить свою зависимость от все более и более непредсказуемой Америки.

Еще одним источником разногласий в БРИКС называют якобы битву за главенство в Организации.

«Пекин и Дели публично демонстрируют потепление отношений, одновременно тихо конкурируя за лидерство в период нестабильного глобального доминирования США», — пишет The Guardian. «Кто носит корону БРИКС», — задается вопросом издание Foreign Policy.

Но в том-то и дело, что никто БРИКС (в отличие от НАТО и Большой Семерки) не является вертикально-интегрированной организацией, созданной вокруг одной страны с целью продвигать ее интересы. В этом ее слабость (в лице внутренних расхождений) но и сила. В БРИКС нет страха перед доминированием лидера, но есть лишь готовность к многостороннему экономическому сотрудничеству, основанному на личных, а не чужих, национальных интересах.

Ну и, наконец, слабостью БРИКС называют чрезмерную компромиссность. Как верно отмечает The Guardian, войны на Ближнем Востоке и на Украине, а также нарастающая напряженность между США и КНР проверяют БРИКС на способность находить точки соприкосновения. И The New York Times делает вывод о том, что экзамен этот Организация не прошла.

«Лидеры стран БРИКС требуют права голоса на мировой арене, но довольствуются расплывчатым призывом к миру», — иронизирует издание, напоминая о крайне сдержанной реакции Организации на ближневосточную войну.

С другой стороны, а к чему еще БРИКС должна призывать? Тем более в ситуации, когда а) ее члены Иран и ОАЭ находятся по разную сторону этой войны и б) когда остановить войну БРИКС не в силах.

Зачем конфликтовать по пустому вопросу, когда можно заняться другими, более насущными?

Да, многие СМИ пишут о том, что БРИКС возникла как организация для борьбы с западноцентричным миром. «Китай, Россия и Иран рассматривают эту организацию как возможность представить альтернативный мировой порядок, который подорвет доминирование США», — пишет The New York Times.

Однако в последние годы смысл БРИКС менялся, и сейчас окончательно сместился в сторону многофакторного многостороннего сотрудничества. «Из более чем 130 пунктов, одобренных лидерами БРИКС, лишь около трети касаются геополитики и безопасности. Остальные — почти сто пунктов — обрисовывают все более сложную структуру, охватывающую здравоохранение, продовольственную безопасность, энергетику, промышленное сотрудничество, науку, финансы, торговлю, климат и развитие человеческого потенциала», — отмечает издание Asia Times. По мнению журналистов, БРИКС становится «чем-то вроде параллельного института развития, создающего альтернативную экономическую архитектуру для стран Глобального Юга, пункт за пунктом, рабочая группа за рабочей группой».

При этом БРИКС не изолируется от Запада наоборот, призывает своих американских и европейских коллег к такому же сотрудничеству. На равноправной, взаимовыгодной основе. Другое дело, что эти коллеги к таким правилам сотрудничества не готовы.

Что ж, БРИКС подождет. Но придерживать уходящий вперед поезд многополярности не станет. Кто успеет вспрыгнуть на подножку вагона тот успеет. Кто не успеет, тот останется на обочине глобального политического процесса.

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Авторы
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян
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