Новости СВО 27 сентября: Освобождение Марьино и Петропавловки, позиции ВСУ вскрыты под Кировском, Трамп ждёт мира до зимы
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«Восток» продвигается на нескольких направлениях, ВС РФ отрезают снабжение Купянскому гарнизону ВСУ, Вашингтон надеется на скорое соглашение Москвы и Киева — дайджест Life.ru.
Армия России отбивает атаки ВСУ и НГУ под Красным Лиманом. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Сумская область 27 сентября: ВС РФ свободили Марьино
Группировка «Север» развивает наступление в Сумской области: в Сумском районе штурмовики продвинулись у Марьино и ведут встречные бои под Малой Рыбицей и Хотенью, а в Шосткинском районе заняли новые позиции на двух участках у Толстодубово.
— Бойцы 80-й мотострелковой бригады ВС РФ выбили противника из посёлка Марьино и заняли населённый пункт. Его освобождение — важный шаг в подготовке к осенней зачистке лесов южнее агломерации Иволжанское–Кияница–Марьино. После опадения листвы ВСУ будет тяжелее удержать позиции в посадках, —передают авторы канала «Северный ветер».
Огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесено авиацией, артиллерией и дронами в семи населённых пунктах, включая Сумы, Эсмань и Кияницу.
ДНР 27 сентября: продвижение к Золотому Колодезю
На Краснолиманском направлении заявления о прорыве ВСУ к Кировску не подтверждаются: противник пытается просачиваться по одиночке и малыми группами вдоль трассы «Красный Лиман–Ямполь», говорится в сообщении «Оперативного простора».
В лесных массивах и посадках эти группы вскрываются разведкой и уничтожаются FPV-дронами — с начала недели ликвидировано до 65 украинских военнослужащих.
— На соседних участках продолжаются активные бои: на Константиновском направлении ВС РФ развивают охват Алексеево-Дружковки с двух сторон, а на Добропольском — закрепляются на северном берегу реки Грузской в районах Рубежного и Золотого Колодезя, — рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.
В то же время на Северском участке ВСУ предпринимают серию контратак у Першомарьевки и Васильевской Пустоши, а также усиливают нажим под Ореховаткой.
Харьковская область 27 сентября: ВС РФ освободили Петропавловку и Лозовую
В Харьковской области штурмовики «Севера» установили контроль над двумя населёнными пунктами в Волчанском районе — Петропавловкой и Лозовой.
— Село и посёлок расположены на южной стороне большого котла, который наши мотострелки «заварили» на северо-западе региона. И чем эта «стенка» толще, тем меньше шансов у противника деблокировать окруженцев. Ближайшая цель «северян» — расположенный восточнее Лозовой посёлок Приколотное, — подчеркнул военкор Александр Коц.
Приколотное — важный узел обороны противника. От него уходит трасса в сторону Великого Бурлука, через который, к примеру, снабжается Купянская группировка ВСУ, резюмировал Коц.
Расчёт гаубицы Д-30 уничтожил позиции ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Запорожская область 27 сентября: продвижение у Зоревки и Червоной Криницы
В зоне ответственности группировки войск «Восток» подразделения Армии России продолжают взламывать оборону ВСУ и занимать опорные пункты на нескольких участках. За сутки уничтожено до роты живой силы противника, три бронеавтомобиля и десять автомобилей.
— На северном участке подразделения из Забайкалья продвинулись западнее Зоревки. Северо-западнее Зарницы штурмовики вклинились в оборонительные порядки противника, ликвидировав 17 военнослужащих ВСУ, в то время как западнее Лесного бойцы ВС РФ отсекли пути подхода подкреплений противника и заняли опорные пункты, —передаёт «Воин DV».
Одновременно с этим штурмовые группы «Востока» продвинулись западнее Червоной Криницы и Новоселовки, где в ходе зачистки опорников ликвидирован 31 военнослужащий ВСУ.
Карта СВО на 27 сентября 2026 года
Карта СВО. ГрВ «Север» освободила Петропавловку и Лозовую. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО
Переговоры России и Украины: Трамп назвал сроки
Президент США Дональд Трамп допустил, что договорённости между Россией и Украиной могут быть достигнуты в ускоренные сроки.
— Надеюсь, что когда-нибудь, возможно, в ближайшее время, а может, ещё до наступления суровой зимы, они заключат соглашение, — подчеркнулглава Белого дома.
Развивая тему переговорного процесса, американский президент подчеркнул, что находится в постоянном диалоге с лидерами обеих стран и видит встречное стремление остановить боевые действия.
— Я много с ним разговаривал, и он согласен, и Путин согласен. Я думаю, что они собираются заключить сделку, но не хочу преждевременно раскрывать её детали. Мы много обсуждаем это, в том числе с президентом Путиным, и я уверен, что подвижки будут, — отметил американский лидер.