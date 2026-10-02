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Памятник Лужкову в Москве, а жизнь в Лондоне: как Батурина стала управленцем у английских графов

Оглавление
Как миллиардерша Батурина стала работать на английских графов
Дочери Лужкова: дизайн, ресторан и домик прислуги
Что у Батуриной осталось в России

В Москве открыли монумент бывшему мэру Юрию Лужкову. На церемонию приехали его вдова Елена Батурина и младшая дочь. Life.ru выяснял, где они живут и чем занимаются.

Опубликовано 2 октября, 00:20
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Миллиардерша Батурина управляет винодельней в Хэмпшире, а дочь Лужкова радуется работе дизайнера в Лондоне. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Миллиардерша Батурина управляет винодельней в Хэмпшире, а дочь Лужкова радуется работе дизайнера в Лондоне. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Как миллиардерша Батурина стала работать на английских графов

Наследницы покойного Юрия Лужкова возвращаются из Европы в Россию не часто и только по особо важным поводам. На этот раз Елена Батурина с младшей дочерью Ольгой Лужковой прилетели специально на открытие памятника бывшему мэру Москвы. А вот старшая, Елена Лужкова, не смогла поучаствовать. Это неудивительно, у родни экс-градоначальника очень много дел на Западе.

Ольга Лужкова на открытие памятника отцу в Большом Сухаревском переулке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olyayl

Ольга Лужкова на открытие памятника отцу в Большом Сухаревском переулке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olyayl

Примечательно, что год назад Батурина стала не владельцем, а всего лишь управленцем лондонской структуры «Сэнддоллар Партнёршип Эл-Эл-Пи» — это можно перевести как «Партнёрство Песчаный доллар». Хозяева юрлица с решающим голосом — голубая британская кровь: потомственный граф Александр де Мейер и владелец якобинского замка Чипчейз Джонатан Элкингтон. Основанная ими организация позиционируется как частная инвестиционная платформа для проектов в Саудовской Аравии. Согласно бухгалтерии, в аравийскую монархию вложено уже 600 тыс фунтов. Вероятно, «Песчаный доллар» указывает на истинную роль Батуриной в британской иерархии.

  • Замок Чипчейз. Фото © orthofthetyne.co.uk
    Замок Чипчейз. Фото © orthofthetyne.co.uk
  • Граф Александр Де Мейер. Фото © sanddollarpartnership.com
    Граф Александр Де Мейер. Фото © sanddollarpartnership.com

Замок Чипчейз. Фото © orthofthetyne.co.uk

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Если верить английским торговым регистрам, Елена Батурина имеет кипрское гражданство и является резидентом то Англии, то Италии. В 2012-2019 годах она числилась бенефициаром лондонской «Европейской финансовой компании по управлению активами», топ-менеджером там трудился латыш Ольгер Дейнис — в соцсетях он сейчас репостит фейки российских иноагентов.

В 2017-2019 годах Батурина была в составе попечителей Фонда мэра Лондона. Включили её туда не просто так, ранее она через свою благотворительную организацию пожертвовала 138 тысяч фунтов стерлингов лондонскому градоначальнику Садику Хану.

  • Елена Батурина сильно изменилась: похудела, переоделась в платья, стала женственнее. Фото © ТАСС / Алиса Макарова
    Елена Батурина сильно изменилась: похудела, переоделась в платья, стала женственнее. Фото © ТАСС / Алиса Макарова
  • Выписки из регистра Англии. Фото © find-and-update.company-information.service.gov.uk
    Выписки из регистра Англии. Фото © find-and-update.company-information.service.gov.uk
  • Выписки из регистра Англии. Фото © find-and-update.company-information.service.gov.uk
    Выписки из регистра Англии. Фото © find-and-update.company-information.service.gov.uk

Елена Батурина сильно изменилась: похудела, переоделась в платья, стала женственнее. Фото © ТАСС / Алиса Макарова

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Уже дюжину лет Батурина контролирует «Британское предприятие по управлению жилой недвижимостью». Штат составляет 18 человек. Финансовые обороты около 270 тысяч фунтов стерлингов в год. Задолженность перед кредиторами за последнее время снизилась с полмиллиона до 150 тысяч фунтов.

Два года назад Елена Батурина стала собственником винодельни «Каллева Уайн Лтд». Это 16 гектаров виноградников в Хэмпшире. Цена сделки, судя по отчетности, составила 1,75 млн фунтов стерлингов. Причём эти деньги были взяты в кредит, который ещё только предстоит погасить. Когда продукция выйдет на рынок, неизвестно. Но пока этого не произошло. Английские вина не слишком известны и популярны в мире. Не исключено, что Батурина получила заведомо убыточный актив.

Виноделья «Каллева Уайн Лтд». Фото © experiencehampshire.uk

Виноделья «Каллева Уайн Лтд». Фото © experiencehampshire.uk

Дочери Лужкова: дизайн, ресторан и домик прислуги

В период ковида 32-летняя Ольга Лужкова основала хэмпширское микропредприятие «Колба»: сотрудников там формально нет, на счету в последний отчетный период находились всего 404 фунта стерлинга, дебиторская задолженность составила почти 79 тысяч фунтов. Примечателен адрес: садово-огородный коттедж №2 при средневековом поместье Бопэр-парк. То есть это не усадьба лордов, а сельский дом их прислуги. Впрочем, даже такая недвижимость кусается по цене, стоимость около полумиллиона в фунтах. Буквально в двух с половиной милях находится та самая винодельня Елены Батуриной.

Также Ольга Лужкова — бенефициар «Баквит Студио Лимитед» (можно перевести как студия гречки). Это функционирующее с 2019 года PR- и дизайн-агентство, обороты около 40 тысяч фунтов в год. Штатного персонала там нет.

Несколько месяцев назад Ольга искренне радовалась, что получила работу в Лондоне.

— С радостью сообщаю, что начинаю работу в должности дизайнера интерьеров среднего уровня в Soho House & Co!, — написала она в соцсетях.

Речь о работе на сеть закрытых клубов для творческой интеллигенции. Судя по всему, дочь Лужкова будет оформлять мероприятия этих клубов.

В этом сельском домике зарегистрированы и сама Ольга Лужкова и её бизнес. Фото © maps.app.goo.gl

В этом сельском домике зарегистрированы и сама Ольга Лужкова и её бизнес. Фото © maps.app.goo.gl

34-летняя Елена Лужкова владела рестораном Yeda в офисном центре промышленного городка Милтон-Кинс, но сейчас это заведение закрыто. Ликвидирована и другая ее структура — «Образовательное предприятие Кларендон», соучредителем которого был Адам Урошевич, экс-советник канцлера Австрии и бывший еврокомиссар. Любопытный факт: Урошевич проводил лекции о расширении Евросоюза для молодёжного крыла «Батькивщины», сейчас он называет себя лоббистом по взаимодействию с органами ЕС.

Елена Лужкова чилит в Кении. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alienko

Елена Лужкова чилит в Кении. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alienko

Что у Батуриной осталось в России

В 2003 году Елена Батурина основала столичный фонд поддержки образования «Ноосфера». Сейчас она уже не числится среди учредителей. Однако организация до сих пор продолжает её благодарить и упоминать. А по информации Forbes, Батурина и в двадцатые годы остается единственным спонсором фонда.

Флагманский проект «Ноосферы» — Всероссийская детская акция «Я — россиянин». Среди товарных знаков организации бренд «Чемоданчик толерантности».

В 2025 году Батурину как учредителя «Ноосферы» сменила менеджер Софья Арзуманян. А в 2026-м собственником стал некий Роман Громов. Раньше этого человека звали Роман Недельков. В базах данных встречается его полный тёзка, который был дважды судим: за «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», «легализация денежных средств, полученных преступным путём, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и «незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Ещё его подозревали в фальшивомонетничестве.

Про недвижимость Батуриной и её дочерей в России и за границей можно прочитать в статье Life.ru.

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Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров
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