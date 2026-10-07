С 12 октября усилятся колебания курса доллара. Что будет с рублём на следующей неделе Оглавление Анонс событий, которые повлияют на курс валют на неделе с 12 октября Прогноз курса рубля на неделю с 12 октября Курсы иностранных валют растут, а на рынке появились новые триггеры. Каких событий ждут экономисты на следующей неделе и каким будет курс доллара с 12 октября? Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kenishirotie

Анонс событий, которые повлияют на курс валют на неделе с 12 октября

Главный фактор давления на рубль — увеличение государственных покупок валюты. С 7 октября их объём за вычетом встречных продаж составит 12,12 миллиарда рублей в день. Дополнительный спрос способствует удорожанию иностранных валют. Поддержкой рублю остаётся высокая ключевая ставка — 14%: сбережения в рублях сохраняют привлекательность. Так охарактеризовал ситуацию на валютном рынке руководитель лаборатории НИИПУ по вопросам онтологии когнитивного цифрового технологического суверенитета, председатель комитета по цифровому технологическому суверенитету СНГ Александр Гриф.

14 октября Росстат опубликует недельную инфляцию. Ускорение роста цен может уменьшить шансы на снижение ставки и поддержать рубль через ожидания рынка. Следующее заседание Центробанка — 23 октября.

— На внешнем рынке важны данные США: 14 октября — потребительская инфляция, 15-го — цены производителей. Показатели выше ожиданий способны усилить доллар, поскольку уменьшат вероятность снижения американских ставок. Влияние на рубль будет преимущественно косвенным, — рассказал Александр Гриф.

Он также обратил внимание, что 13 октября выйдет нефтяной отчёт ОПЕК, 14-го — Международного энергетического агентства. Пересмотр прогнозов спроса на нефть может изменить цены и ожидания российской экспортной выручки. Для рубля принципиально и то, сколько этой выручки поступает на внутренний рынок. Рост продаж валюты экспортёрами способен сдержать ослабление, а перебои с международными платежами — усилить его.

— Поддержать рубль могут продажи экспортной выручки. Однако рассчитывать на выраженный налоговый эффект именно 12–16 октября я бы не стал: основная дата октябрьских платежей — 28 октября, и рост продаж валюты может проявиться ближе к ней. Кроме того, высокая цена нефти не означает немедленного поступления соответствующей выручки на внутренний рынок, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Из внешних событий он выделил публикацию потребительской инфляции в США 14 октября и индекса цен производителей 15 октября. Значения данных релизов будут важны для ожиданий по политике ФРС. Неожиданно сильная инфляция может поддержать доллар, более слабая — ослабить его позиции. Для рубля влияние будет косвенным, через мировые валютные пары и сырьевой рынок.

Прогноз курса рубля на неделю с 12 октября

На следующей неделе волатильность на валютном рынке может вырасти. Базовым диапазоном можно назвать 84–87 рублей за доллар, 94–98 рублей за евро и 12,6–12,9 рубля за юань. Текущий официальный курс уже находится около 85 рублей за доллар, поэтому рынок фактически подошёл к середине этого диапазона. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

По его словам, для укрепления рубля к 82–83 за доллар должно совпасть сразу несколько факторов. Нефть должна удержаться на высоких уровнях, экспортная выручка — активнее поступать на внутренний рынок, а данные по инфляции должны снизить вероятность скорого смягчения политики ЦБ. Дополнительным фактором может стать относительно слабый спрос импортёров на валюту. В таком сценарии предложение долларов и юаней на внутреннем рынке временно превысит спрос, и движение к 82–83 рублям будет выглядеть вполне естественным.

Для движения доллара выше 87 рублей нужен обратный набор факторов. Это прежде всего резкое снижение нефтяных цен, усиление санкционных рисков или заметное сокращение продаж валютной выручки экспортёрами. Дополнительное давление может создать рост спроса на валюту со стороны импортёров и государства. Если несколько этих факторов реализуются одновременно, рынок способен достаточно быстро протестировать 88–90 рублей за доллар. Сама по себе отметка 87 рублей не выглядит критической — принципиально важнее будет способность доллара закрепиться выше неё.

— На неделе 12–18 октября 2026 года мой базовый сценарий — колебания рубля с риском умеренного ослабления. При отсутствии резких внешних потрясений ориентируюсь на 84–88 рублей за доллар, 94–99 за евро и 12,5–13,1 за юань. Это оценка по данным на 6 октября: новые санкции или обострение международной ситуации способны изменить прогноз, — отметил Александр Гриф.

В октябре баланс валютного рынка традиционно может смещаться в пользу иностранной валюты из-за снижения активности экспортёров. Дополнительным фактором давления на рубль станет увеличение покупок валюты и золота Минфином по бюджетному правилу. Российская валюта незначительно ослабла после того, как Минфин решил в пять раз увеличить объём покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила. Об этом рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

В краткосрочном периоде она ожидает колебания курсов в диапазоне 82–87 рублей за доллар, 92–98 рублей за евро и 12,25–13 рублей за юань.

— На неделе с 12 по 16 октября я бы ожидал повышенной волатильности рубля с риском умеренного ослабления. В качестве рабочего сценарного ориентира можно рассматривать 83–87 рублей за доллар и 12,3–13 рублей за юань. Эти диапазоны не гарантированы: при новых геополитических событиях или заметном изменении валютных потоков курс может выйти за их пределы, — считает Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева