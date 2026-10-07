Зачем дочери Михалкова «бедный» губернатор? Разбираем приданое и доходы тайной пары Оглавление Тайно родили, тайно женились Надежда Михалкова: богатая и знаменитая жена Руслан Кухарук: «бедный» губернатор Тайная свадьба губернатора ХМАО Руслана Кухарука и дочери режиссёра Никиты Михалкова Надежды всколыхнула светскую тусовку — в брак вступили люди из очень уж разных сфер. Life.ru выяснял, как и на что живут молодожены. Тайно родили, тайно женились: что скрывают Михалков и Кухарук и кто оплачивает их общую жизнь. Коллаж © Life.ru, фото © Петр Ковалев, Павел Селезнев, URA.RU / Павел Селезнев

Тайно родили, тайно женились

На днях стало известно, что младшая дочь режиссёра Никиты Михалкова Надежда тайно вышла замуж за регионального чиновника — губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Событие примечательно тем, что супруги — представители совершенно разных кругов, удалённых друг от друга не только по сфере деятельности, но даже географически.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук во время кинофестиваля «Дух огня» в национальном центре «Россия». Фото © ТАСС / Сергей Русанов

Заключение брака, похоже, стало следствием рождения в этом году совместного ребёнка — недавно девочку крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. На таинство приехал даже дед малышки Никита Михалков — с её рождением у него теперь 14 внуков.

Источники сообщают, что знакомство губернатора и Михалковой состоялось, предположительно, полтора года назад в Ханты-Мансийске на кинофестивале «Дух огня», членом жюри которого является дочь знаменитого режиссёра. Занятно, что и история знакомства, и рождение дочери всё это время оставались в тайне. И даже о свадьбе таблоиды узнали постфактум.

Руслану Кухаруку — 47 лет, Надежде Михалковой вот-вот исполнится 41. Оба ранее состояли в браке, у обоих есть дети от прошлых отношений.

Надежда Михалкова: богатая и знаменитая жена

Дочь прославленного режиссёра — заметно богаче своего нового мужа. Надежда Михалкова живёт в самом центре Москвы, менее чем в ста метрах от знаменитых Патриков — в Малом Козихинском переулке.

Здесь в её распоряжении объединённые в общее пространство две квартиры общей площадью 208 квадратных метров. Цена квадрата в этом доме колеблется в пределах 730 тысяч рублей. Таким образом, жильё Михалковой может оцениваться более чем в 150 миллионов рублей.

Выпускница МГИМО Михалкова практически сразу пошла по стопам отца: участвовала в театральных постановках, снималась в кино, продюсировала сериалы, выступала в качестве режиссёра.

В 2017 году она зарегистрировала свою первую компанию по производству фильмов и телепрограмм «Анимэджин», совладельцем которой была до июля 2022 года. В этот период официально фирма практически ничего не приносила.

Похоже, интересы Михалковой быстро сместились в сторону семейного предприятия — Академии кинематографического и театрального искусства имени отца — Никиты Михалкова. Её учредителями числятся все трое детей режиссёра. За прошлый год академия принесла чуть больше 10 миллионов рублей.

В 2023 году Надежда Михалкова стала соучредителем ещё одного семейного бизнеса — фирмы с названием «М-фабрика детского контента», занимающейся продюсированием детских и семейных театрально-развлекательных проектов. Прежде всего на основе произведений легендарного деда-писателя — Сергея Михалкова.

Актриса и режиссер Надежда Михалкова. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

С этим проектом работают крупные частные инвесторы, бизнес, государственные структуры, что делает его и заметным, и очень прибыльным. Немалую лепту в доходы компании вносят регулярные многомиллионные госконтракты.

За прошлый год данные о доходах ООО не публиковались, однако годом ранее фирма выручила более 270 миллионов рублей, а чистая прибыль почти достигла отметки в 50 миллионов. Кстати, зарегистрирована компания прямо по соседству с жильём Михалковой — в Малом Козихинском переулке. Между подъездами — меньше 200 метров.

Семейный проект Михалковых на рынке себя чувствует уверенно. Фото © spark-interfax.ru

С 2011 по 2017 год Надежда Михалкова была замужем за грузинским режиссёром Резо Гигинеишвили. В этом браке появилось двое детей.

Руслан Кухарук: «бедный» губернатор

Судя по открытым данным, губернатор родился в небольшом городке Урай, что в ХМАО, и всю жизнь проработал на своей родине. Его отец, предположительно, работал в управлении судебного департамента округа, мать — в департаменте здравоохранения.

Сам Руслан Кухарук ранее возглавлял департамент земельных отношений и строительства ХМАО, после этого возглавил администрацию Тюмени. В качестве мэра он проработал шесть лет и в 2024 году после отставки главы региона Натальи Комаровой был назначен временно исполняющим обязанности главы ХМАО. Через три месяца региональная дума утвердила Кухарука в этой должности.

Интересно, что в коридорах региональной власти работала и его теперь уже бывшая супруга, но с мужем старалась не пересекаться, вероятно, чтобы исключить возможность обвинений в конфликте интересов. Пока Кухарук работал в мэрии, она трудилась в окружном правительстве, а потом они поменялись местами: он ушёл в правительство ХМАО, жена — в мэрию Тюмени.

Судя по последней доступной декларации о доходах за 2021 год, семья чиновников жила небогато. Из документа следует, что за этот период глава семейства заработал 6 миллионов рублей, а супруга — 1,3 миллиона. У семьи были три квартиры: самая большая — площадью 145,5 «квадратов» — находится в собственности супруги, ещё одна — 63 «квадрата» — у супруги была в долевой собственности, и, похоже, служебное жильё самого Руслана Кухарука — 80 «квадратов» — находилось в его пользовании.

На супругу также был записан гараж площадью 18 квадратных метров, а на двоих — две машины: Volkswagen Touareg и Mitsubishi Outlander с прицепом. Что из всего этого осталось у Кухарука после развода, неизвестно.

Авторы Евгений Кузнецов