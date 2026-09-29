С 1 октября вступят в силу нововведения в сфере ЖКХ. Кому включат отопление, как изменятся платежи и квитанции Оглавление Кому включат отопление с 1 октября Как изменятся тарифы ЖКХ с 1 октября Какие изменения коснутся покупки квартир с 1 октября С 1 октября вступят в силу сразу несколько нововведений, которые касаются жильцов как многоквартирных домов, так и частного сектора. Как изменятся тарифы, в чём особенность отопительного сезона и кому станет проще купить жильё? С 1 октября появятся новшества для жильцов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Кому включат отопление с 1 октября

С 1 октября начнётся отопительный сезон в Московской области. Процесс запуска батарей пройдёт поэтапно. Как сообщили в областном правительстве, до 10 октября должны окончательно запустить отопление во всех муниципалитетах региона. В Москве точная дата начала отопительного сезона пока не известна, но предполагается, что топить начнут уже на этой неделе. В то же время во многих северных регионах отопительный сезон уже начался в сентябре.

— Начало отопительного сезона зависит не от календарной даты и не от одного холодного дня. При централизованном теплоснабжении отопительный период должен начаться не позднее дня после того, как среднесуточная температура в течение пяти суток держалась ниже +8 градусов, — рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Но главное здесь, по его словам, — не только вовремя подать тепло, а обеспечить реальную готовность дома к зиме. За это отвечает управляющая компания: она должна организовать проверку внутридомовых систем, устранить выявленные неисправности и обеспечить оформление документов о готовности дома.

Для жителей это даёт понятный механизм контроля. Ещё до начала отопительного сезона можно обратиться в управляющую компанию и узнать, прошёл ли дом проверку, были ли выявлены замечания и устранены ли они.

Если отопительный сезон уже начался, а батареи остаются холодными или температура в квартире ниже установленной нормы, в первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу и обязательно фиксировать обращение. Если проблема не решается, следующим шагом должна быть государственная жилищная инспекция.

— Фиксация нарушения важна и для перерасчёта. Если отопление отсутствовало дольше допустимого времени или услуга предоставлялась ненадлежащего качества, жители вправе требовать снижения платы за соответствующий период. Поэтому важно не просто сообщить о проблеме, а добиться, чтобы факт нарушения и его продолжительность были официально зафиксированы, — пояснил Александр Аксёненко.

Как изменятся тарифы ЖКХ с 1 октября

Основной этап индексации тарифов на услуги ЖКХ пройдёт в этом году 1 октября. Это общероссийский перерасчёт, но размер повышения выплат будет сильно различаться в зависимости от региона. Прибавка составит от 8% до 22%, а средний показатель по стране будет порядка 9,9%. Максимальный рост тарифов ожидается в Ставропольском крае — 22%, а минимальный — в Чукотском автономном округе и Хакасии — 8%. В Москве индексация составит 15%, в Московской области — 12,8%, в Санкт-Петербурге — 12,8%.

— Важно учесть, что этот процент не говорит о том, что именно на столько вырастет сумма в квитанции на оплату услуг ЖКХ. Сумма изменится в зависимости от фактического потребления услуг, площади помещения и ряда других параметров, — уточнила юрист Елена Кузнецова.

Какие изменения коснутся покупки квартир с 1 октября

С 1 октября вступят в силу новые параметры семейной ипотеки. В частности, теперь лимит кредита будет зависеть не только от региона, но и от количества детей. Ранее лимит составлял 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для всех остальных регионов. С 1 октября для семей с одним ребёнком лимиты не изменятся, для семей с двумя детьми — вырастут на 3 млн рублей в столичных регионах и на 2 млн в других, для семей с тремя и более — вырастут на 6 млн и 4 млн рублей соответственно.

Ставка по ипотеке тоже будет плавающей и будет зависеть от региона и количества детей в семье. Она будет колебаться от 2 до 12 процентов годовых.

Авторы Нина Важдаева