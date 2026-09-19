Чурикова без памятника, «Васю» нашли в бурьяне: почему бросили могилы любимых актёров Оглавление Раднэр Муратов: почему на могиле «Васи» не было даже имени Вячеслав Царёв: как заросла могила «мальчика с сачком» Тамара Носова: страшный уход королевы комедии Людмила Давыдова: несчастья и брошенная могила «Верки-модистки» «Прощайте, голуби»: почему звезда 60-х Савёлова была похоронена за госсчёт Ольга Бган: почему бросили могилу красавицы 50-х Валентина Караваева: смертельное одиночество «Машеньки» В театральном мире не утихает скандал: сын Инны Чуриковой и Глеба Панфилова до сих пор не установил памятник на могиле родителей. Life.ru рассказывает о звёздах советского кино, чьи могилы много лет оставались заброшенными. Страна носила их на руках, а могилы бросили: почему захоронения Муратова, Давыдовой, Савёловой и других звёзд были в грязи. Коллаж © Life.ru. Обложка © m-necropol, © «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер, © ТАСС / Гавриил Григоров

В сентябре 2026 года вновь заговорили о том, что на могиле актрисы Инны Чуриковой и её супруга, режиссёра Глеба Панфилова, умерших в 2023 году, всё ещё не установили памятник. Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что они предложили проект монумента и нашли человека, готового изготовить его бесплатно, однако работы пока не начинаются: по словам Варшавера, необходимо согласование с единственным сыном артистов Иваном, который сейчас проживает в Дубае.

Life.ru собрал другие, не менее щемящие истории легенд советского кино, которых обожали зрители, но они ушли в забвении и одиночестве. Хоронили их тихо, порой — почти тайно, без толп поклонников и почестей, а могилы долгое время были забыты и брошены. Обнаружить их и привести их в порядок удалось лишь силами добровольцев.

Раднэр Муратов: почему на могиле «Васи» не было даже имени

Исполнитель незабываемой роли Василия Алибабаевича в культовых «Джентльменах удачи» Раднэр Муратов последние годы жил бедно — сказывалось давнее увлечение азартными играми, а от помощи бывшей жены Елены и сына Леонида артист отказывался. Он скончался 10 декабря 2004 года на 77-м году жизни. На похороны пришло всего 15 человек, а могила на Николо-Архангельском кладбище под Балашихой долгие годы выглядела удручающе. Это был простой плоский камень-четырёхгранник без фото и надписей.

В 2024 году ситуация, наконец, изменилась. Общественники и неравнодушные люди провели работы по благоустройству и установили новое гранитное надгробие. На одной стороне выгравирован портрет актёра в молодости и его данные, на другой — тот самый образ Василия Алибабаевича, узнаваемый с первого кадра.

На могиле «Васи» Раднэра Муратова долго не было памятника. Фото © «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева, © m-necropol

Вячеслав Царёв: как заросла могила «мальчика с сачком»

Вячеслав Царёв, навсегда оставшийся в памяти зрителей как «мальчик с сачком» с фразой «А что это вы здесь делаете?» из кинохита «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», умер 28 июня 2006 года. Его могила на Перепечинском кладбище долгое время выглядела заброшенной. Нормального памятника не было, место заросло, и лишь исследователи-некрополисты да авторы видеоэкскурсий периодически обращали внимание на удручающее состояние захоронения.

В 2023 году рядом с Царёвым похоронили другого человека. Этот факт неожиданно привлёк внимание общественности, неравнодушные люди снова заговорили о необходимости благоустройства участка актёра, чей детский образ стал одним из символов советского кино, что удалось осуществить.

Могила «мальчика с сачком» Вячеслава Царёва долго была заброшена. Фото © «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», режиссёр Элем Климов, сценаристы Семён Лунгин, Илья Нусинов, © m-necropol

Тамара Носова: страшный уход королевы комедии

Звезда «Карнавальной ночи», «Королевства кривых зеркал» и «Здравствуйте, я ваша тётя!» Тамара Носова ушла из жизни 25 марта 2007 года в 79 лет. Причиной смерти стали хроническая ишемия головного мозга и последствия инсульта. Последние годы Тамара Макаровна провела в полном одиночестве и крайней нужде. Детей, несмотря на несколько браков, у неё не было, родственники тоже не объявлялись.

Тело актрисы кремировали, поэтому традиционной могилы на открытом участке у неё нет. Урна с прахом покоится в закрытом колумбарии Ваганьковского кладбища. Конструкция защищает мемориал от непогоды и разрушения, а цветы приносят лишь поклонники советского кино да некрополисты.

«Королеву комедии» Тамару Носову хоронить было фактически некому. Фото © «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков

Людмила Давыдова: несчастья и брошенная могила «Верки-модистки»

Актриса Людмила Давыдова, подарившая экрану яркую Верку-модистку из «Место встречи изменить нельзя» и Наталью Меньшикову из «Теней исчезают в полдень», добровольно ушла из жизни 25 декабря 1996 года в возрасте 57 лет. Последние годы её поглотила депрессия, врачи диагностировали шизофрению, состояние усугубили неудачные браки: по одним данным, актриса была замужем четыре раза. Но её второй муж, режиссёр Валерий Усков, утверждал, что супругов было восемь. «Из всех восьми мужей пришёл проститься только я», — горестно отмечал он. При этом детей у Людмилы не было, и она очень страдала от этого.

Долгое время её могила пряталась в зарослях травы и кустарника. Осложняло поиск то, что на надгробии была выбита девичья фамилия — Шляхтур, а не та, под которой её знали зрители —Давыдовой актриса стала в третьем браке. Людмила покоится в одной могиле с отцом, Петром Ивановичем, умершим в 1992 году.

Некрополисты разыскали утонувший в бурьяне участок, полностью расчистили его, привели в порядок надгробие и продолжают периодически навещать могилу, чтобы почтить память артистки, которую называли одной из самых красивых блондинок советского кино.

Могилу «Верки-модистки» Людмилы Давыдовой искали много лет. Фото © «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер, © m-necropol

«Прощайте, голуби»: почему звезда 60-х Савёлова была похоронена за госсчёт

Одна из первых красавиц 60-х годов Светлана Савёлова попала в кино случайно — режиссёр Яков Сегель искал исполнительницу главной роли в ленте «Прощайте, голуби!», зашёл в аптеку, где тогда работала юная Света, готовившаяся к поступлению в медицинский, и понял, что она идеально подходит. Картина сделала Савёлову знаменитой, и она пошла в Щукинское училище, а впоследствии играла в театре Вахтангова и «Ленкоме». Ещё одной звёздной ролью стала тренер Лена в «Семи стариках и одной девушке» 1968 года.

Но личная жизнь Светланы не сложилась, она пережила два развода, не смогла родить ребёнка и стала выпивать. В последние годы жизни её никто не узнавал. Савёлова доживала в абсолютной нищете, потеряв всех друзей и близких.

30 января 1999 года её нашли мёртвой в квартире на окраине Москвы. На момент смерти актрисе было 57 лет. По заключению врачей, тело пролежало несколько дней, поэтому точная дата смерти неизвестна.

Хоронить было некому и не на что. Все расходы и хлопоты взял на себя «Ленком», в котором актриса всё ещё числилась. Из реквизита выбрали красивое платье, в которое и нарядили Светлану в последний путь. На прощании были только коллеги — ни родственников, ни друзей, ни поклонников.

Савёлову кремировали. Её прах покоится на Николо-Архангельском кладбище в обычной ячейке длинной колумбарной стены. Даже на фоне соседних ниш её последнее пристанище выглядит предельно скромно: крест, имя, даты жизни и несколько падающих листочков сверху — ни намёка на то, что это могила яркой актрисы.

Светлану Савёлову похоронили усилиями театра — актриса умерла в нищете. Фото © «Прощайте, голуби!», режиссер Яков Сегель, сценаристы Яков Сегель

Ольга Бган: почему бросили могилу красавицы 50-х

Звезда фильма «Человек родился» 1956 года и исполнительница роли Маленького принца в театральном спектакле Ольга Бган была замужем два раза: за Юрием Гребенщиковым и сыном Константина Симонова Алексеем, у неё родился сын Евгений, но это не спасло актрису от одиночества. Бган из-за невостребованности стала злоупотреблять алкоголем, связалась с мужчиной, недавно освободившимся из мест лишения свободы, а ребёнка забрала бабушка.

Ольга скончалась, предположительно, от сердечной недостаточности в новогоднюю ночь с 31 декабря 1977 на 1 января 1978 года в возрасте всего 42 лет. Её похоронили на Хованском кладбище, но долго никто не знал, где именно.

Лишь осенью 2008 года участники общества некрополистов после долгих поисков обнаружили заброшенную могилу в глубине погоста. Силами волонтёров место привели в порядок, поставили скромную оградку и памятную доску. После этого на могиле стали появляться живые цветы, а имя актрисы — снова звучать.

Могилу актрисы Ольги Бган приводили в порядок волонтёры. Фото © РИА Новости / Александр Гладштейн, © m-necropol

Валентина Караваева: смертельное одиночество «Машеньки»

Актриса Валентина Караваева всю жизнь ставила работу во главу угла. По её словам, за достоверную игру в фильме «Машенька» она была готова отдать всё. Лента вышла в 1943 году, 21-летняя Валентина получила Сталинскую премию, став самой молодой лауреаткой, а образ чистой и верной Машеньки вдохновлял наших солдат на фронте — многие носили фото героини.

Но по дороге на съёмки фильма «Небо Москвы» Караваева попала в автокатастрофу. Её лицо изуродовал шрам, и это фактически отлучило её от возможности сниматься в крупных планах. В 1945-1950 годах, будучи замужем за английским атташе Джорджем Чапменом, жила в Великобритании и Швейцарии, организовала театр при русской общине в Женеве. В начале 50-х после неудачной пластики в Швейцарии развелась с мужем и вернулась в Советский Союз. В 1964 году Эраст Гарин пригласил её в свою ленту «Обыкновенное чудо» на роль Эмилии, а в последний раз она появилась на экране в 1966 году в фильме «Весёлые расплюевские дни».

«Машенька» Валентина Караваева ушла в одиночестве — её могилу нашли недавно. Фото © «Машенька», режиссёр Юлий Райзман, сценаристы Евгений Габрилович, Сергей Ермолинский

Караваева занималась дубляжом: озвучивала героинь Бетт Дэвис, Ингрид Бергман, Марлен Дитрих, Греты Гарбо. В театре у неё не складывалось — Валентина по-своему видела исполнение ролей в пьесах Чехова, что приводило к конфликтам с режиссёрами, в кино больше не звали. И актриса стала снимать сама: на протяжении двадцати двух лет она играла Нину Заречную, Анну Каренину и других героинь перед любительской кинокамерой, записывая звук на старый катушечный магнитофон. Под потолком она повесила самодельную чайку — символ театра.

Актриса умерла в декабре 1997 года в Москве в полном одиночестве. Тревогу забили соседи, когда в доме прорвало трубу. Тело Валентины в потрёпанном старинном платье обнаружили уже 12 января 1998 года после вскрытия дверей — среди кинопленок, плавающих в воде.

Могила актрисы находится на Хованском Западном кладбище и на протяжении многих лет пребывала в запустении. Но с недавнего времени там стали прибираться некрополисты, а на памятнике была выбита надпись «Незабвенная Машенька».