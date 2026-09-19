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День оружейника: Как 17-й ребёнок из деревни и без высшего образования создал оружие на все времена

Оглавление
Когда и почему отмечают День оружейника
Кто такой Михаил Калашников: путь самоучки
Как создавался автомат Калашникова
Где отмечают День оружейника
Частые вопросы
Какого числа отмечается День оружейника?
Почему День оружейника учредили именно 19 сентября?
Как отмечают День оружейника в школах?
Заключение

19 сентября — День оружейника: история праздника и то, как легендарный конструктор Михаил Калашников, не имея высшего образования, создал самый известный автомат в мире.

Опубликовано 18 сентября, 21:45
День оружейника 19 сентября: как самоучка Калашников создал автомат-легенду. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валентин Черединцев, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

День оружейника 19 сентября: как самоучка Калашников создал автомат-легенду. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валентин Черединцев, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Есть праздники, о которых знают все. Есть — о которых помнят немногие. День оружейника где-то посередине: его отмечают с размахом в Туле и Ижевске, о нём пишут новости, но за пределами оборонки мало кто может сказать, откуда он взялся. А история у него простая и почти невероятная. Потому что за этим праздником стоит человек без профильного образования и связей — деревенский парень, который придумал оружие, узнаваемое сегодня на всех континентах.

Когда и почему отмечают День оружейника

Дата — 19 сентября, не «плавающая», не привязанная к конкретному событию, а фиксированная.

Откуда она взялась? В 2010 году Михаил Калашников приехал в Ижевск, где тогда с рабочим визитом находился Владимир Путин. И предложил: давайте учредим дату, которая объединит всех оружейников — конструкторов, инженеров, рабочих, ветеранов оборонки. Идею поддержали. 25 мая 2010 года праздник был официально учреждён.

Почему именно 19 сентября? Тут два слоя. Первый — церковный: в этот день православные чтят архангела Михаила, покровителя небесного воинства. Второй — личный: Калашникова тоже звали Михаилом. Совпадение? Вряд ли. Скорее осознанный выбор — и символичный жест.

Сам конструктор не раз повторял: оружие создаётся для защиты, а не для нападения. И в этом весь он.

Кто такой Михаил Калашников: путь самоучки

Родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайской губернии. Семья — крестьянская, многодетная. Михаил был семнадцатым ребёнком. Семнадцатым!

С детства он возился с механизмами. Разбирал, чинил, собирал заново. Никаких кружков — только любопытство и собственные руки. Профессионального инженерного образования он так и не получил. Ни тогда, ни позже. И это, пожалуй, самое удивительное в его биографии.

В 1938 году его призвали в армию, в танковые войска. Командир роты давал ему возможность в часы самоподготовки заниматься расчётами и работать в полковой приборной мастерской — так что наставники у него появились. Там и проявился конструкторский нюх: Калашников придумал несколько приспособлений для стрельбы из танка — простых, но полезных. Начальство заметило. А потом грянула война.

Октябрь 1941 года. Брянский фронт. Калашников — командир танка Т-34. Тяжёлое ранение. Госпиталь. И именно там, на больничной койке, по его собственным воспоминаниям, родилась мысль: сделать пистолет-пулемет. Свой. Не такой, как у всех.

Дальше — годы работы. Железнодорожное депо. Конструкторское бюро. Шаг за шагом, без диплома, без покровителей. Он учился тому, чему его не учили. И это, если честно, и есть главная история. Не про автомат. Про человека, который сделал оружие для солдата — сам будучи солдатом.

Был ли плагиат: как Калашников создал легендарный автомат. Фото © РИА Новости

Был ли плагиат: как Калашников создал легендарный автомат. Фото © РИА Новости

Как создавался автомат Калашникова

Отправная точка — зима 1942–1943 годов. В ходе боёв на Дону советские войска захватили первые образцы немецких автоматических карабинов MKb.42(H) — тех самых, что позже получат имя StG 44. Под промежуточный патрон 7,92×33 Kurz. Что это значит? Немцы поняли: нужен патрон мощнее пистолетного, но слабее винтовочного. И оружие под него — не винтовка, не пистолет-пулемёт, а что-то среднее. Штурмовая винтовка. StG 44 стал первым в мире серийным автоматом нового класса. К 1945 году их выпустили больше 400 тысяч.

Советские конструкторы оценили идею быстро. Но пошли своим путём. В 1943 году в СССР разработали собственный промежуточный патрон — 7,62×41. Нужно было создать новое оружие.

В 1945 году Калашников начал разработку. В ноябре 1946-го собрали первые образцы АК-46. В мае 1947 года они ушли на испытания. А затем конструктор представил на конкурс совершенно новую конструкцию — тот самый АК-47.

Внешне АК-47 и StG 44 действительно похожи. Сходство силуэтов породило популярный миф: Калашников скопировал немца. Но загляните внутрь — и общего почти не останется. Главное отличие — в запирании ствола. У StG 44 затвор перекашивается в вертикальной плоскости. У АК — поворачивается вокруг продольной оси на два упора. Это принципиально разные системы. Плюс разные патроны, разные ударно-спусковые механизмы, разная разборка. АК-47 — не копия. Это самостоятельная конструкция, вобравшая лучшее из мирового опыта, но построенная на своих принципах. Именно поэтому она и стала легендой.

В 1947 году образец поступил на полигонные испытания в посёлок Щурово Московской области. В 1949-м первые партии пошли в Советскую армию и на флот. Дальше — только история успеха.

Сам Калашников рассказывал, что при работе над АК-47 они с коллегами старались избавиться от стереотипов, накопившихся в оружейном деле. Получилось. Автомат вышел простым, надёжным, дешёвым в производстве. Именно эти три качества и сделали его легендой.

Французский журнал Libération в конце XX века назвал АК изобретением века. С этим сложно спорить. Автомат и его модификации стоят на вооружении десятков стран. А силуэт узнают даже те, кто никогда не держал оружия в руках.

Простой в применении и эффективный в любых условиях автомат стал символом избавления народов от колониального гнёта — оружие изображено на гербах Мозамбика, Зимбабве, Восточного Тимора, на эмблемах Корпуса стражей Исламской революции и движения «Хезболла», отчеканен на монете Островов Кука. Флаг Мозамбика — единственный в мире флаг, где он нарисован. Некоторых африканских детей так и называли — «Калаш». Он появлялся в музыке, фильмах и компьютерных играх, уже став настоящим брендом.

Есть ли сейчас автомат Калашникова. Фото © РИА Новости / Владимир Вяткин

Есть ли сейчас автомат Калашникова. Фото © РИА Новости / Владимир Вяткин

Где отмечают День оружейника

Главные точки на карте — Тула и Ижевск. В этих городах праздник отмечают масштабно: проходят конференции, митинги, шествия, концерты, а в Ижевске ещё и создают огненные картины. В Туле торжества часто разворачиваются в Музее оружия — там устраивают торжественные митинги, возложение цветов на Аллее славы оружейников, награждают сотрудников предприятий.

В Коврове в 2017 году открыли Сквер оружейников — по сути, музей под открытым небом. В День оружейника там и в других местах города (например, на заводе имени В. А. Дегтярёва, в Доме-музее В. А. Дегтярёва и в Ковровском историко-мемориальном музее) проходят мероприятия. В рамках праздника в местном историко-мемориальном музее показывают экспонаты из фондов Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия. Выставка нпазывается «Калашников: оружие-легенда».

Школы тоже подключаются. Классные часы, экскурсии в музеи, показы фильмов о конструкторах. Официального сценария нет — всё на инициативе педагогов. Но именно так история и передаётся дальше.

Как отмечают День оружейника в России. Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Как отмечают День оружейника в России. Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Частые вопросы

Какого числа отмечается День оружейника?

19 сентября. Дата фиксированная, год от года не меняется.

Почему День оружейника учредили именно 19 сентября?

В этот день церковь чтит архангела Михаила — покровителя небесного воинства. Плюс сам конструктор носил имя Михаил. Символика двойная.

Как отмечают День оружейника в школах?

Классные часы, викторины, экскурсии в музеи оружия, конкурсы рисунков. Единого сценария нет — школы и музеи организуют по-своему.

Заключение

День оружейника — это не только про автомат. Это про человека, который доказал: диплом не главное. Главное — упорство, любопытство и желание сделать лучше. Михаил Калашников не учился в университете. Но создал оружие, которое знает весь мир. И 19 сентября страна вспоминает не автомат. Она вспоминает солдата, который его придумал.

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Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов
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