Жили как короли, а теперь всё отберут: Генпрокуратура добралась до жен, детей и племянников олигархов Оглавление Вадим Мошкович может потерять всё? Перепелица и Шурыгин: как прибрали ижевский завод Дочери Струкова лишились «золотой жилы» ЮГК Как Каменщик лишился «Домодедово» и 18,5 млрд Генпрокуратура РФ продолжает изымать активы у олигархов, которые давно перебрались на Запад, а Россию используют лишь для заработка. Как те ни хитрят, спрятаться не получается. Рука закона теперь дотягивается до их бывших жён, детей, племянников и зиц-председателей. У экс-жены Мошковича арестовали 4,1 млрд, дочери Струкова лишились золотой жилы. Обложка © коллаж © Life.ru , фото © ТАСС / Максим Стулов

Авторитетные западные издания — Bloomberg, New York Times и Economist — хватаются за голову. Их эксперты восхищены масштабом проводимой в России ревизии активов, которые олигархи получили через сомнительные схемы и за бесценок в дикие 90-е. Генпрокуратура РФ стала обращать их в доход государства. Многие крупные бизнесмены давно живут на Западе, используют Россию только для заработка и выводят деньги за границу. Только в прошлом году ведомство вернуло в казну имущество на 4 триллиона рублей. В списке недавно «раскулаченных» олигархов оказались основатель «Русагро» Вадим Мошкович, золотодобытчик Константин Струков и экс-владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик.

Вадим Мошкович может потерять всё?

Несмотря на, вероятно, фиктивный развод и запутанную структуру владения активами, находящийся в СИЗО миллиардер Вадим Мошкович продолжает стремительно беднеть. Неделю назад Хамовнический суд Москвы арестовал свыше 4 миллиардов рублей на счетах его экс-супруги Наталии Быковской. И это лишь очередной маленький эпизод из очень большого дела.

Супруга Мошковича Наталия Быковская состояла в клубе путешественников «7 вершин». Фото © 7vershin.ru

Первый антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Мошковичу был удовлетворён Фемидой этой весной. В доход государства обращено 542 миллиона (68%) акций «Русагро», оформленных на самого бизнесмена, его бывшую жену, племянника, супругу племянника и топ-менеджера. Помимо этого, госказне отошли все изъятые в ходе обыска у Мошковича деньги: 29 миллионов рублей, два миллиона долларов и полтора миллиона евро наличностью, а также 14 миллиардов рублей со счетов.

Сейчас суд рассматривает второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры, в рамках которого с ответчиков планируется взыскать дополнительные восемь миллионов акций «Русагро» и ещё 3 млрд рублей. Возможно, будут национализированы роскошные дача и квартира Наталии Быковской. Если верить базам, она может занимать таунхаус на 500 квадратов в Хамовниках на берегу Москва-реки и целый замок на 1200 квадратов в одном из рублёвских поселков. Суммарная стоимость такой недвижимости под 2 миллиарда рублей.





Главная претензия Генпрокуратуры к Вадиму Мошковичу лежит в коррупционной плоскости. Вопреки закону, он сохранял контроль над своим агрохолдингом, когда работал сенатором Совета Федерации в 2006—2014 годах. Есть и уголовные дела против Вадима Мошковича. Коммерсант обвиняется в особо крупном мошенничестве, легализации преступных доходов, преднамеренном банкротстве и даче особо крупной взятки — общий ущерб оценивается в 86 млрд рублей. Вину олигарх не признаёт. По совокупности статей ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Справка: Стоимость имущества ГК «Русагро» превышает 551 млрд рублей, ежегодная выручка оценивается почти в 400 млрд рублей, валовая прибыль — около 74,4 млрд рублей. Имущественный комплекс холдинга включает земельный фонд площадью 823 тысяч га, 12 заводов, 9 площадок по производству сахара и 20 свиноводческих комплексов.

Перепелица и Шурыгин: как прибрали ижевский завод

Только что стали известны детали иска Генпрокуратуры о национализации акций ижевского производителя радиоаппаратуры АО «Уральские заводы». Причина: над организацией ранее был незаконно установлен контроль группой лиц, среди которых был гражданин Молдавии Андрей Перепелица. При этом, закон № 57-ФЗ об инвестициях прямо запрещает иностранным инвесторам вкладываться в российские компании стратегического значения без предварительного согласования с правительством.

Прокуроры указывают, что до июня 2022 года 100% долей в ООО «ЭБИСУ» — это головной офис холдинга — принадлежали непосредственно «Уральским заводам». Его конечным бенефициаром выступал экс-гендиректор предприятия Виталий Шурыгин. Далее, как считает Генпрокуратура, состав участников «ЭБИСУ» без согласований с государством расширился. Например, Андрей Перепелица получил долю 13%. Новые совладельцы получили контрольный пакет и контроль над стратегическим холдингом. Затем соучастники по делу оформили активы на родню и друзей, например, на членов семьи упомянутого Шурыгина. Такова версия Генпрокуратуры.

Обеспечительные меры по делу уже приняты. Первое слушание намечено на октябрь 2026 года.

Дочери Струкова лишились «золотой жилы» ЮГК

Летом прошлого года своей главной собственности лишился челябинский миллиардер, спикер местного заксобрания и один из богатейших российских чиновников Константин Струков. Генпрокуратура обратила в доход государства принадлежавшую ему группу компаний «Южуралзолото» (ЮГК) — это одно из крупнейших золотодобывающих предприятий страны.

Согласно вердикту суда, Струков более двадцати лет подряд незаконно совмещал работу в челябинской думе с добычей золота, при этом неоднократно пользовался служебным влиянием ради обогащения. Также он вывел свыше 163 млрд рублей на покупку квартир и особняков в Черногории, Сербии, Швейцарии и Турции. Струков пытался сбежать из страны, но не успел. Его задержали прямо на рейсе Москва — Стамбул.

Выяснилось, что олигарх хитрил, как мог. Живущую в Швейцарии младшую дочь он сделал вице-президентом и совладельцем ЮГК с ежемесячной зарплатой в 14 млн рублей. Сожительницу назначил своим заместителем с окладом в 8 млн рублей. Его челябинским особняком формально владел простой шахтёр. Это лишь вершина айсберга.

Младшая дочь Струкова, Александра. Фото © vikaushkanova.com

Всего Генпрокуратура подала три иска к Струкову. Помимо акций ЮГК, со Струкова взыскали почти 4 млрд рублей экологического ущерба, нанесённого в результате аварии на дамбе Светлинского месторождения ЮГК. Также законники изъяли недвижимость на 1,4 млрд рублей и денежные средства в размере 3,5 млрд рублей. Ответчиками были не только сам Струков, но и его бывшая жена (их развод силовики считают фиктивным), две дочери, внучка, последняя сожительница, личные водители и доверенные лица.

Справка: Стоимость имущества ГК «Южуралзолото» превышает 162 млрд рублей, ежегодная выручка составила порядка 100 млрд рублей, прибыль — около 32,8 млрд рублей. Имущественный комплекс холдинга представлен двумя добывающими кластерами — Уральским в Челябинской области и Сибирским в Красноярском крае и Хакасии. Ресурсы ЮГК оцениваются на уровне 46 млн унций золотого эквивалента.

Как Каменщик лишился «Домодедово» и 18,5 млрд

Прошлым летом подмосковный Арбитражный суд национализировал «ДМЕ Холдинг» — предприятие, которое контролирует аэропорт Домодедово. Точку в споре поставил этой весной Верховный суд.

Государство не могло найти концов в домодедовском аэропорте долгие годы, потому что реальные владельцы скрывались за фирмами-прокладками. В итоге выяснилось, что основных бенефициаров всего двое: Дмитрий Каменщик и его компаньон Валерий Коган. По данным Forbes, претензии силовиков к ним базировались на том факте, что у обоих есть гражданства других стран: у Каменщика — Турции и ОАЭ, у Когана — Израиля. Бизнесмены якобы скрывали это от властей, и, кроме того, саботировали развитие аэропорта.

Деятельность Дмитрия Каменщика давно находилась в поле зрения российских силовиков. Ранее сообщалось, что наши спецслужбы пресекли вывод 18,5 млрд рублей из бюджета аэропорта за границу. Также Фемида обязала Каменщика и Когана возместить государству долг аэропорта по налогам — вышло примерно 3 млрд рублей. Работа Каменщика и Когана не выдерживает никакой критики. При них аэропорт Домодедово едва не обанкротился, над организацией навис долг в 70 млрд рублей, включая задолженность по зарплатам персоналу.

Справка: до национализации имущество «ДМЕ Холдинг» оценивалось в 66,13 млрд руб. Ежегодная выручка упала до 30 млрд рублей. Чистой прибыли не было, вышел убыток минус 10 млрд рублей. В состав имущественного комплекса входила аэропортовая инфраструктура и более 20 компаний группы, включая оператора, наземное обслуживание, топливно-заправочную, грузовую, сервисную и иные обеспечивающие структуры.

Авторы Пётр Егоров