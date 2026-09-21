Новости СВО 21 сентября: ВС РФ рвут оборону ВСУ у Великого Бурлука и Веролюбовки, «Волчанский котёл» захлопывается, Зеленский угрожает Кремлю Оглавление Сумская область 21 сентября: ВС РФ давят у Хотени и Уланово Харьковская область 21 сентября: ВС РФ зачищают Бузово ДНР 21 сентября: окружение Дружковки Карта СВО на 21 сентября 2026 года Украина без стали: ВС РФ обнулили металлургию Зеленский: новый срок 40 дней на разгром России Армия России сжимает зону окружения ВСУ в Харьковской области, Дружковку берут с трёх сторон, российские ракеты и БПЛА разрушили украинскую сталелитейную промышленность, Зеленский грозит Москве новыми атаками — дайджест на 21 сентября 2026 года. ВС РФ наступают в ДНР. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Сумская область 21 сентября: ВС РФ давят у Хотени и Уланово

Группировка «Север» наращивает удары по противнику в Сумской области. ВС РФ сражаются у посёлка Хотень. Российские бойцы продвинулись у Уланово. Это село находится на границе с Курской областью. Не прекращаются стрелковые бои у Степок.

— Для усиления обороны в Сумскую область из Днепропетровской дополнительно переброшен артиллерийский дивизион 47 оабр. Расчёты проходили обучение в Великобритании, — поделился информацией канал «Северный ветер».

Харьковская область 21 сентября: ВС РФ зачищают Бузово

На северо-востоке Харьковской области подразделения Армии России зачищают «Волчанский котёл». В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что войска бьются за Бузово. Несмотря на публичное отрицание наличия окружения ВСУ, командиры украинских подразделений ищут технику для выхода войск.

— Для прорыва окружения в 129 ОТМБР ВСУ массово закупают мотоциклы. По мнению украинского командования с их помощью можно прорваться к окружённым, так как они менее заметны для дронов, — заявили в группировке «Север».

ВКС РФ уничтожают ВСУ в Великом Бурлуке. Киев сделал ставку на этот населённый пункт в вопросе сдерживания наступления ВС РФ в Харьковской области.

«Север» испытывает новый БПЛА-перехватчик. Видео © Telegram / Минобороны России

— В Великом Бурлуке сконцентрировано большое количество сил противника, также посёлок является крупным логистическим хабом ВСУ в Харьковской области, — объяснили в «Севере».

ДНР 21 сентября: окружение Дружковки

Армия России продвигается к Краматорску. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что ВСУ превратили промышленную зону города в места для пунктов временной дислокации и хранения техники, склады вооружения.

— На подступах к Краматорску подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск последовательно пресекают логистику противника. В фокусе внимания транспорт, задействованный в поставках на передовые позиции противника, — пишет Поддубный.

Военкор Павел Кукушкин сообщил о боях на подступах к Дружковке. ВС РФ наступают в районе Райского. В случае прорыва обороны на этом участке группировка «Центр» может войти с запада в Дружковку. С востока добивают противника у Веролюбовки. Группировка войск «Юг» наступает со стороны Алексеево-Дружковки.

— Этот посёлок тоже примыкает вплотную к городу только с юга-востока, — отметил Кукушкин.

Карта СВО на 21 сентября 2026 года

Карта СВО. ВС РФ забирают под контроль сёла в «Волчанском котле». Фото © Divgen.ru

Украина без стали: ВС РФ обнулили металлургию

Глава офиса гендиректора украинского металлургического холдинга «Метинвест» Александр Водовиз рассказал, что после ударов со стороны России Украина осталась без сталелитейной промышленности.

— Баллистические ракеты были нацелены на доменные печи трёх заводов, в том числе двух, принадлежащих «Метинвесту», и завода ArcelorMittal в Кривом Роге. Сейчас мы не понимаем, сколько времени потребуется на ремонт — дни, недели, месяцы или годы, — сообщил Водовиз изданию Financial Times.

Перечисленные предприятия — это 90% выпуска украинской стали.

Зеленский: новый срок 40 дней на разгром России

Владимир Зеленский, выступая на саммите в Закарпатье, заявил, что Украине требуется ещё 40 дней для разгрома России. Первый раз он обещал в июне за этот же срок нанести поражение Москве. Планировалось, что свою роль сыграют дальнобойные удары. Президент России Владимир Путин назвал прошлые 40 дней «авантюрой киевского режима».

— Нам ещё нужны 40 дней, чтобы разгромить Россию, — уверен Зеленский.

По его словам, план дальнобойных ударов уже утверждён. Напомним, в ответ на операции Киева Россия увеличила количество атак, что пагубно сказалось на экономике Украины.

Авторы Артём Артёмов