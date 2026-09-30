Вступили в силу законы о льготах по ЖКХ. Кто получит компенсацию и кому повысят выплаты Оглавление В Саратовской области изменили систему компенсаций В Кировской области увеличили компенсацию расходов на ЖКХ В ХМАО продлили льготу по ЖКХ для многодетных семей В Свердловской области изменили порядок предоставления компенсации многодетным семьям Какие бывают льготы на оплату услуг ЖКХ В регионах изменились правила предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ. Расширился круг получателей компенсаций, увеличился размер уже существующих выплат, а в ряде случаев льготы стали действовать дольше. Какие законы вступили в силу и кто может ими воспользоваться? Расходы на ЖКХ можно снизить. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Zavalishina

В Саратовской области изменили систему компенсаций

В 2026 году изменились меры социальной поддержки жителей Саратовской области, удостоенных звания «Почётный гражданин». Это предусмотрено Законом Саратовской области от 4 февраля 2026 года № 3-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области».

Проживающие в Саратовской области почётные граждане получают ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%.

Так, компенсация распространяется на часть расходов на наём или содержание жилого помещения. При её расчёте учитывается фактически занимаемая площадь. Правда, в пределах установленных нормативов: 18 квадратных метров на человека в семье из трёх и более человек, 21 квадратный метр — в семье из двух человек и 33 квадратных метра — для одиноко проживающего гражданина.

Кстати, закон содержит и другие изменения мер поддержки почётных граждан. В частности, с 1 апреля 2026 года для них введена 100-процентная компенсация стоимости санаторно-курортной путёвки в установленных пределах.

В Кировской области увеличили компенсацию расходов на ЖКХ

В Кировской области в 2026 году вырос размер действующей выплаты. Основание — Постановление Правительства Кировской области от 29 января 2026 года № 22-П «Об увеличении и утверждении размера частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, проживающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Кировской области».

Как следует из документа, размер компенсации вырос на 12,3%. В 2026 году она составляет 1059 рублей в месяц. Постановление вступило в силу со дня официального опубликования, а его действие распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

В результате отдельные категории специалистов, которые живут в сельской местности и имеют право на эту меру поддержки, с начала 2026 года получают повышенную компенсацию расходов на жильё и коммунальные услуги.

В ХМАО продлили льготу по ЖКХ для многодетных семей

Летом 2026 года изменились правила предоставления компенсации расходов на ЖКХ многодетным семьям в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Изменения внесены Постановлением Правительства ХМАО — Югры от 30 июля 2026 года № 267-п «О внесении изменения в приложение 3 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 24 мая 2024 года № 198-п „О мерах социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре“». Теперь отдельно определено, как долго сохраняется компенсация, если старшему ребёнку уже исполнилось 18 лет.

Если он заканчивает общеобразовательную организацию, то компенсация предоставляется до 31 августа текущего учебного года. Аналогичное правило действует, если достигший 18-летия старший ребёнок в текущем учебном году заканчивает очное обучение в колледже, техникуме или вузе.

Следовательно, семья не теряет компенсацию расходов на ЖКХ сразу после окончания ребёнком обучения — при соблюдении установленных условий выплата сохраняется до конца августа.

В Свердловской области изменили порядок предоставления компенсации многодетным семьям

В Свердловской области вступили в силу изменения в порядок предоставления многодетным семьям компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Они внесены Постановлением Правительства Свердловской области от 12 февраля 2026 года № 97-ПП в действующее Постановление Правительства Свердловской области от 14 марта 2013 года № 306-ПП «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям». Нововведения действуют с 21 февраля 2026 года.

Какие бывают льготы на оплату услуг ЖКХ

В России полностью освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг лишь отдельные категории льготников в предусмотренных законом случаях. Большинство из них получают скидку или компенсацию расходов на ЖКХ, а не полное освобождение от платежей.

Есть три вида льгот: федеральные, региональные и субсидии для людей, у которых расходы на коммунальные услуги занимают значительную часть семейного бюджета.

— Федеральными льготами, например, пользуются многодетные семьи. При этом конкретный размер льгот для них зависит от региона. Семьи с детьми-инвалидами получают компенсацию в размере 50% расходов на ЖКУ. Это значимая именно федеральная льгота. Кроме того, семьи с невысокими доходами могут получать субсидию на оплату услуг ЖКХ. Дети учитываются в составе семьи и при определении её среднедушевого дохода, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Что касается пенсионеров, то там сам по себе статус пенсионера права на льготы не даёт. При этом пенсионеры могут получать субсидии, региональные льготы и компенсации взносов на капитальный ремонт. К числу получателей федеральной и региональной поддержки также относятся люди, пострадавшие от радиации, ветераны труда и некоторые категории специалистов, работающих в сельской местности.

Авторы Нина Важдаева