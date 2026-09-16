Умер генерал-майор Антон Грунис, доложивший Путину о взятии Константиновки

Командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис умер. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, назвав его одним из самых уважаемых им генералов.

«Один из самых уважаемых мной генералов на СВО, человек, принципы которого были непоколебимы, настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис с позывным Грозный, к глубокому сожалению, ушёл в мир иной», — написал он в Telegram.

По словам Алаудинова, генерал умер после выполнения своего воинского долга. Он также выразил соболезнования родным и близким Груниса.

Напомним, именно Грунис доложил Путину о том что 4 июля 2026 года в результате наступательных действий подразделений Южной группировки войск город Константиновка был полностью освобождён от ВСУ. Этот населенный пункт, являвшийся одним из наиболее укреплённых «городов-крепостей» врага и ключевым логистическим узлом на подступах к Краматорско-Славянской агломерации, перешёл под контроль российских войск.