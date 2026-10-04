Новости СВО 4 октября: освобождена Новая Казачья, штурм Доброполья, ВСУ бегут из «Волчанского котла», киевляне вышли на Майдан за мир Оглавление Харьковская область 4 октября: освобождена Новая Казачья Сумская область 4 октября: наступление к Покровке ДНР 4 октября: продвижение у Доброполья Карта СВО на 4 октября 2026 года ВС РФ рушат логистику ВСУ: мосты под ударами Киевляне вышли на Майдан: требования мира Армия России продвигается в Харьковской области, «Центр» зачищает Доброполье, у Белгородской области создают буферную зону, киевляне требуют мира после ударов по мостам— дайджест на 4 октября 2026 года. ВСУ под натиском российских войск теряют позиции в Харьковской области и ДНР. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Харьковская область 4 октября: освобождена Новая Казачья

В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Новой Казачьей. Продолжается создание буферной зоны.

— Группировка «Север» расширяет зону контроля у границы с Белгородским районом Белгородской области. При дальнейшем движении на юг по трассе Т2117 появится возможность оказывать давление на Харьков, второй по численности населения город Украины, — подчеркнул военкор Александр Коц.

По его мнению, для того, чтобы не было угрозы областному центру, руководству ВСУ придётся снимать войска с других направлений.

Украинские подразделения продолжают уничтожать в «Волчанском котле». «Северный ветер» сообщает, что противник попытался вырваться из окружения, но успеха не имел.

— Для этого он задействовал две боевые группы численностью до взвода на двух ББМ «Казак». Одна бронемашина подорвалась на мине, вторая — уничтожена ударами дронов. Выживший личный состав в пешем порядке разбежался по лесопосадкам и впоследствии был уничтожен комплексным огневым поражением, — пишет «Северный ветер».

В селе Ивашки уничтожен завод по производству спирта. Его снесли с помощью двух ФАБ-1500. Ранее его заняли украинские пограничники из 4-го отряда ГПСУ.

Сумская область 4 октября: наступление к Покровке

Штурмовики ВС РФ при поддержке авиации продвигаются вглубь Сумской области. Подразделения ВСУ, ТрО и Нацгвардии активных действий не предпринимают. В нескольких районах нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника. За сутки потери украинских войск — свыше 145 человек.

В приграничном Шосткинском районе Армия России закрепляется на ранее занятых позициях. По противнику работают Тяжёлые огнемётные системы. По информации канала «WarGonzo», ВС РФ продвигаются к Покровке. Село находится на границе с Белгородской областью.

ВС РФ уничтожает украинские БПЛА на Добропольском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 4 октября: продвижение у Доброполья

Группировка «Центр» ведёт бои в Доброполье. Российские войска выбили противника из 70 зданий. Также 76-я десантно-штурмовая дивизия ВС РФ продвинулась западнее этого населённого пункта.

— Штурмовые группы 51-й армии совместно с подразделениями морской пехоты вели наступление в северо-западной, восточной и центральной частях города, — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Военный корреспондент Павел Кукушкин прокомментировал наступление ВСУ и НГУ на Краснолиманском направлении. Он отметил, что 20-я и 25-я армии ВС РФ сдерживают и оттягивают на себя боеспособные части противника. Южнее российские войска продвигаются к Краматорску. О ситуации в городе рассказал бывший украинский военный Виталий Мосин. Он попал в плен.

— Заехали в Краматорск. Приехал к нам ротный, говорит: «Пацаны, я предупреждаю вас, что с местным населением не общайтесь, не заходите в гости, ни здравствуйте, ни до свидания», — сообщил военнопленный.

Карта СВО на 4 октября 2026 года

Карта СВО: Армия России взяла под контроль Новую Казачью. Фото © Telegram / divgen

ВС РФ рушат логистику ВСУ: мосты под ударами

Армия России нанесла несколько ударов по Южному и Северному мостам в Киеве. Их вновь открыли для движения транспорта. The New York Times сообщает, что это сильно влияет на логистику ВСУ.

— По столичным мостам через Днепр, который пересекает Украину с севера на юг и делит страну на две части, перевозят все виды продовольствия и оборудования. Если мосты закроют, альтернатив будет немного, — говорится в материале.

Американские журналисты напомнили, что в 2022 году власти Украины сами собирались взорвать мосты, чтобы остановить продвижение ВС РФ.

Киевляне вышли на Майдан: требования мира

Жители Киева вышли на площадь Свободы с требованием заключить мир с Россией. Собрались они по призыву украинского военного Александра Тодорова. Сам он был задержан. Кроме этого, на митинге потребовали бороться с коррупцией.

— Желание мира у киевской публики просыпается ровно тогда, когда это затрагивает их самих. Удары по заводам были для них объяснимы и реакции не вызывали. Но как только начали трогать объекты карго-культа вроде «Макдональдса» или же инфраструктуру, влияющую на их благополучие, то тут они сразу вспомнили о мире, — отмечают авторы канала «Рыбарь».

Авторы Артём Артёмов