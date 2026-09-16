Два дрона среди ночи: Стали известны обстоятельства гибели генерала Груниса

Два украинских беспилотника в ночь на 13 сентября прицельно ударили по дому командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады генерал-майора Антона Груниса, утверждает журналистка Анастасия Кашеварова. Подробности предполагаемых обстоятельств гибели Героя России и Героя Чеченской Республики она сообщила в телеграм-канале.

«Два ударных крыла FP-1 прилетели в его дом. Били прицельно. Знали, куда и когда бить», — написала Кашеварова.

О смерти генерал-майора 16 сентября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Звание Героя России Грунис получил менее чем за три недели до сообщения о его смерти. Медаль «Золотая Звезда» ему вручил министр обороны Андрей Белоусов, а ранее генерал докладывал Владимиру Путину о действиях своей бригады в Константиновке.