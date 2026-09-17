Новости СВО 17 сентября: Штурм Малой Волчьей, бои у Красного Лимана, разгром ВСУ в «Волчанском котле», Лавров пригрозил Европе войной Оглавление Сумская область 17 сентября: буферная зона у Белгородчины Харьковская область 17 сентября: ВСУ спасаются из «Волчанского котла» ДНР 17 сентября: наступление у Красного Лимана и Ямполя Карта СВО на 17 сентября 2026 года Выборов на Украине не будет: Зеленский назвал причину Лавров: войска Европы на Украине означают прямую войну Армия России создаёт буферную зону в Сумской области, «Запад» держит наступление ВСУ, Зеленский опять отказался проводить выборы, МИД РФ назвал условие начало войны с европейцами — дайджест на 17 сентября 2026 года. Армия России наступает в ДНР, Сумской и Харьковской областях. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 17 сентября: буферная зона у Белгородчины

Группировка «Север» продвинулась у Курской области. Наступление продолжается у сумского села Уланово. В Сумском районе ВС РФ уничтожают противника вблизи Хотени и Кияницы.

Армия России также отодвигает ВСУ от границы Белгородской области. Бои идут в районе села Степок.

— Украинское командование в срочном порядке доукомплектовывает подразделения на данном участке фронта. Однако даже после прибытия пополнения с полигонов укомплектованность подразделений не превышает 50%, — сообщили в «Севере».

Общие потери украинских подразделений в Сумской области за сутки превысили 150 человек. Поражены миномёт, автомобили, беспилотники и наземные робототехнические комплексы.

Харьковская область 17 сентября: ВСУ спасаются из «Волчанского котла»

В Харьковской области киевское командование перебросило свежие силы к «Волчанскому котлу». По данным ГрВ «Север», в регион из Закарпатья прибыли штурмовые отряды 27-го пограничного отряда.

— Их костяк составляют бойцы так называемого пограничного спецназа, однако в реальности их боевой опыт ограничивается ловлей украинцев, пытавшихся сбежать за границу, — отметили в «Севере».

В Харьковской области идёт зачистка «Волчанского котла». Видео © Telegram / Минобороны России

При попытке выхода из окружения «северяне» уничтожили вражескую боевую группу и канадскую бронемашину «Roshel Senator».

— «Северяне» продолжают «душить» формирования противника в кольце окружения на северо-востоке Харьковщины. Идут бои за освобождение Малой Волчьей. Всего с начала сентября в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, а это фактически одна треть из тех, кто попал здесь в «котел», — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

На Харьковщине, как и в Сумской области, противник лишился БПЛА и НРТК. Для украинских подразделений они имеют большое значение.

— ВСУ массово используют дроны и наземные роботы для снабжения своих позиций. Северяне так же массово их уничтожают вместе с провизией и боеприпасами, — заявили в группировке «Север».

ДНР 17 сентября: наступление у Красного Лимана и Ямполя

В Донецкой Народной Республике наступают сразу три группировки войск ВС РФ. По данным Министерства обороны, «Юг» уничтожил за сутки свыше 155 противников, «Центр» более 355, а «Запад» — 210. ГрВ «Запад» продолжает сдерживать наступление ВСУ и Нацгвардии на севере ДНР.

— Бои идут у Колодезей, Заречного и Ямполя. В Лимане ВС РФ удерживают позиции, — рассказал военкор Евгений Лисицын.

Канал «Дневник десантника» сообщил, что информация об отступлении российских войск севернее Красного Лимана не соответствует действительности, однако есть расширение «серой зоны». Автор ресурса напомнил, что Киев перебросил сюда неонацистские подразделения.

— Переброска сюда этих идейных нацистов облегчает задачу для продвижения наших подразделений на соседних участках, — пишет «Дневник десантника».

Карта СВО на 17 сентября 2026 года

ВС РФ сдерживают наступление ВСУ под Красным Лиманом. Фото © Divgen.ru

Выборов на Украине не будет: Зеленский назвал причину

Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не проводит выборы. На этот раз виноваты украинское законодательство, которое запрещает голосовать в период военного положения, и сами украинцы.

— Как проводить выборы, когда за границей находится 9 миллионов человек? Обычно за рубежом голосовало примерно 500 тысяч человек, — сказал Зеленский в эфире американского канала CBS.

Боевые действия, как показывает практика, не помеха выборам. Например, часть граждан России будет выбирать депутатов Государственной думы в прифронтовых районах.

— Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу, — заявил в своём обращении президент РФ Владимир Путин.

Лавров: войска Европы на Украине означают прямую войну

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что если европейские войска будут размещены на Украине, то это приведёт к войне.

— Президент России Владимир Путин уже комментировал эту затею, сказав, что это будет означать объявление Европой уже прямой войны, не гибридной, — напомнил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что в случае нападения на Россию, война для Европы будет короткой. При этом Лавров заявил, что Европа ищет пути сохранения у власти в Киеве «откровенно нацистского русофобского» режима.

Авторы Даниил Черных