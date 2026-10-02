Памятник Лужкову в Москве, а жизнь в Лондоне: как Батурина стала управленцем у английских графов Оглавление Как миллиардерша Батурина стала работать на английских графов Дочери Лужкова: дизайн, ресторан и домик прислуги Что у Батуриной осталось в России В Москве открыли монумент бывшему мэру Юрию Лужкову. На церемонию приехали его вдова Елена Батурина и младшая дочь. Life.ru выяснял, где они живут и чем занимаются. 4027 4027 Миллиардерша Батурина управляет винодельней в Хэмпшире, а дочь Лужкова радуется работе дизайнера в Лондоне. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Как миллиардерша Батурина стала работать на английских графов

Наследницы покойного Юрия Лужкова возвращаются из Европы в Россию не часто и только по особо важным поводам. На этот раз Елена Батурина с младшей дочерью Ольгой Лужковой прилетели специально на открытие памятника бывшему мэру Москвы. А вот старшая, Елена Лужкова, не смогла поучаствовать. Это неудивительно, у родни экс-градоначальника очень много дел на Западе.

Ольга Лужкова на открытие памятника отцу в Большом Сухаревском переулке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olyayl

Примечательно, что год назад Батурина стала не владельцем, а всего лишь управленцем лондонской структуры «Сэнддоллар Партнёршип Эл-Эл-Пи» — это можно перевести как «Партнёрство Песчаный доллар». Хозяева юрлица с решающим голосом — голубая британская кровь: потомственный граф Александр де Мейер и владелец якобинского замка Чипчейз Джонатан Элкингтон. Основанная ими организация позиционируется как частная инвестиционная платформа для проектов в Саудовской Аравии. Согласно бухгалтерии, в аравийскую монархию вложено уже 600 тыс фунтов. Вероятно, «Песчаный доллар» указывает на истинную роль Батуриной в британской иерархии.





Если верить английским торговым регистрам, Елена Батурина имеет кипрское гражданство и является резидентом то Англии, то Италии. В 2012-2019 годах она числилась бенефициаром лондонской «Европейской финансовой компании по управлению активами», топ-менеджером там трудился латыш Ольгер Дейнис — в соцсетях он сейчас репостит фейки российских иноагентов.

В 2017-2019 годах Батурина была в составе попечителей Фонда мэра Лондона. Включили её туда не просто так, ранее она через свою благотворительную организацию пожертвовала 138 тысяч фунтов стерлингов лондонскому градоначальнику Садику Хану.







Уже дюжину лет Батурина контролирует «Британское предприятие по управлению жилой недвижимостью». Штат составляет 18 человек. Финансовые обороты около 270 тысяч фунтов стерлингов в год. Задолженность перед кредиторами за последнее время снизилась с полмиллиона до 150 тысяч фунтов.

Два года назад Елена Батурина стала собственником винодельни «Каллева Уайн Лтд». Это 16 гектаров виноградников в Хэмпшире. Цена сделки, судя по отчетности, составила 1,75 млн фунтов стерлингов. Причём эти деньги были взяты в кредит, который ещё только предстоит погасить. Когда продукция выйдет на рынок, неизвестно. Но пока этого не произошло. Английские вина не слишком известны и популярны в мире. Не исключено, что Батурина получила заведомо убыточный актив.

Виноделья «Каллева Уайн Лтд». Фото © experiencehampshire.uk

Дочери Лужкова: дизайн, ресторан и домик прислуги

В период ковида 32-летняя Ольга Лужкова основала хэмпширское микропредприятие «Колба»: сотрудников там формально нет, на счету в последний отчетный период находились всего 404 фунта стерлинга, дебиторская задолженность составила почти 79 тысяч фунтов. Примечателен адрес: садово-огородный коттедж №2 при средневековом поместье Бопэр-парк. То есть это не усадьба лордов, а сельский дом их прислуги. Впрочем, даже такая недвижимость кусается по цене, стоимость около полумиллиона в фунтах. Буквально в двух с половиной милях находится та самая винодельня Елены Батуриной.

Также Ольга Лужкова — бенефициар «Баквит Студио Лимитед» (можно перевести как студия гречки). Это функционирующее с 2019 года PR- и дизайн-агентство, обороты около 40 тысяч фунтов в год. Штатного персонала там нет.

Несколько месяцев назад Ольга искренне радовалась, что получила работу в Лондоне.

— С радостью сообщаю, что начинаю работу в должности дизайнера интерьеров среднего уровня в Soho House & Co!, — написала она в соцсетях.

Речь о работе на сеть закрытых клубов для творческой интеллигенции. Судя по всему, дочь Лужкова будет оформлять мероприятия этих клубов.

В этом сельском домике зарегистрированы и сама Ольга Лужкова и её бизнес. Фото © maps.app.goo.gl

34-летняя Елена Лужкова владела рестораном Yeda в офисном центре промышленного городка Милтон-Кинс, но сейчас это заведение закрыто. Ликвидирована и другая ее структура — «Образовательное предприятие Кларендон», соучредителем которого был Адам Урошевич, экс-советник канцлера Австрии и бывший еврокомиссар. Любопытный факт: Урошевич проводил лекции о расширении Евросоюза для молодёжного крыла «Батькивщины», сейчас он называет себя лоббистом по взаимодействию с органами ЕС.

Елена Лужкова чилит в Кении. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alienko

Что у Батуриной осталось в России

В 2003 году Елена Батурина основала столичный фонд поддержки образования «Ноосфера». Сейчас она уже не числится среди учредителей. Однако организация до сих пор продолжает её благодарить и упоминать. А по информации Forbes, Батурина и в двадцатые годы остается единственным спонсором фонда.

Флагманский проект «Ноосферы» — Всероссийская детская акция «Я — россиянин». Среди товарных знаков организации бренд «Чемоданчик толерантности».

В 2025 году Батурину как учредителя «Ноосферы» сменила менеджер Софья Арзуманян. А в 2026-м собственником стал некий Роман Громов. Раньше этого человека звали Роман Недельков. В базах данных встречается его полный тёзка, который был дважды судим: за «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», «легализация денежных средств, полученных преступным путём, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и «незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Ещё его подозревали в фальшивомонетничестве.

Про недвижимость Батуриной и её дочерей в России и за границей можно прочитать в статье Life.ru.

Авторы Пётр Егоров