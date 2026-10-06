Одним хрущёвка, а другим особняк и ресторан в Сочи: Как живут семьи задержанного главы «Патриота» Игоря Васильева Оглавление Задержание Игоря Васильева: что известно о деле главы парка «Патриот» Игорь Васильев: от КГБ до главы парка «Патриот» Секретная семья Игоря Васильева: сын и долги Жена Игоря Васильева: ресторанный бизнес в Сочи Дочь главы «Патриота» Васильева: бизнес и МГИМО Гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали по делу о взятке. Что известно о его биографии, семье, жене, дочери, бизнесе и имуществе. Проклятое место: Почему директора парка «Патриот» уходят не на пенсию, а в СИЗО. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Владимир Гердо, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Задержание Игоря Васильева: что известно о деле главы парка «Патриот»

В парке «Патриот» продолжается масштабная антикоррупционная зачистка, которая началась с задержания в 2024 году экс-замминистра обороны России генерала Павла Попова. Сейчас по подозрению во взяточничестве задержан гендиректор Игорь Васильев. Предварительно, в материалах дела фигурирует сумма около 80 млн рублей. Решается вопрос о мере пресечения. Однако известно, что уже арестованы оба его заместителя.

Собор в честь Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил РФ на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

СМИ сообщают, что взяткодателем мог быть бизнесмен Евгений Мариев. Он отправлен под домашний арест. Его компании оказывали услуги по уборке территорий и комплексному обслуживанию зданий. По тендерам парка «Патриот» Мариев работает последние лет десять, минимум с 2016 года, когда между сторонами был заключен первый публичный госконтракт. Стоимость тогда составила символические 300 тысяч рублей. Смешная сумма на фоне взятки в 80 миллионов.

Впору говорить, что кресло гендира парка «Патриот» проклятое. Год назад пять лет колонии за мошенничество и подлог получил предшественник Васильева на посту, Вячеслав Ахмедов.





Игорь Васильев: от КГБ до главы парка «Патриот»

Игорю Васильеву 65 лет, родом из Ленинграда, почти десять лет работал в спецслужбе. После увольнения в 90-х экс-силовик сходу переквалифицировался в успешного бизнесмена.

Сначала стал топ-менеджером структуры Федеральной контрактной корпорации «Росконтракт» — это организация была создана в 1992 году на базе имущественных комплексов Министерства торговли и Госснаба для экспортно-импортных поставок по межправительственным соглашениям. Например, «Росконтракт» вывозила за рубеж лес и закупала табак у Киргизии. Следом Васильев возглавил холдинг «Ультра Стар», который оснащал системами безопасности российские школы.

В 2004—2010 годах бывший сотрудник спецслужб представлял в Совете федерации Коми, заседал в комитетах по финансовым рынкам и денежному обращению, по делам Севера и малочисленных народов.

Первую половину десятых Игорь Васильев трудился аудитором Счётной палаты, курируя вопросы налоговой и таможенной служб. В 2014—2016 годах успел поруководить Росреестром. После неожиданно стал губернатором Кировской области, сменив на посту скандального Никиту Белых. В 2022 году Васильев ушел в отставку, у кировчан осталось множество неудобных вопросов к нему.

2025 год Игорь Васильев встретил на должности замдиректора Росстата, с марта по сентябрь возглавлял «Военторг», в конце прошлой осени был назначен гендиректором парка «Патриот».

По последней публичной декларации за 2021 год, у Васильева с супругой есть во владении малогабаритная трёшка в панельке в Черёмушках и две иномарки, а в пользовании дом с 12 сотками земли.

Игорь Васильев на открытии объединенной исторической выставки. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Секретная семья Игоря Васильева: сын и долги

Складывается ощущение, что у Игоря Васильева две семьи, любимая и секретная. Любимая на самом деле владеет ресторанами в Сочи, живет в роскошном московском поселке и постоянно отдыхает за границей. Секретная, вероятно, прописана в Новочебоксарске и не упомянута в декларациях.

Вот какое резюме недавно разместил некий 21-летний Никита Игоревич Васильев, который долгое время делил с задержанным Игорем Васильевым жилплощадь в Новочебоксарске.

— В 18 лет получил водительское удостоверение с открытыми категориями BC. Все летнее время в детстве проводил в командировках с отцом-дальнобойщиком. Армейская специальность «водитель-оператор», работал на «Камазе» и «Урале», — пишет Васильев-младший.

Никита родился в Ульяновской области, паспорт получил в Чувашии, живет в панельной двушке в старой хрущёвке. Судя по соцсетям, это простой без закидонов молодой человек. К тому же, по данным судебных приставов, у него долгов на 86 тысяч.

Мать Никиты, Людмила Васильева, работала на овощебазах и в агрофирмах, преподавала в средней школе.







Жена Игоря Васильева: ресторанный бизнес в Сочи

Совсем по другому живет любимая семья Игоря Васильева. Судя по всему, он сам, его фактическая жена Лилия Валентиновна и старшая дочь Ольга Васильева занимают сразу несколько коттеджей в поселке Акиньшино рядом с бывшим пансионатом Зорька. Это Новомосковский округ. Зданий на участке несколько, от 1300 квадратов до 88 квадратов, есть собственный лесок. Аналогичной недвижимости рядом нет. Такой актив может потянуть на сотни миллионов рублей.

Предполагаемая территория Васильевых в Акиньшино. Фото © maps.app.goo.gl

Супруга Лилия Валентиновна ещё в прошлом году работала в «Военторге», который тогда возглавлял её муж Игорь Васильев. Сейчас она владеет средиземноморским рестораном на Курортном проспекте в Сочи. Ежегодная выручка в среднем достигает 60-65 млн рублей, однако чистая прибыль на удивленье низкая. Например, в прошлом году составила 72 тысячи. До недавнего времени рестораном управляли сразу три юрлица, которые почти не отличаются названием —«Ла Террацца Порт», «Ла Террацца» и «Ла Терацца». Два из них были проблемными и уже ликвидированы. Это очень похоже на схему дробления бизнеса для оптимизации налогов.

У Лилии Васильевой имелось кафе «Лунный дворик» в престижном Басманном районе Москвы. Фискалы закрыли это заведение из-за недостоверно указанного юридического адреса на фоне многочисленных исков от контрагентов.

Странная история с компанией «Вита» — по бумагам это сыроварня. Лилия Васильева владела там половиной акций. Полгода назад эта компания, а также её формальный совладелец, обанкротились, субсидиарную ответственность на 22 млн рублей понесла бывшая директор, с молотка ушло имущество, было оспорено несколько сделок. Меж тем, эта компания арендовала бренд «Москвич» и три тысячи квадратов в элитном бизнес-центре «Фьюжн-парк» у структур Елены Батуриной, о которой Life.ru недавно писал.

Лилия Васильева дружит с Николаем Фоменко. В соцсетях есть их совместные фото на отдыхе.





Дочь главы «Патриота» Васильева: бизнес и МГИМО

Дочь Васильева, Ольга, — выпускница МГИМО, где работала её мама. Наследница связана с десятью компаниями. Два её бизнеса ликвидированы налоговой из-за нарушений. Третий банкротится прямо сейчас. Четвертый имеет налоговую задолженность. Ещё две фирмы попали в негативные списки и расформировываются по причине недостоверно указанных данных. Вновь наблюдается интересная картина: партнёры Ольги Васильевой привлекаются к субсидиарной ответственности и банкротятся, сама она, как и ее мать, не тонет.

Сфера бизнес-интересов Ольги Васильевой — прокат товаров для отдыха, торговля алкоголем и рестораны в Сочи, гольф и дистрибьюция вина в Москве.

Авторы Пётр Егоров