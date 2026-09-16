Кто такой генерал Антон Грунис: биография, награды и путь от Казани до Константиновки Оглавление От Суворовского училища до генерала: путь по службе Награды и звание Героя России Артёмовск и Константиновка — ключевые эпизоды командования бригадой Что известно о гибели FAQ — ответы на вопросы Кто такой Антон Грунис? В каких битвах отличился Антон Грунис? Биография генерал-майора Антона Груниса: служба, награды, звание Героя России и последний бой — в материале Life.ru. Погиб генерал Антон Грунис: что известно о боевом пути военачальника и его смерти. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

16 сентября 2026 года стало известно о гибели Героя России генерал-майора Антона Груниса. В июле 2026 года он доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки в ДНР. О смерти генерала сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Апти Алаудинов.

«Один из самых уважаемых мной генералов на СВО, человек, принципы которого были непоколебимы, настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот Родины. <...> Антон Грунис Грозный, к глубокому сожалению, ушел в мир иной!» — написал командир спецназа «Ахмат» в Telegram-канале. По словам Алаудинова, генерал умер после выполнения своего воинского долга. Он также выразил соболезнования родным и близким Груниса.

О биографии и боевом пути генерала расскажем далее.

От Суворовского училища до генерала: путь по службе

Антон Феликсович Грунис родился в Казани в 1979 году. В 1996 году он закончил Казанское суворовское военное училище, после чего поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище.

По окончании училища Грунис продолжил службу в Вооруженных силах России. Он участвовал в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии, операции по воссоединению Крыма с Россией, Сирии и Донбассе.

В середине мая 2023 года Грунис сменил погибшего Вячеслава Макарова во главе 4-й мотострелковой бригады на Артёмовском направлении — она воевала в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР. 19 мая того же года Владимир Путин рассказал, что двумя днями ранее разговаривал с комбригом, который находился в должности четыре дня после гибели своего предшественника. Верховный главнокомандующий охарактеризовал его как «человека с литовской фамилией», родившегося в Казани, и отметил, что тот «воюет блестяще».

Награды и звание Героя России

2 мая 2024 года Владимир Путин присвоил Грунису звание генерал-майора. К октябрю 2025 года Грунис носил звание героя ДНР и продолжал командовать 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.

В 2026 году бригада под командованием Антона Груниса участвовала в боях за Константиновку — ключевой логистический узел Славянско-Краматорской агломерации. 3 июля генерал-майор по видеосвязи доложил Владимиру Путину о действиях подразделения в городе. 4 июля Константиновка была освобождена Армией России.

27 августа 2026 года Антону Грунису присвоили звание Героя России. Фото © Telegram / Минобороны России

27 августа 2026 года Грунису присвоили звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Министр обороны Андрей Белоусов вручил ему медаль «Золотая Звезда» и именное оружие.

Артёмовск и Константиновка — ключевые эпизоды командования бригадой

Антон Грунис известен как офицер, руководивший успешной операцией по освобождению Артёмовска (Бахмута). Как рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, Грунис взял на себя ответственность за ход боевых действий в Артёмовске в сложный момент, 4-я бригада смогла выстроить прочную оборону и город скоро перешел под контроль Армии России.

Как докладывал Грунис Владимиру Путину, ВСУ возвели в Константиновке мощные укрепления. Несмотря на это, российские подразделения смогли продвинуться вглубь обороны за счёт действий малыми штурмовыми группами и манёвров с выходом во фланг. В ходе дальнейшего наступления совместно с подразделениями 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка удалось рассечь силы противника на отдельные очаги и последовательно их уничтожать. Отдельные группы украинских военных оказались в окружении, после чего началась зачистка подвалов и разрушенных зданий, где они пытались укрыться. Город был освобождён от ВСУ 4 июля 2026 года.

Что известно о гибели

Точная причина смерти Антона Груниса не приводится, но Апти Алаудинов отметил, что генерал умер после выполнения воинского долга.

FAQ — ответы на вопросы

Кто такой Антон Грунис?

Антон Феликсович Грунис — российский военачальник, генерал-майор, Герой России.

В каких битвах отличился Антон Грунис?

Антон Грунис командовал бригадой, освобождавшей Артёмовск (Бахмут), а также Константиновку. В июле 2026 года он лично доложил Владимиру Путину об освобождении города.

Авторы Екатерина Субботина