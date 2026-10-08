Поднимали миллионы, а платили копейки: Смолова, Wylsacom и Самойлову заставят раскошелиться Оглавление Фёдор Смолов: скандалы, СВО и долги Техноблогер Wylsacom: 288 млн в год и долг Жена Джигана: марафоны на 390 млн и долги Завозин, Варнава и Савельева: долги растут Как 3% превратились в миллионные иски В Арбитражном суде Москвы зафиксирован ряд исков Роскомнадзора к российским селебам. Вероятно, из-за неоплаченных платежей за размещение рекламы в своих блогах. Суммы исков достигают миллионов рублей. Кто в этом списке? Богатые и знаменитые российские блогеры теперь будут платить больше. Обложка © коллаж © Life.ru , фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wylsacom, smolovfedor_10, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На днях РКН направил в арбитражный суд Москвы очередное исковое заявление, в котором потребовал взыскать с бывшего футболиста сборной России Фёдора Смолова 300 тыс. рублей. Похоже, обращение в суд может быть связано с задолженностью ответчика по отчислениям за рекламу в интернете — он рекламировал букмекеров и ювелирный магазин.

Фёдор Смолов: скандалы, СВО и долги

Нехитрый подсчёт показывает, что за квартал футболист заработал 10 млн рублей только на этом. Конечно, эти деньги — копейки на фоне его заработков в футбольных клубах. Напомним, с 2018 по 2022 год, играя за «Локомотив», спортсмен получал 3 млн евро в год (около 285 млн рублей по текущему курсу). В пересчёте на месяц — в 6 раз больше.

С 2022 по 2024 год Смолов был в «Динамо», где ему платили по полтора млн евро, и за год игры в «Краснодаре» (с 2024 по 2025 год) он заработал чуть менее одного млн евро. Уже больше года футболист сидит без контрактов и находится в статусе свободного агента.

Спортивное будущее футболиста выглядит довольно туманным из-за целого ряда громких скандалов, в которые Смолов попадал последние годы. Напомним, Фёдор Смолов стал первым российским футболистом, публично осудившим СВО и повесившим у себя в соцсетях чёрный квадрат с подписью «Нет войне!», который дополнил украинским флагом и эмодзи в виде разбитого сердца.

Похоже, руководству и ФК «Динамо», и ФК «Краснодар» пришлось закрывать глаза на этот демарш, провисевший в интернете вплоть до последнего времени. А кроме этого не обращать внимания на радостное улюлюканье с Запада, подбадривавшего этого «хорошего русского» в местных СМИ.

А в мае прошлого года Смолов попал в ту же историю, что его коллеги — Кокорин и Мамаев. В одном из столичных кафе он подрался с двумя посетителями, одному из которых сломал челюсть и стенку глазницы. От тюрьмы его спасло примирение сторон, которое стоило дебоширу 4 млн рублей. В апреле этого года дело было прекращено.

Сейчас Смолов в интернете ведёт собственный подкаст, в котором общается с приглашёнными звёздами спорта. На данный момент это единственный официальный источник его доходов.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ smolovfedor_10

Техноблогер Wylsacom: 288 млн в год и долг

Рекордсменом по объёму исков в этом году стал знаменитый техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom — в конце сентября он оказался должен Роскомнадзору 1,2 млн рублей. Таким образом, в квартал его заработок от рекламы составил примерно 40,4 млн рублей.

Это вполне «бьётся» с оценками различных профильных организаций, отслеживающих работу российских блогеров. По одной из них, за 2025 год Wylsacom заработал 288 млн рублей.

Кстати, это уже второй иск за последнее время — до этого блогеру прилетала претензия на более чем 1,5 млн рублей от частного предпринимателя по поводу «неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами»: бизнесмен перечислил Петухову средства по договору, но расторг его из-за невыполнения обязательств в срок.

Стоит отметить, что вряд ли от этого Wylsacom обеднеет. По его собственному же признанию, Петухова можно считать долларовым миллионером с учётом суммы активов и денежных средств на счетах.

Стоимость рекламы в одном ролике канала в среднем составляет 1,5–2 млн рублей, но может достигать и 3 млн рублей и даже больше в зависимости от масштабов заказа. Также, традиционно Петухов поднимает расценки в период презентаций новых линеек своей продукции компанией Apple.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wylsacom

Жена Джигана: марафоны на 390 млн и долги

Второе место по объёму претензий занимает жена рэпера Джигана, блогерша Оксана Самойлова. В августе этого года она оплатила задолженность на сумму 714 тыс. рублей. Это значит, что ранее за три месяца размещения рекламы у себя в соцсетях она могла заработать почти 24 млн рублей. Это, конечно, тоже немного, особенно на фоне её обучающего марафона «Стратегия на миллион», который принёс блогерше 390 млн рублей.

Завозин, Варнава и Савельева: долги растут

Иск на 508 тыс. рублей поступил в Арбитражный суд Москвы в последний день сентября в отношении автоблогера-миллионника Григория Завозина. Предположительно, за ту же рекламу в блоге. Это соответствует рекламному доходу около 17 млн рублей в квартал. Завозин — бывший участник проекта «Дубровский Синдикат», который в 2021 году ушёл в «свободное плавание» и с тех пор развивает собственный канал. Он известен проектами по восстановлению российского суперкара «Маруся» и перепродажей автомобилей.

В списке должников также оказались блогерша Дина Саева с иском на сумму 99 тыс. рублей за два квартала, актриса и телеведущая Екатерина Варнава с иском на 49 тыс. рублей, певица Саша Савельева, задолжавшая 32 тыс. рублей, и остальные публичные персоны калибром помельче.

Как 3% превратились в миллионные иски

Напомним, с 1 апреля 2025 года заработал пакет поправок в закон о рекламе, согласно которому распространители интернет-рекламы обязаны перечислять в бюджет 3% от своего квартального дохода. При этом администратором платежа стал именно РКН, а не налоговая, потому что это не налог в классическом смысле, а обязательный неналоговый платёж.

Похоже, интернет-сообщество ещё мало привыкло к новому правилу. Скорее всего, в большинстве случаев это не желание уклониться от платежей. Проблема может быть в сложностях понимания механизмов расчётов. В длинных цепочках «рекламодатель — агентство — блогер» у неопытных участников рынка возникает путаница: кто именно должен платить и с какой суммы.

Авторы Евгений Кузнецов