Появились особенности начисления выплаты к Международному дню пожилых людей. Когда и как получить деньги Оглавление Куда обратиться, чтобы получить выплаты к Международному дню пожилых людей Что делать, если не удалось получить выплату к 1 октября В регионах начали делать выплаты к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Суммы и условия получения различаются в зависимости от субъекта Федерации. Как получить выплату и что делать, если деньги не пришли? Юрист рассказала как получить доплаты ко Дню пожилого человека 1 октября. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Куда обратиться, чтобы получить выплаты к Международному дню пожилых людей

В каждом регионе свой порядок получения выплат к Международному дню пожилых людей. Где-то деньги переводят автоматически, а где-то нужно писать заявление. Например, в Ненецком автономном округе (НАО) заявление пишут только те люди, кто ранее выплаты к празднику не получал. Если деньги уже приходили ранее, то писать заявление не нужно. В этом году сумма выплаты составляет 10 400 рублей для людей младше 70 лет и 17 272,32 рубля для тех, кто старше.

В Приморском крае пенсионеры получат 1000 рублей. Обычно деньги начисляют автоматически. Если же пенсионера нет в базе социальной защиты, то потребуется подать заявление. Сделать это нужно до 30 ноября.

— Это лишь несколько примеров. Чтобы узнать точный размер выплаты к 1 октября в своём регионе, нужно обратиться в местные органы соцзащиты. Но есть и другой важный момент. Бывает так, что на уровне региона выплаты нет, а на муниципальном уровне есть. Дело в том, что муниципалитеты имеют право устанавливать собственные выплаты, даже если их нет на уровне региона. Делать начисления из собственного бюджета может район или даже отдельный город, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она привела в пример Северодвинск в Архангельской области. В 2026 году там принимают заявления на адресную помощь к Международному дню пожилых людей. Одиноко проживающие пенсионеры получат 3 000, семьи из двух пенсионеров — 4 000 при соблюдении критерия нуждаемости. Принимать заявления на оказание адресной поддержки к празднику будут с 1 по 30 сентября в отделе оказания социальной помощи управления социального развития, опеки и попечительства администрации Северодвинска.

Что делать, если не удалось получить выплату к 1 октября

Елена Кузнецова обратила внимание, что Международный день пожилого человека — это лишь повод для начисления выплат. На практике в разных регионах деньги приходят в разное время. Кому-то делают перевод прямо к дате, где-то на пару месяцев раньше, а кому-то начисления приходят в сентябре.

— Всё-таки в большинстве случаев деньги переводят без заявления. Тогда делать ничего не нужно. Выплату автоматически перечислят на карту пенсионера. Но в ряде случаев деньги могут и не поступить. Например, если человек поменял реквизиты карты или переехал в другой регион. В этом случае нужно обратиться в местный орган соцзащиты, узнать причины, почему не пришла выплата и как её получить, — добавила Елена Кузнецова.

Если же выплата назначается по заявлению и срок его подачи истёк, то нужно обратиться в соцзащиту с письменным заявлением и узнать, можно ли восстановить срок подачи заявления. Часто срок подачи заявления не истекает 1 октября. Подать его можно и позже.

Авторы Нина Важдаева