Пенсионерам сделают доплаты к праздникам. Какие суммы перечислят к 1 октября, ко дню рождения и юбилеям Оглавление Какие доплаты пенсионеры получат ко дню рождения Какие выплаты пенсионеры получат к 1 октября Какие выплаты можно получить за долгий брак К какой дате пенсионеры получат 10 000 рублей Пенсионеры получат доплаты к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Но это не единственная доплата к праздникам. Кто и сколько получит к юбилеям и особым датам? Пенсионерам сделают доплаты к праздникам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Какие доплаты пенсионеры получат ко дню рождения

Во многих регионах вводятся выплаты пожилым людям ко дню рождения. Например, в Ленинградской области к 90-летнему юбилею выплатят 15 000 рублей, 95-летнему — 20 000, а если человек отметит 100 лет, то 25 000. В Москве долгожителям сделают разовую выплату: 37 062 рубля к 100-летию, а начиная со 101 года они будут получать ежегодную выплату в размере 22 238 рублей.

В Иркутской области пенсионеры получат 14 461,72 рубля к 90-летию и 17 354,06 к 95-летию. Выплаты могут устанавливать не только на региональном уровне, но и на муниципальном. Так происходит, например, в подмосковном Подольске.

— Важно учесть, что есть крупная прибавка к юбилею на федеральном уровне. При достижении 80 лет у получателей страховой пенсии по старости удваивается фиксированная выплата. В 2026 году она составляет 9 584,69 рубля, а после достижения 80 лет она вырастает до 19 169,38 рубля. Кроме того, предусмотрена надбавка на уход. Её размер — 1 413,86 рубля, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Какие выплаты пенсионеры получат к 1 октября

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. К этой дате во многих регионах предусмотрены дополнительные единовременные выплаты пенсионерам. Условия их получения значительно отличаются в зависимости от того, где проживает пожилой человек.

— В одних регионах имеет значение возраст получателя. Более того, суммы могут различаться в зависимости от возраста. Но это не единственный критерий. Могут иметь значение, например, работающий пенсионер или неработающий, сколько лет он проживает в регионе. В среднем суммы колеблются от 500 рублей до 15 000 рублей, — рассказала Елена Кузнецова.

Какие выплаты можно получить за долгий брак

Пенсионерам, которые много лет живут в браке, предусмотрены отдельные выплаты. Их делают к юбилеям совместной жизни на региональном уровне.

Например, в Москве в 2026 году выплата составляет 29 651 рубль за 50 лет брака, 37 062 — за 55 и 60 лет, 44 473 ₽ — за 65 и 70 лет. В Петербурге 50 000 рублей заплатят за 50 лет супружеской жизни, 60 000 — за 60 лет, 70 000 — за 70 лет и 75 000 — за 75 лет. В Челябинской области выплаты составят 50 000 рублей за 50 лет, 100 000 — за 60 лет и 150 000 — за 70 лет.

К 9 мая есть федеральная выплата, которая составляет 10 000 рублей. Она положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ещё ряду категорий получателей. К этой же дате есть и региональные выплаты, которые намного больше — порядка 20 000–70 000 рублей.

Авторы Нина Важдаева