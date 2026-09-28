Миллионы за съёмки, а отец-электрик и мать-фельдшер банкротятся: как живёт актёр Александр Петров Оглавление 1,7 млн долларов и 33-е место в Forbes: сколько зарабатывает Петров Родители-банкроты и сын-миллионер: почему Петров не помог От КВН в Переславле до Гамлета в 24 года: путь Петрова Тесть Петрова банкротится, а жена заключала контракты с Росавиацией Особняк в «Ильинских холмах» и лофт в Москве: что купил Петров Популярный актёр Александр Петров не сходит с экранов. Как живет знаменитый «Гриша Измайлов», сколько зарабатывает и почему в его семье сразу несколько банкротов. Он везде, но семья в долгах: сколько на самом деле зарабатывает Александр Петров. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

1,7 млн долларов и 33-е место в Forbes: сколько зарабатывает Петров

Ещё в 2020 году Александр Петров попал на 33-ю строчку списка Forbes «40 самых успешных звезд России до 40 лет». Авторитетный журнал оценил его ежегодный доход на уровне 1,7 миллиона долларов. С тех пор актёр стал только богаче. По сведениям продюсера Сергея Скворцова, он теперь берёт до 5 млн рублей за один съемочный день. По данным СМИ, гонорар артиста за участие в одном рекламном ролике может достигать внушительных 50 миллионов рублей. И это не считая таких мелочей, как спектакли. По информации СМИ, за один выход на сцену Петров получает 100 тысяч рублей.

Впрочем, бизнесов у артиста нет. Есть лишь ИП в сфере исполнительских искусств. Раньше Александр Петров владел собственной именной актёрской школой, но она закрылась пять лет назад.

Родители-банкроты и сын-миллионер: почему Петров не помог

Александру Петрову 37 лет. Он родом из Переславля-Залесского Ярославской области. Учился в местном университете на экономическом факультете, играл за городскую команду КВН. С младых ногтей ходил на актёрские курсы в студию «Антреприза» под руководством маститого педагога Вероники Иваненко. Она преподаёт до сих пор. Месяц учебы у неё стоит около 8 тысяч рублей на ребенка. Приличная сумма для обычной семьи в провинции. А именно такими, судя по официальной биографии, и были родители Петрова. Отец трудился электриком, мать — фельдшером. Интересно, что впоследствии разбогатевший сын не помог им в трудную минуту…

Александр Петров с матерью. Фото © Telegram

В 2019 году отец актёра, Андрей Генрихович, обанкротился из-за долгов на 3,3 млн рублей перед микрокредитными организациями, ФНС и банкам. Уже после банкротства он снова наделал долгов, в настоящий момент у него остаются непогашенные обязательства размером в полмиллиона. Самое удивительное, что в том же 2019 году обанкротилась и мать актёра, Алевтина Анатольевна. Она была должна банкам и фискалам почти 2,5 млн рублей. Показательно, что у родителей был один и тот же конкурсный управляющий. В обоих случаях по бумагам проводилась реализация имущества, однако, если изучить судебные материалы, никаких ценных вещей у должников так и не было изъято.

Вероятно, родители Петрова не такие уж и простые. Мать в своё время торговала через ИП женским бельем. Отец владел магазином по продаже одежды и обуви, а в 2020-х годах числился сотрудником Центра ухода и реабилитации «Жуковка» на Рублёвке.

При деле старшая сестра Петрова, Екатерина Боброва. Она открыла в родном Переяславле-Залесском трёхзвездночную гостиницу «Петров Авеню», где на стенах изображены сцены из легендарных фильмов. Есть номера в стиле «Иронии судьбы», «Шерлока Холмса» и «Гарри Поттера».





От КВН в Переславле до Гамлета в 24 года: путь Петрова

На одном из молодежных театральных фестивалей юный Александр Петров познакомился с преподававшем в ГИТИСе прославленным постановщиком Леонидом Хейфецем. После этой судьбоносной встречи Петров бросил прежний вуз в Переяславле и поступил на режиссерский факультет в мастерскую Хейфеца.

Следующие десять лет Александр Петров играл в театрах у таких знаменитых худруков, как Александр Калягин, Олег Меньшиков и Владимир Мирзоев. Факт, что он оказался самым молодым исполнителем Гамлета в истории России — на момент премьеры актёру исполнилось всего 24 года.

Александр Петров в роли “Гамлета”, постановка театра им. М.Н. Ермоловой. Фото © culture.ru

Кинодебют Петрова состоялся в 2010 году — это была эпизодическая роль в детективной сериале «Голоса». Сегодня за плечами артиста уже 91 кинороль. Несмотря на это, широкий круг зрителей запомнил его, прежде всего, как разбитного опера Гришу Измайлова из «Полицейского с Рублёвки». Ещё Петров играл главных персонажей в популярных трилогиях «Гоголь» и «Лёд», а также в фантастическом блокбастере «Притяжение» и футбольном байопике «Стрельцов». Не обошлась без него и новая экранизация «Буратино», где он отыграл кота Базилио. У кого-то даже сложилось мнение, что Александра Петрова стало избыточно много на экранах.

— Актёр присутствует буквально везде, играет одинаково во всех фильмах и не перевоплощается в образы. Появились сравнения с Безруковым и Козловским, которые тоже в своё время «замылились» из-за чрезмерной эксплуатации популярности. Сценарист Юрий Ненев даже написал в соцсетях: «Козловский и Безруков, миленькие, простите! Мы не верили, что можно надоесть сильнее, чем вы. О как же мы ошибались, — громят Петрова кинокритики.

Вместе с тем для дельцов от индустрии имя Александра Петрова — это почти гарантия кассовых сборов. Если изучить портфолио артиста, то выяснится, что он в основном снимался на студиях Фёдора Бондарчука, Александра Цекало и Александра Акопова. Но по сути главным трамплином Петрова к звёздному статусу стало его сотрудничество с одним известным федеральным каналом. А пропуск в большое кино ему фактически выписал продюсер этого канала Александр Семёнов.

Александр Петров в роли «Полицейского с Рублёвки» Гриши Измайлова. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёр Илья Куликов, сценарист Илья Куликов

Тесть Петрова банкротится, а жена заключала контракты с Росавиацией

Бурная личная жизнь Александра Петрова закончилась три года назад, когда он бросил свою вторую гражданскую жену, актрису Стасю Милославскую, ради модели Виктории Антоновой, которая младше его на дюжину лет. А на заре карьеры Петров встречался с более именитой на тот момент актрисой Ириной Старшенбаум.

Недавно у Александра и Виктории Петровых родился первенец по имени Фёдор.

Александр Петров с супругой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/viktoriyaantonova_

Виктория — девушка загадочная. Вроде бы она модель и начинающая актриса. Однако в 2021 году (когда ей было всего 19 лет) она вдруг заключила четыре госконтракта стоимостью 700 тысяч рублей с центральным управлением Росавиации на поставку компьютеров. У Life.ru сложилось впечатление, что девушка участвовала в чужой схеме. Её отчим, Олег Лесков, как раз в то время возглавлял один из отделов центрального управления Росавиации.

Тесть Петрова вообще интересный человек. В десятые годы Олег Лесков руководил Профсоюзным негосударственным пенсионным фондом «Гарант-Проф»; сразу после его правления, Банк России со скандалом аннулировал у этого фонда лицензию из-за многочисленных нарушений, в том числе из-за проведения запрещенных операций. Впоследствии «Гарант-Проф» обанкротился. Также Лесков числился соучредителем НКО «Много деток — хорошо!». Эта организация работала недолго, всего четыре года, а после закрылась по решению суда — возможно, были нарушения закона. Ещё Лесков владел больничным предприятием «Медея», но оно было закрыто налоговиками по причине недостоверно указанного юрадреса. Сейчас Олег Лесков банкротится — и это уже какая-то недобрая традиция семьи Петровых. Процедура идет тяжело, дважды менялся арбитражный управляющий.

Про тёщу Петрова, Терезу Лескову, пишут, что она была президентом Центра развития национальной культуры имени императрицы Александры Федоровны — однако такой организации никогда юридически не существовало. По факту Тереза Лескова всегда работала менеджером у своего мужа Олега Лескова, а также была воспитателем престижной столичной Курчатовской школы.







Особняк в «Ильинских холмах» и лофт в Москве: что купил Петров

Если верить данным Росреестра, в январе—феврале 2021 года Александр Петров купил семнадцать помещений суммарной площадью 1409 квадратов в концепт-лофте TriBeCa APARTMENTS. Это ультрасовременный квартал в Бауманском районе Москвы на Нижней Красносельской улице. В настоящий момент квадратный метр такой недвижимости стоит 400—700 тысяч рублей. То есть Петров мог потратить под миллиард. Хотя, скорее всего, он закрыл сделку с очень большой скидкой. Одно из купленных помещений Петров уже мог перепродать за 57 млн рублей.

TriBeCa APARTMENTS. Фото © 2gis.ru

В 2024 году Александр Петров похвастался покупкой особняка в стиле минимализм с элементами баухауса на территории элитного поселка «Ильинские холмы» между Рублёвкой и Новорижским шоссе. Площадь здания — 500 квадратов, плюс имеется терраса размером с трёхкомнатную квартиру. Внутри турецкая парная, гостиная с камином, кабинет, гардеробная и четыре спальни. Типовой дом как у Петрова в поселке стоит до 390 млн рублей.

Примерно такой особняк у Александра Петрова. Фото© ihills.ru

Авторы Пётр Егоров