Одни на гречке, а у других тачка за 500 млн: топ авто в Москве, от которых становится не по себе Оглавление 500 млн за юбилейный Lamborghini Centenario: налог как зарплата 168 млн за гоночный Ferrari: 1 тыс. лошадей под капотом 110 млн за «бешеный»Brabus: 900 лошадей и пожизненная гарантия 245 млн за Maybach ручной сборки: один из 100 в мире 97 млн за McLaren в честь легенды Формулы-1: тираж всего 500 штук 120 млн за ту самую «Элеонору»: легендарный Ford Mustang 90 млн за раритет 1938 года: готов покорять конкурсы красоты «Кабан» Ельцина: бронированный Mercedes 1994 года Не успел рэпер Тимати шокировать своим гиперкаром Bugatti за 500 млн, как в Россию привезли еще одну такую машину. Несмотря на кризис, в 2026 году россияне уже купили 141 новых Lamborghini. Life.ru собрал подборку самых дорогих автомобилей в 2026 году – пристегнитесь. Откуда у Тимати эксклюзивный Bugatti: самые дорогие авто в 2026 году. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ timatiofficial

На Западе ещё в 2022 году обещали, что россияне будут разорены. Однако по данным Автостата, в 2026 году россияне купили в два раза больше новых итальянских суперкаров Lamborghini, чем в прошлом году. За 8 месяцев в России зарегистрировали 141 автомобиль этой марки. Стоимость разных моделей Lamborghini с учётом актуального утильсбора в России стартует с 60 млн рублей и доходит до 500 млн.

В сентябре 2026 года два россиянина стали обладателями новых эксклюзивных гиперкаров Bugatti Mistral, стоимостью 500 млн рублей каждый. Хозяин одной из машин – это российский рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, известный как Тимати. Как выяснили СМИ, автомобиль чёрного цвета ему доставили из Европы через Киргизию и только утильсбор обошёлся в 244 млн рублей. Узнав о покупке, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин упрекнул Тимати в чрезмерном шике и расточительстве, однако был послан рэпером.

Телеграм-каналу Baza стало известно, что в Россию ввезли второй редчайший Bugatti W16 Mistral. Это оранжевый родстер 2025 года выпуска тоже доставили через Киргизию и растаможили 27 августа 2026 года. Коммерческий утильсбор составил 244 млн. По данным Baza, машина отправилась в Екатеринбург. Возможно, её купил один из местных бизнесменов, чьи сыновья в августе 2026 года разбили в столице Урала новый суперкар Lamborghini. У этой семьи в гараже собрана целая коллекция дорогих и эксклюзивных Mercedes-Benz от ателье Brabus, включая багги на основе «Гелика», общей стоимостью от 30 до 100 млн. Бизнесмену приписывают и покупку суперкара McLaren Solus GT за 300 млн рублей, который вскоре после ДТП с Lamborghini прибыл в Россию спецбортом.

Life.ru собрал список дорогих и редких автомобилей, которые в 2026 году можно купить в России.

500 млн за юбилейный Lamborghini Centenario: налог как зарплата

Lamborghini Centenario. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Возглавляет список эксклюзивный Lamborghini Centenario. Это среднемоторный полноприводный родстер, выпущенный ограниченной серией в честь 100-летнего юбилея основателя марки Ферруччо Ламборгини. Модель была представлена на Женевском автосалоне в марте 2016 года. Всего выпустили 40 экземпляров, и весь тираж был раскупленколлекционерами. Мощность двигателя – 770 л/с, разгон до 100 км/ч занимает менее 3 секунд. За машину 2016 года и без пробега просят 500 млн. Ежегодный налог на такой суперкар составляет 115 тыс рублей.

168 млн за гоночный Ferrari: 1 тыс. лошадей под капотом

«Всего» за 168 млн рублей можно купить Ferrari SF90 XX Stradale. Это первая дорожная модель программы XX от Ferrari. В основе модели лежит серийный Ferrari SF90 Stradale. До этого серия XX предназначалась исключительно для кольцевых гонок.

Тираж экстремального Ferrari составляет 799 экземпляров по всему миру. В Москве продаётся экземпляр красного цвета с гибридным двигателем мощностью чуть более 1 тыс л/с.

110 млн за «бешеный»Brabus: 900 лошадей и пожизненная гарантия

Brabus 900 Rocket Edition II. Фото © Shutterstock / FOTODOM / William's photo

Любители легендарных «Геликов» могут себя порадовать эксклюзивным Brabus 900 Rocket Edition II с двигателем мощностью 900 л/с. Махина разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды. За «бешеный танк» просят 110 млн рублей, утильсбор уже включён в стоимость. Из приятных бонусов – пожизненная гарантия.

245 млн за Maybach ручной сборки: один из 100 в мире

Среди подержанных машин тоже встречаются интересные и дорогие экземпляры. Например, эксклюзивный Maybach 57S Coupe от немецкого кузовного тюнинг-ателье Xenatec. В основе модели лежала платформа седана Maybach 57S, но с переделанным кузовом. Всего было выпущено 100 экземпляров, каждый из которых собирался вручную в Германии. Автомобиль имеет статус коллекционного. За машину 2011 года с пробегом 5 тыс км продавец в Москве просит 245 млн рублей.

97 млн за McLaren в честь легенды Формулы-1: тираж всего 500 штук

В Москве продаются два McLaren Senna 2019 года. За один просят 130 миллионов рублей, за другой – 97 млн. Утильсбор включён в стоимость. Пробеги 1 тыс и 2,7 тыс км соответственно. McLaren Senna – это трековый гиперкар, созданный британской компанией McLaren Automotive в честь трёхкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны. Под капотом скрывается 800-сильная битурбированная «восьмёрка» с задним приводом. Автомобилю можно легально выезжать на дороги общего пользования. Всего выпущено 500 экземпляров. В 2019 году McLaren проводила отзывную кампанию из-за потенциальных проблем с прокладкой под топливным баком и жгутом проводов двигателя.

120 млн за ту самую «Элеонору»: легендарный Ford Mustang

Ford Mustang I. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JoshBryan

Поклонникам американской классики может приглянуться Ford Mustang I за 120 млн рублей. В продаже — «Элеонора» 1967 года с заявленным пробегом 30 тыс. км. Это не название модели, а кодовое слово, которое в фильме 1974 года «Угнать за 60 секунд» (Gone in 60 Seconds) использовали для обозначения автомобиля Ford Mustang. Образ «Элеоноры» получился настолько ярким, что после фильма в США и других странах начался бум на Shelby GT500 и Ford Mustang 1967 года. Продавец объясняет цену тем, что это единственная в России «Элеонора» в оригинальном кузове и железе, включая сидения, магнитолу, приборную панель. Машина после пятилетней реставрации не стоит в музее, а регулярно эксплуатируется в хорошую погоду.

90 млн за раритет 1938 года: готов покорять конкурсы красоты

С весны 2025 года в Москве продают красивейший довоенный раритет – Horch 853A 1938 года выпуска. Автомобиль был восстановлен и выставлен на продажу. Подобные экземпляры были у маршала Ивана Баграмяна, Василия Сталина, лётчика и трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина. За машину с оригинальным кузовом, пробегом 1 км и двумя владельцами просят 90 млн рублей. Как сообщает продавец, экспонат готов к участию в concours d’elegance. Так называют мероприятия, на которых демонстрируются и оцениваются классические и винтажные коллекционные автомобили без тюнинга и прочих изменений.

«Кабан» Ельцина: бронированный Mercedes 1994 года

В Москве частник продаёт Mercedes-Benz S-Klasse 500 Long 1994 года выпуска. Но это не простой «кабан». Хозяин утверждает, что это служебный автомобиль Бориса Ельцина. В Сети можно найти фото Ельцина, Гельмута Коля и Нурсултана Назарбаева с этой машиной. Пробег Mercedes — 60 тыс. км. Продавец заверяет, что автомобиль бронирован по классу В6. Этот класс защиты выдерживает попадание пуль из автомата Калашникова и винтовок, но не рассчитан на крупнокалиберное оружие.

А год назад самой дорогой машиной в продаже в Москве была Pagani Utopia за 550 млн — вот как выглядел топ-10 2025 года.

Авторы Екатерина Субботина