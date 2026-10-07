20 лет убийству Анны Политковской: что установил суд и какие вопросы остались без ответа Оглавление Как была убита Анна Политковская Что суд установил по делу об убийстве Политковской Какие сроки получили фигуранты дела Политковской Почему суд по делу Политковской был дважды Кто заказал убийство Анны Политковской Что решил ЕСПЧ по делу об убийстве Политковской Истёк ли срок давности по делу Политковской Где сейчас осуждённые по делу Политковской Что спустя 20 лет остаётся неизвестным FAQ — ответы на вопросы 20 лет назад была убита журналистка Анна Политковская. Кто стрелял, кого осудили, что установил суд и почему заказчик убийства до сих пор не назван. 20 лет убийству Анны Политковской: нашли ли виновных и кто это. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / пресс-служба Мосгорсуда, Peter Endig, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

7 октября 2026 года исполняется ровно 20 лет со дня убийства журналистки Анны Политковской. Её застрелили в подъезде дома на Лесной улице в Москве. За последующие годы российские суды установили непосредственного исполнителя преступления, организатора и нескольких участников группы. Всего обвинительные приговоры по делу получили шесть человек.

Но главный вопрос дела остался без ответа: кто именно заказал убийство. В итоговом приговоре заказчик фигурировал как неустановленное лицо. В 2018 году Европейский суд по правам человека отдельно указал, что следствие добилось результатов в установлении непосредственных участников преступления, но не предприняло достаточных мер для выяснения личности заказчика.

Life.ru разбирается, что именно доказано вступившими в силу судебными решениями, кто получил сроки и какие части истории убийства Политковской остаются нераскрытыми спустя два десятилетия.

Анна Политковская. Фото © ТАСС / «Новая газета»*

Как была убита Анна Политковская

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в Москве. Согласно обстоятельствам, которые впоследствии установил Мосгорсуд, около 15:55 она вошла в лифт своего дома. Следивший за ней Рустам Махмудов вошёл в подъезд и произвёл пять выстрелов. Журналистка погибла на месте. Орудие преступления было оставлено в подъезде. После убийства Махмудов уехал на автомобиле вместе с сообщниками.

Убийство с самого начала расследовали как заказное. Впоследствии суд пришёл к выводу, что заказчик был недоволен публикациями Политковской. При этом имя человека, от которого исходил заказ, суд установить не смог.

Что суд установил по делу об убийстве Политковской

Именно здесь проходит принципиальная граница между доказанными фактами дела и многочисленными версиями, появлявшимися за последующие 20 лет.

Согласно приговору Мосгорсуда, летом 2006 года Лом-Али Гайтукаев согласился на предложение неустановленного заказчика организовать убийство Анны Политковской. За преступление была обещана сумма не менее 150 тысяч долларов.

Гайтукаев создал группу, в которую вошли его племянники Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов и другие участники. После задержания Гайтукаева координацией действий группы занимался Хаджикурбанов.

Рустам Махмудов — непосредственный исполнитель убийства.

непосредственный исполнитель убийства. Лом-Али Гайтукаев — организатор преступления.

организатор преступления. Сергей Хаджикурбанов — участвовал в организации и координации группы.

участвовал в организации и координации группы. Джабраил Махмудов — помогал в подготовке преступления и доставке исполнителя.

помогал в подготовке преступления и доставке исполнителя. Ибрагим Махмудов — участвовал в наблюдении и передаче информации.

участвовал в наблюдении и передаче информации. Дмитрий Павлюченков — организовал слежку за Политковской и приобрёл оружие для убийства.

Бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев (слева направо). Фото © ТАСС / пресс-служба Мосгорсуда

Какие сроки получили фигуранты дела Политковской

Первый обвинительный приговор по этому делу появился в декабре 2012 года.

Дмитрий Павлюченков признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания против других фигурантов. Мосгорсуд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

20 мая 2014 года другая коллегия присяжных признала виновными ещё пятерых подсудимых, а 9 июня Мосгорсуд назначил наказание.

Непосредственный исполнитель Рустам Махмудов и организатор Лом-Али Гайтукаев получили пожизненное лишение свободы. Сергею Хаджикурбанову дали 20 лет, Джебраилу Махмудову — 14 лет, Ибрагиму Махмудову — 12 лет.

Почему суд по делу Политковской был дважды

В первом процессе в 2009 году присяжные оправдали Сергея Хаджикурбанова, Джабраила и Ибрагима Махмудовых: представленных обвинением доказательств оказалось недостаточно для обвинительного вердикта.

Позднее оправдательный приговор был отменён, расследование продолжилось. Следствие установило и задержало предполагаемого непосредственного исполнителя Рустама Махмудова, а Дмитрий Павлюченков из свидетеля превратился в обвиняемого и заключил соглашение о сотрудничестве. В результате второго большого процесса в 2014 году присяжные признали пятерых подсудимых виновными.

Кто заказал убийство Анны Политковской

Официального ответа на этот вопрос нет до сих пор.

В приговоре Мосгорсуда прямо фигурирует «неустановленное лицо», которое предложило Лом-Али Гайтукаеву организовать убийство Политковской. Таким образом, суд установил сам факт заказа и цепочку от организаторов к исполнителю, но не личность человека, стоявшего в начале этой цепочки.

В разные годы в публичном пространстве звучали различные версии о возможных заказчиках. Дмитрий Павлюченков, например, давал показания о Борисе Березовском и Ахмеде Закаеве. Согласно другим показаниям Павлюченкова, заказ на убийство Гайтукаев получил от полевого командира Хож-Ахмеда Нухаева. Однако ещё в 2012 году сообщалось, что его слова не были подкреплены достаточными доказательствами. Закаев отрицал причастность. Ни один из них заказчиком убийства судом признан не был.

Что решил ЕСПЧ по делу об убийстве Политковской

В июле 2018 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Mazepa and Others v. Russia, поданному родственниками Анны Политковской.

ЕСПЧ отметил, что российское расследование дало конкретный результат: были установлены и осуждены люди, непосредственно участвовавшие в заказном убийстве. Однако, по мнению суда, этого было недостаточно.

ЕСПЧ указал, что при расследовании заказного убийства журналиста власти должны предпринять достаточные меры для установления того, кто заказал и оплатил преступление, а также проверить возможную связь убийства с профессиональной деятельностью журналиста. Суд пришёл к выводу о нарушении процессуальной части статьи 2 Европейской конвенции о правах человека. Решение было принято пятью голосами против двух.

При этом ЕСПЧ не установил личность заказчика убийства и не признал виновными кого-либо из людей или представителей структур, чьи имена фигурировали в версиях заявителей. Решение касалось прежде всего полноты и эффективности самого расследования.

Истёк ли срок давности по делу Политковской

7 октября 2021 года с момента убийства прошло 15 лет — срок, который широко обсуждался как срок давности привлечения к уголовной ответственности по делу.

Но это не означает, что следствие было обязано в этот день автоматически закрыть дело и прекратить устанавливать заказчика. Адвокат семьи Анна Ставицкая объясняла, что истечение этого периода само по себе не препятствовало следствию продолжать работу. Если предполагаемый заказчик был бы установлен и дело дошло до суда, вопрос о применении срока давности должен был решать именно суд.

По состоянию на последние публично доступные данные официально установленного заказчика убийства нет.

Где сейчас осуждённые по делу Политковской

Судьбы осуждённых впоследствии сложились по-разному. Лом-Али Гайтукаев умер в 2017 году в тюремной больнице. Ибрагим Махмудов также не дожил до освобождения.

Дмитрий Павлюченков отбыл наказание и вышел на свободу. Сергей Хаджикурбанов, осуждённый на 20 лет, в 2022 году заключил контракт с Минобороны, а затем был помилован. Джабраил Махмудов в феврале 2024 года получил условно-досрочное освобождение.

Кто отсидел за убийство Анны Политковской. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Таким образом, из осуждённых по основной цепочке преступления пожизненное наказание продолжает отбывать непосредственный исполнитель — Рустам Махмудов.

Что спустя 20 лет остаётся неизвестным

Судебные процессы дали достаточно подробную картину непосредственной подготовки и совершения преступления. Но они не закрыли несколько принципиальных вопросов.

Первый и главный — кто был заказчиком. Имя этого человека или людей так и не появилось в обвинительном приговоре.

Второй — кто именно профинансировал убийство. Суд установил размер вознаграждения — не менее 150 тысяч долларов, однако заказчик остался неустановленным.

Третий — удалось ли следствию проверить все версии о мотиве и заказчиках. Именно эту часть расследования позднее критиковал ЕСПЧ.

Именно поэтому спустя 20 лет правильная формулировка статуса дела звучит так: исполнитель и организаторы убийства установлены и осуждены, однако заказчик преступления официально не установлен.

FAQ — ответы на вопросы

Когда убили Анну Политковскую?

Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде её дома на Лесной улице в Москве.

Кто убил Анну Политковскую?

Непосредственным исполнителем убийства суд признал Рустама Махмудова. Он приговорён к пожизненному лишению свободы.

Кто заказал убийство Анны Политковской?

Заказчик официально не установлен. В судебном приговоре говорится о неустановленном лице, которое предложило организовать убийство.

Сколько человек осудили за убийство Политковской?

Обвинительные приговоры получили шесть человек: Дмитрий Павлюченков, Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов и братья Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы.

Почему убили Анну Политковскую?

Согласно приговору Мосгорсуда, заказчик был недоволен её публикациями. При этом его личность не установлена.

Раскрыто ли убийство Анны Политковской?

Частично: суд установил исполнителя, организатора и других участников преступления. Однако заказчик убийства официально не установлен.

Истёк ли срок давности?

15-летний срок, обсуждавшийся применительно к делу, истёк 7 октября 2021 года. При этом адвокат семьи поясняла, что вопрос об освобождении конкретного установленного заказчика от ответственности в связи с истечением срока давности должен решать суд.

*признана в России иностранным агентом