Новости СВО 27 сентября: Освобождение Марьино и Петропавловки, позиции ВСУ вскрыты под Кировском, Трамп ждёт мира до зимы Оглавление Сумская область 27 сентября: ВС РФ свободили Марьино ДНР 27 сентября: продвижение к Золотому Колодезю Харьковская область 27 сентября: ВС РФ освободили Петропавловку и Лозовую Запорожская область 27 сентября: продвижение у Зоревки и Червоной Криницы Карта СВО на 27 сентября 2026 года Переговоры России и Украины: Трамп назвал сроки «Восток» продвигается на нескольких направлениях, ВС РФ отрезают снабжение Купянскому гарнизону ВСУ, Вашингтон надеется на скорое соглашение Москвы и Киева — дайджест Life.ru. Армия России отбивает атаки ВСУ и НГУ под Красным Лиманом. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 27 сентября: ВС РФ свободили Марьино

Группировка «Север» развивает наступление в Сумской области: в Сумском районе штурмовики продвинулись у Марьино и ведут встречные бои под Малой Рыбицей и Хотенью, а в Шосткинском районе заняли новые позиции на двух участках у Толстодубово.

— Бойцы 80-й мотострелковой бригады ВС РФ выбили противника из посёлка Марьино и заняли населённый пункт. Его освобождение — важный шаг в подготовке к осенней зачистке лесов южнее агломерации Иволжанское–Кияница–Марьино. После опадения листвы ВСУ будет тяжелее удержать позиции в посадках, —передают авторы канала «Северный ветер».

Огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесено авиацией, артиллерией и дронами в семи населённых пунктах, включая Сумы, Эсмань и Кияницу.

ДНР 27 сентября: продвижение к Золотому Колодезю

На Краснолиманском направлении заявления о прорыве ВСУ к Кировску не подтверждаются: противник пытается просачиваться по одиночке и малыми группами вдоль трассы «Красный Лиман–Ямполь», говорится в сообщении «Оперативного простора».

В лесных массивах и посадках эти группы вскрываются разведкой и уничтожаются FPV-дронами — с начала недели ликвидировано до 65 украинских военнослужащих.

— На соседних участках продолжаются активные бои: на Константиновском направлении ВС РФ развивают охват Алексеево-Дружковки с двух сторон, а на Добропольском — закрепляются на северном берегу реки Грузской в районах Рубежного и Золотого Колодезя, — рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

В то же время на Северском участке ВСУ предпринимают серию контратак у Першомарьевки и Васильевской Пустоши, а также усиливают нажим под Ореховаткой.

Харьковская область 27 сентября: ВС РФ освободили Петропавловку и Лозовую

В Харьковской области штурмовики «Севера» установили контроль над двумя населёнными пунктами в Волчанском районе — Петропавловкой и Лозовой.

— Село и посёлок расположены на южной стороне большого котла, который наши мотострелки «заварили» на северо-западе региона. И чем эта «стенка» толще, тем меньше шансов у противника деблокировать окруженцев. Ближайшая цель «северян» — расположенный восточнее Лозовой посёлок Приколотное, — подчеркнул военкор Александр Коц.

Приколотное — важный узел обороны противника. От него уходит трасса в сторону Великого Бурлука, через который, к примеру, снабжается Купянская группировка ВСУ, резюмировал Коц.

Расчёт гаубицы Д-30 уничтожил позиции ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 27 сентября: продвижение у Зоревки и Червоной Криницы

В зоне ответственности группировки войск «Восток» подразделения Армии России продолжают взламывать оборону ВСУ и занимать опорные пункты на нескольких участках. За сутки уничтожено до роты живой силы противника, три бронеавтомобиля и десять автомобилей.

— На северном участке подразделения из Забайкалья продвинулись западнее Зоревки. Северо-западнее Зарницы штурмовики вклинились в оборонительные порядки противника, ликвидировав 17 военнослужащих ВСУ, в то время как западнее Лесного бойцы ВС РФ отсекли пути подхода подкреплений противника и заняли опорные пункты, —передаёт «Воин DV».

Одновременно с этим штурмовые группы «Востока» продвинулись западнее Червоной Криницы и Новоселовки, где в ходе зачистки опорников ликвидирован 31 военнослужащий ВСУ.

Карта СВО на 27 сентября 2026 года

Карта СВО. ГрВ «Север» освободила Петропавловку и Лозовую. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Переговоры России и Украины: Трамп назвал сроки

Президент США Дональд Трамп допустил, что договорённости между Россией и Украиной могут быть достигнуты в ускоренные сроки.

— Надеюсь, что когда-нибудь, возможно, в ближайшее время, а может, ещё до наступления суровой зимы, они заключат соглашение, — подчеркнулглава Белого дома.

Развивая тему переговорного процесса, американский президент подчеркнул, что находится в постоянном диалоге с лидерами обеих стран и видит встречное стремление остановить боевые действия.

— Я много с ним разговаривал, и он согласен, и Путин согласен. Я думаю, что они собираются заключить сделку, но не хочу преждевременно раскрывать её детали. Мы много обсуждаем это, в том числе с президентом Путиным, и я уверен, что подвижки будут, — отметил американский лидер.

Авторы Артём Артёмов