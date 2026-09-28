Появился новый способ контроля за арендой квартир. Как ФНС выявляет неплательщиков и какие штрафы грозят собственникам Оглавление Какие новые технологии использует ФНС для поиска неплательщиков Какие налоги нужно заплатить со сдачи недвижимости в аренду Какой штраф грозит тем, кто не платит налоги с аренды недвижимости Осенью 2026 года ФНС стала активнее выявлять собственников квартир, которые сдают жильё в аренду, но уклоняются от уплаты налогов. Какие налоги нужно заплатить и какие штрафы придётся заплатить, если этого не сделать? Юрист рассказала какие штрафы грозят неплательщикам налогов при сдаче в аренду квартир. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Какие новые технологии использует ФНС для поиска неплательщиков

Сейчас ФНС всё активнее использует алгоритмы, которые собирают сведения об объявлениях на разных площадках. Затем адреса сопоставляются с данными из реестров недвижимости. Этот новый способ позволяет достаточно легко найти собственника.

— Многие собственники думают, что, если они получают от нанимателей деньги наличными и у них нет никаких переводов на карту, то вычислить их ФНС не сможет. Но это в корне ошибочно. В большинстве случаев недвижимость оставляет цифровой след в интернете на площадках, где размещаются объявления. Там же указываются характеристики жилья, количество комнат, адрес, дом, выкладываются фотографии. Кроме того, сейчас налоговая будет ещё и активнее сопоставлять данные между реальными доходами и расходами. Вычислить неплательщика становится достаточно просто, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она обратила внимание, что особое внимание привлекают люди, у которых в собственности несколько объектов недвижимости. И речь не только о квартирах. Сюда же относятся и кладовки, и машиноместа, и нежилые помещения на первых этажах жилых домов.

Какие налоги нужно заплатить со сдачи недвижимости в аренду

Самый простой путь для собственников жилой недвижимости — зарегистрироваться в статусе самозанятого и платить налог в размере 4% от стоимости аренды. Если говорить о нежилой недвижимости, то в этом случае нужно открыть ИП. Тогда при упрощённой системе налогообложения налог составит 6%.

— Если говорить о сдаче квартиры, то есть ещё один вариант — платить обычный НДФЛ. В этом случае собственник получает арендную плату в течение года, а в следующем году до 30 апреля подаёт декларацию 3-НДФЛ. Налог же нужно заплатить до 15 июля. Тут важно учесть, что с 2025 года доход от аренды входит в основную прогрессивную шкалу НДФЛ. Ставки такие: 13% — для доходов до 2,4 млн рублей в год; 15% — к части дохода от 2,4 до 5 млн; 18% — от 5 до 20 млн; 20% — от 20 до 50 млн; 22% — свыше 50 млн рублей. Причём для определения ступени учитывается соответствующая совокупность доходов, а не только деньги от конкретной квартиры, — пояснила Елена Кузнецова.

Какой штраф грозит тем, кто не платит налоги с аренды недвижимости

Стоит отметить, что любой доход от сдачи недвижимости в аренду облагается налогом. Неважно, заключён ли договор на несколько лет или на 11 месяцев. Если собственник должен был самостоятельно задекларировать доход, но не подал 3-НДФЛ, то, согласно статье 119 Налогового кодекса, ему придётся заплатить штраф, который составляет 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, максимум — 30%, а минимум — 1000 рублей.

Согласно статье 122 НК РФ, штраф за неуплату или неполную уплату налога составляет 20% от неуплаченной суммы. Если же будет доказано умышленное уклонение от уплаты, то штраф достигнет уже 40%. Не говоря про то, что придётся заплатить ещё и сам налог, и пени.

Авторы Нина Важдаева